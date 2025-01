Severokorejský plukovník se vrhl do bitvy se dvěma automatickými zbraněmi: Jednou pro boj zblízka, druhou pro sestřelování bezpilotních letounů

29. 1. 2025

Ukrajinská 22. mechanizovaná brigáda plukovníka zabila v Kurské oblasti a prohlédla si jeho skvělou výstroj, píše David Axe. Ukrajinská 22. mechanizovaná brigáda plukovníka zabila v Kurské oblasti a prohlédla si jeho skvělou výstroj,

Když odrážela vlnu za vlnou severokorejských komand, která nedávno útočila na ukrajinské pozice kolem vesnice Malaja Lokňa v západoruské Kurské oblasti, 22. mechanizovaná brigáda ukrajinské armády si odnesla cennou kořist: mrtvého severokorejského velitele roty – a veškeré jeho vybavení.

Ukrajinský válečný korespondent Jurij Butusov se dostal k sadě. "Vidíme docela kvalitní vybavení, které má," napsal Butusov. Nejpozoruhodnější je, že Severokorejec měl u sebe poloautomatickou brokovnici Vepr-12, kterou měl zjevně v úmyslu použít proti ukrajinským FPV dronům.

Severokorejský plukovník velel z fronty, když jeho rota narazila na 22. mechanizovanou brigádu v sektoru Kursk, který byl v posledních týdnech svědkem nejbrutálnějších bojů. Od listopadu se spojené síly 60 000 Rusů a Severokorejců pokoušely – a většinou neúspěšně – vyhnat 20 000 Ukrajinců z výběžku o rozloze 250 čtverečních mil, který obsadili v srpnu.

"Opravdu přiběhl se svými vlastními bojovníky," přemítal Butusov. Ukrajinským jednotkám se podařilo odtáhnout plukovníkovo tělo zpět do relativního bezpečí jejich vlastního týlu, kde ukrajinská rozvědka – a Butusov – mohli podrobně prozkoumat plukovníkovy ruské dokumenty, deník psaný výhradně v korejštině a jeho zbraně a vybavení, včetně vysílačky čínské výroby, granátů, útočné pušky AK-12 a brokovnice ráže 12 Vepr-12.

"Měl u sebe dvě automatické zbraně najednou," poznamenal Butusov. Plukovníkova bojová zátěž byla umožněna tím, co Butusov popsal jako "velmi vysoké" standardy fyzické zdatnosti Severokorejců.

Brokovnice je zjevně určena k "boji proti FPV", podle jednoho analytika zpravodajství z otevřených zdrojů. Zatímco miliony výbušných FPV dronů zatemňují oblohu nad 800 mil dlouhou frontovou linií na Ukrajině a v západním Rusku, obě strany vyzbrojují svou pěchotu brokovnicemi, jejichž široký palebný kužel je ideální pro sestřelení chatrných dronů v okamžiku před jejich úderem. Ukrajinci dokonce vyzbrojili některé ze svých dronů dvojhlavňovými brokovnicemi, čímž je přeměnili na vzdušné lovce dronů.

Někteří zbídačení ruští vojáci se obrátili na sociální média a prosili své příznivce doma, aby jim poslali brokovnice. "Jakákoli sračka bude stačit," prosil jeden zoufalý Rus. Naproti tomu vlastní brokovnice severokorejského plukovníka může být vojenského původu.

Více než několik ukrajinských pozorovatelů si všimlo vynikající připravenosti Severokorejců na současnou éru dronové války. "Korejci mají dokonalý střelecký výcvik," vysvětluje Volodymyr Demčenko, ukrajinský voják a filmař. "Statistiky o malých dronech, které zničili, tuto skutečnost potvrzují."

Podle Demčenka Severokorejci vyvinuli trýznivou, ale účinnou taktiku pro ničení ukrajinských dronů. "Jeden muž funguje jako návnada, zatímco dva soudruzi přepadnou a zničí dron. To by vám mělo říci něco o jejich morální odolnosti tváří v tvář tomu, co považuji za nejděsivější protipěchotní zbraň, která je dnes k dispozici."

Zdatnost, moderní brokovnice a chytrá taktika boje proti dronům tohoto severokorejského plukovníka nezachránily, když se střetl s bitvami zocelenou 22. mechanizovanou brigádou. Ale plukovníkova vynikající výstroj je pro Ukrajince v Kursku jistě zlověstným pohledem, protože pokračují v boji s rusko-severokorejskými silami, které je převyšují v poměru tři ku jedné.

V Kursku je mnoho ruských vojáků, ale mnoho z nich je špatně vybavených a ve špatném zdravotním stavu – pokud už nejsou zraněni. Totéž se nedá říci o tisících Severokorejců v oblasti.

