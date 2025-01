Představitel britské armády: Trumpova mírová dohoda s Ukrajinou pomůže Rusku přeskupit se

29. 1. 2025

Slib amerického prezidenta, že zprostředkuje mír, umožní Kremlu obnovit a tajně se dohodnout s "novou osou agresorů", řekl vysoký vojenský představitel. Slib amerického prezidenta, že zprostředkuje mír, umožní Kremlu obnovit a tajně se dohodnout s "novou osou agresorů", řekl vysoký vojenský představitel.

Slib Donalda Trumpa, že zprostředkuje mírovou dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem, umožní Kremlu přebudovat své ozbrojené síly a uzavřít tajnou dohodu s "novou osou agresorů", naznačil vysoký šéf britské armády.

Generálporučík Mike Elviss, který slouží jako velitel polní armády, varoval, že jakmile boje ustanou, dojde k závodu o obnovení ozbrojených sil, protože se národy připravují na další válku, píše Larisa Brown.

Ve svém projevu na Mezinárodní konferenci o obrněných vozidlech ve Farnborough řekl: "Jisté je, že jakmile na Ukrajině utichnou děla, dojde k ruskému obrození, rekonstituci a dalším tajným dohodám s novou osou agresorů."

"Závod o přeorientování a znovuzavedení konvenčního odstrašování v éře strategické konfrontace." Řekl, že "konvenčním odstrašováním" měl na mysli obrněné síly.

Čína, Írán a Severní Korea jsou armádou považovány za součást "osy agresorů", která spolupracuje s Ruskem na destabilizaci Západu.

Vysocí vojenští důstojníci na ministerstvu obrany se domnívají, že jakmile Trump zajistí mírovou dohodu, dojde k závodu mezi Ruskem a Západem o přípravu jejich armád na další konflikt.

Existuje také přesvědčení, že Rusko bude "příště mnohem lepší", protože jeho armáda se neustále přizpůsobuje boji, podle generálporučíka sira Ralpha Wooddisse, velitele spojeneckých sborů rychlé reakce NATO – hlavního příspěvku britské armády k alianci.

Dodal, že Spojené království musí být opatrné v předpokladu, že Rusko bude bojovat se "stejnou úrovní odbornosti", jakou prokázalo v roce 2022, kdy se mu nepodařilo ovládnout Ukrajinu.

Generálmajor Matthew Van Wagenen, zástupce náčelníka štábu USA pro operace a zpravodajství v evropském ústředí NATO, uvedl, že se domnívá, že Rusko již rychle obnovuje své síly a vrátí se na úroveň vojenských schopností před rokem 2022 "rychleji, než si myslíme".

Varoval, že v celé alianci je nedostatek obrněných vozidel kvůli darům Ukrajině a odlivu investic za posledních 35 let a že země musí zvýšit výrobu v rámci příprav na budoucí konflikt. Když byl dotázán, jak moc alianci chybějí obrněná vozidla, řekl, že deficit je "značný".

Samotná britská armáda má za to, že jí chybí stovky vozidel, pokud jde o splnění závazku NATO mít k dispozici dvě divize, které budou moci bojovat jako součást aliance. Nedostatek se týká obrněných vozidel a takzvaných "enabler" vozidel, jako jsou Land Rovery a palivové cisterny používané pro doplňování zásob vojákům.

Generálporučík David Eastman však na konferenci řekl, že probíhá řada programů na modernizaci armádního vozového parku, které nahradí Land Rover a další stárnoucí vozidla.

V současné době se investuje 5 miliard liber do vybavení armády 623 nejmodernějšími obrněnými vozidly Boxer spolu se 148 tanky Challenger 3, které by měly být ve službě do konce roku 2030, uvedla Maria Eagle, ministryně obranných zakázek.

Trump si klade za cíl ukončit válku na Ukrajině během prvních 100 dnů od nástupu do úřadu. Spojenci NATO se však obávají, že Kyjev není v dostatečně silné pozici, aby vstoupil do rozhovorů, které by pravděpodobně zvýhodnily prezidenta Putina a vedly k tomu, že by Ukrajina předala velké kusy svého území.

Očekává se, že Trump se brzy setká s Putinem. V projevu po své inauguraci Trump řekl: "Měl by uzavřít dohodu... Myslím, že Rusko bude mít velké problémy."

Evropští diplomaté se obávají, že Putinovi nelze věřit, že uzavře férovou dohodu, a že jakákoli taková dohoda by Rusku pouze umožnila obnovit své poničené síly, aby se mohlo pokusit znovu obsadit Ukrajinu a potenciálně zamířit dále na západ.

Generál Sir Roland Walker, profesionální šéf britské armády, v červenci loňského roku varoval, že Británie musí být připravena bojovat ve válce za tři roky.

Řekl, že armáda měla "právě dost času" na to, aby se připravila a vyhnula se konfliktu. V rámci svých plánů na modernizaci sil, které by měly letos klesnout pod 70 000 mužů, chce, aby armáda byla připravena porazit armádu třikrát větší, než je sama.

Zdroj v angličtině: ZDE

