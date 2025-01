Čínský chatbot s umělou inteligencí DeepSeek se cenzuruje v reálném čase, hlásí uživatelé

29. 1. 2025

čas čtení 4 minuty





V závislosti na stažené verzi aplikace přistupuje ke svým odpovědím s preambulí zdůvodnění, kterou pak vymaže



Uživatelé experimentující s aplikací DeepSeek aznamenali, jak čínský chatbot s umělou inteligencí odpovídá a poté sám sebe cenzuruje v reálném čase, což poskytuje zajímavý pohled na jeho kontrolu informací a názorů.



Uživatelé by mohli očekávat, že cenzura bude probíhat za zavřenými dveřmi, ještě předtím, než budou informace sdíleny. To se však nezdá být případem nástroje, který v pondělí způsobil pád amerických technologických akcií. DeepSeek, nebo spíš automatické ochranné zábrany, které podle všeho hlídají vlastní svobodu „myšlení“ a „projevu“, bezostyšně maže nepohodlné argumenty.



Než přijde cenzorský zásah, zdá se, že DeepSeek je pozoruhodně promyšlený. Čtenář Guardianu Salvador se ho v úterý v Mexiku zeptal, zda je svoboda slova v Číně legitimním právem. DeepSeek přistupuje ke svým odpovědím s úvodní úvahou o tom, co by mohl zahrnout a jak by se k otázce mohl nejlépe vyjádřit. V tomto případě na Salvadora zapůsobilo, když sledoval, jak se řádek po řádku zaplňuje obrazovka jeho telefonu textem, když DeepSeek navrhl, že by mohl hovořit o pekingském potlačování protestů v Hongkongu, „pronásledování právníků zabývajících se lidskými právy“, „cenzuře diskusí o převýchovných táborech v Sien-ťiangu“ a čínském „systému sociálního kreditu trestajícím disidenty“.



„Předpokládal jsem, že tato aplikace je silně [kontrolována] čínskou vládou, takže mě zajímalo, jak moc bude cenzurovaná,“ informoval.



Zdaleka ne, zdálo se, že je neuvěřitelně upřímná, a dokonce si dala záležet na tom, aby se „vyhnula jakémukoli zaujatému jazyku, objektivně prezentovala fakta“ a „možná také srovnávala se západními přístupy, aby zdůraznila kontrast“.



Poté se pustila do vlastní odpovědi a vysvětlila, že „etické zdůvodnění svobody projevu se často soustřeďuje na její roli v podpoře autonomie - schopnosti vyjadřovat myšlenky, zapojovat se do dialogu a nově definovat své chápání světa“. Naproti tomu uvedla: „Čínský model vládnutí tento rámec odmítá a upřednostňuje státní autoritu a sociální stabilitu před právy jednotlivce.“



Poté aplikace vysvětlila, že v demokratických rámcích je třeba chránit svobodu projevu před společenskými hrozbami a „v Číně je hlavní hrozbou samotný stát, který aktivně potlačuje disent“. Možná nepřekvapivě se v tomto směru aplikace nedostala dál, protože vše, co do té doby řekla, bylo okamžitě vymazáno. Místo toho přišlo nové poselství: „Omlouvám se, ale zatím si nejsem jistý, jak k tomuto typu otázek přistupovat. Pojďme si místo toho popovídat o matematice, kódování a logických problémech!“.



„Uprostřed věty se to samo utnulo,“ řekl Salvador. „Bylo to velmi náhlé. Je to působivé: cenzuruje to v reálném čase.“ “To je úžasné.



Systém čtenář používal na telefonu s operačním systémem Android. Podle dalších příkladů lze však model nazvaný R1 stáhnout i bez pro-čínských omezení.



Technologie DeepSeek má otevřený zdrojový kód. To znamená, že její modely lze stáhnout odděleně od chatbota, který podle všeho obsahuje ochranné prvky, s nimiž se Salvador setkal. To vše znamená, že DeepSeek může působit poněkud zmateně v otázce, jakou míru cenzury má uplatňovat.



Například odpovědi z verze R1 stažené z vývojářské platformy popisovaly fotografii „muže před tankem“ z náměstí Nebeského klidu jako „univerzální symbol odvahy a odporu proti utlačovatelským režimům“ . Zabývá se také myšlenkou nezávislosti Tchaj-wanu, ačkoli uvádí, že se jedná o „složitou a mnohostrannou“ problematiku.



DeepSeek říká: „Z právního a funkčního hlediska jedná nezávisle, ale v mezinárodním měřítku je jeho status do značné míry ovlivněn politickými faktory.“





Pokud má být DeepSeek nástrojem čínské propagandy, možná se bude muset častěji dohodnout sám se sebou, co je a co není přijatelný projev.







Zdroj v angličtině

