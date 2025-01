Sieg heil, Tesla

27. 1. 2025

Foto: Továrna Tesla, Berlín. Kredit: Zentrum für Politische Schönheit & Led By Donkeys

Ano, viděli jste to, co si myslíte, že jste viděli. Mám nápad, nazvěme nacistický pozdrav nacistickým pozdravem, píše Carole Cadwalladr





Nula dní do začátku druhého Trumpova funkčního období a nejvznešenější americké zpravodajské publikace klopýtly na první překážce. Když Elon Musk při svém projevu na inauguračním shromáždění dvakrát zapumpoval rukou v nacistickém stylu, New York Times Pitchbot, spoof account, který navrhuje směšné, ale věrohodné titulky pro potenciální články NY Times, uviděl projev Elona Muska a vyťukal následující příspěvek:

Elon Musk dnes při svém projevu dvakrát hajloval. Ale není jasné, co to gesto mělo znamenat.



píše Carole Cadwalladr



O několik minut později se objevil skutečný titulek New York Times. NYT Pitchbot se spletl: skutečný titulek se ukázal být ještě nesmyslnější.





Elon Musk vyvolal spekulace na internetu ohledně významu jeho gesta





Washington Post, New York Times a BBC jsou samozřejmě skvělé zpravodajské organizace, které se věnují kritické práci, a dokud platil řád založený na pravidlech, platil i tento model. Ale v této nové realitě nám ani „ Elon Musk vyvolal spekulace na internetu ohledně významu jeho gesta“, ani „Elon Musk vyvolal kontroverzi kvůli gestu na Trumpově mítinku“ nedávají žádné vodítko k tomu, co se vlastně stalo. V den, který se může ukázat jako jeden z nejzásadnějších v dějinách Spojených států, dva americké deníky, které se věnují záznamům, nedokázaly reflektovat skutečnou situaci.





V minulém bulletinu jsem napsala, že obrázek technologických bratrů seřazených na prezidentském pódiu bude obrazem, který se nám vryje do mozku a bude rámovat naše chápání toho, co přijde. Všichni jsme teď tyto záběry viděli všude a dokonce i v Británii to došlo i politickým komentátorům, kteří tyto věci léta ignorovali. Ale někdo tu chybí. Trvalo mi asi čtyřiadvacet hodin, než jsem si uvědomila, že skutečným odhalením není to, kdo je na pódiu, ale kdo tam není. Jeden muž, temný pán, který za tím vším stojí, nebyl nikde vidět. Podívejte se na obrázek. A pak se zeptejte: kde je Peter Thiel?





Abychom dali New York Times za pravdu, stejně jako BBC se tento list řídí nestrannou etikou, viz obě strany. USA jsou opakem Velké Británie. V Británii je většina tištěných médií divoce zaujatá, ale britská vysílací média jsou přísně regulována a musí hrát podle velmi přísně kontrolovaných pravidel. V USA je to naopak: v televizi je na jedné straně politického spektra Rachel Maddowová z MSNBC a na druhé Fox & Friends. Zatímco New York Times a Washington Post si zachovávají pohled na svět z Božího pohledu, v němž předstírají naprostou neutralitu.Jde o to, že existuje důvod, proč se na počátku 20. století objevila spousta spisovatelů, kteří odmítli boží vševědoucnost románu 19. století: protože, hádejte co, Bůh možná neexistuje, nikdo neví všechno a předstírat opak je podvod. Byl to způsob, jak zakrýt autorovy názory falešným závojem autority a neutrality.První světová válka byla velkou trhlinou v realitě. Z tohoto období vzešly nové způsoby psaní, které porušovaly všechna pravidla spisovatelů, kteří se snažili najít nové způsoby, jak sdělit to, co se jevilo jako rozbitá realita: James Joyce a Virginia Woolfová, abychom jmenovali alespoň dva.Tento týden se toho stalo tolik, tak rychle, a tolik lidí si tedy raději dává "od zpráv pauzu". A právě proto mi to připadá tak výjimečně nebezpečné. Protože tyto titulky nás mají ujistit o jejich usilovné snaze o spravedlnost a pravdivost, ale dělají pravý opak. Naznačují, že lidé by vlastně neměli věřit vlastním očím. A je buď příliš brzy, nebo příliš pozdě na to, abychom upozornili, že to George Orwell označil za poslední konečný požadavek: odmítnout důkazy vlastních očí a uší.Pokud noviny nedokážou nahlas říct, že člověk, který podporuje krajně pravicovou nástupnickou stranu nacistů v Německu, udělal něco, co skoro všichni, kdo se dívali, interpretovali jako nacistický pozdrav, včetně skutečných nacistů, pak jsme v úplně jiném místě nebezpečí.Thiel, zakladatel společností Palantir, PayPal a první investor do Facebooku a mentor Marka Zuckerberga, měl stát hned za JD Vancem s obrovským úsměvem na tváři. Tohle je všechno, o čem snil, a on, víc než kdokoli jiný, se postaral o to, aby se to stalo skutečností. JD Vance vděčí Thielovi za všechno: po léta ho Thiel sponzoroval, financoval a vychovával, a to jak v podnikání, tak v politice.Při sledování obřadu určitě i otrlí demokrati trochu roztáli, když viděl, jak Vanceova manželka drží po obou stranách jeho malou dceru, syna a matku, když skládal přísahu na Bibli. A je pravda, že muž, jehož firma dostala od první Trumpovy administrativy zakázku na vyhledávání dětí imigrantů, jejich oddělování od rodičů a jejich věznění v klecích, by možná udeřil na špatnou notu, kdyby se k tomuto dojemnému tableau připojil. Ale přimělo mě to přemýšlet, o co mu jde.Thiel byl vždycky minimálně pět kroků napřed. Byl jediným významným podnikatelem ze Silicon Valley, který v roce 2016 podpořil Trumpa. Jak jsem podrobně popsala v minulém newsletteru, strávil roky plánem na zničení a likvidaci zpravodajského webu Gawker. A na prvním velkém setkání technologických ředitelů a Trumpa v prosinci 2016 seděl po Trumpově pravici. Jaký je tedy jeho plán hry nyní?Ve večer inaugurace uspořádal ve svém washingtonském sídle opulentní večírek, možná nejluxusnější ze všech inauguračních večírků, přítomni byli Mark Zuckerberg, Sam Altman, Don Trump Jr. a samozřejmě jeho chlapec JD Vance. Podle muže z New York Times, který má vazby na Theila, na něm nechyběla bufetová stanice s tématikou Mar A Lago, dodávky z McDonalds a seznam hostů, který byl „silně mužský“.Zdá se, že pointa spočívá v tom, že elita z Washingtonu a Silicon Valley přišla hrát Peteru Thielovi na dvorek, nikoli naopak. Pokud si uvědomíte, že Bezos, Zuckerberg a dokonce i Musk nebyli ani tak čestnými pozvanými, jako spíše rukojmími, začne vše dávat mnohem větší smysl: byli nuceni postavit se za Trumpa v rámci konečného a neoddiskutovatelného projevu věrnosti. Dokonce si museli přivést i své manželky. Trumpovi vybraní členové kabinetu nedostali druhý lístek. . Dokonce ani RFK junior, který je ženatý se skutečnou celebritou (Cheryl Hinesová, hvězda seriálu HBO Curb Your Enthusiasm).Nikdo z nich neměl na výběr. Peter Thiel, který si koupil viceprezidenta, se musel držet stranou. To je skutečná moc a také šachový tah, protože všechno, co Thiel dělá, je šachový tah. Co to znamená - a proč se nechtěl na těch fotkách pro všechny potomky objevit -, se nepochybně ukáže časem.