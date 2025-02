Trump zastavil čelný vědecký program očkování proti malárii

2. 2. 2025

Globální spolupráce s americkými vědci ztratí mnoho let práce, mimo jiné v oblasti šíření viru HIV odolného vůči lékům



Trumpova administrativa zastavila stěžejní program na vytvoření vakcíny proti malárii, což je jen jeden z příkladů narušení zdravotnického výzkumu po celém světě od nástupu nového amerického prezidenta k moci.



Program USAid Malaria Vaccine Development Program (MVDP) - který se snaží zabránit dětské úmrtnosti vytvořením účinnějších vakcín druhé generace - financuje výzkum týmů spolupracujících napříč instituty, včetně americké univerzity Johnse Hopkinse a britské Oxfordské univerzity.



Začátkem tohoto týdne tento program sdělil partnerům, aby zastavili práci poté, co Trump a jeho spojenci nařídili zmrazení amerických výdajů. Vědci varovali, že dopad náhlého zastavení na další programy by mohl podpořit šíření viru HIV odolného vůči lékům a zdržet pokrok v medicíně o několik let.



Cílem programu MVDP je „snížit dopad malárie na děti žijící v oblastech světa, kde je malárie endemická“. V subsaharské Africe každoročně zabije malárie přibližně 450 000 dětí mladších pěti let.



Zatímco zavedení dvou vakcín proti malárii v roce 2024 bylo označeno za transformační, cílem výzkumu financovaného z programu MVDP je zajistit jejich mnohem vyšší účinnost a delší životnost.



Vysoce postavený akademický pracovník, který se na programu podílí již řadu let, uvedl, že náhlé zastavení zpozdí výzkum a pravděpodobně se bude týkat i probíhajících testů na lidech a zvířatech.



Uvedli, že projekty financované z MVDP často poprvé testují novou vakcínu na lidech, což znamená „obrovské bezpečnostní důsledky náhlého zastavení - jste naprosto povinni sledovat [účastníky] a zajistit, aby zůstali v bezpečí“.



Podle oficiálních prohlášení se zmrazení financování USAid a příkazy k zastavení nebo pozastavení prací vztahují na počáteční období 90 dnů, než bude provedeno přezkoumání.



Řada zdrojů z oblasti zdravotnického výzkumu však uvedla, že jim není jasné, kdo bude mít odborné znalosti k provedení takového přezkumu, neboť mnoho vysokých úředníků amerických zdravotnických orgánů bylo propuštěno.



Tom Drake, vedoucí politický analytik Centra pro globální rozvoj, uvedl, že dopad škrtů ve financování výzkumu je méně viditelný a méně bezprostřední než důsledky pro poskytování životně důležitých programů po celém světě, „ale není o nic méně reálný“.



„Nástup vakcín proti malárii je jedním z největších úspěchů globálního zdravotnictví naší doby a je přímým výsledkem financování ze strany MVDP a mnoha dalších,“ řekl.



„I když se do financování vakcín proti malárii vloží jiní sponzoři, aby zaplnili mezery ve financování, vždy to bude znamenat náklady obětované příležitosti, a tak bude v důsledku toho zanedbán nějaký jiný problém rozvojového výzkumu.“



Profesor Kelly Chibale z výzkumného centra H3D na univerzitě v Kapském Městě uvedl, že projekt, který pracuje na vytvoření platformy pro výrobu účinných farmaceutických látek nezbytných pro antiretrovirové léky v Jihoafrické republice, je ohrožen.



„Naléhavě hledáme alternativní mechanismy financování, abychom mohli pokračovat v této důležité práci, udržet členy týmu a zajistit udržitelnost platformy,“ řekl. „Projekt utrpí i v případě, že naši spolupracovníci v USA přijdou v tomto období nejistoty o zaměstnance.“



Prof. Kenneth Ngure z Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology v Keni a zvolený prezident Mezinárodní společnosti pro AIDS uvedl, že výzkumní pracovníci projektů, kteří celosvětově testují možnosti prevence HIV, jako jsou injekční léky a vaginální kroužky, obdrželi příkazy k zastavení práce.



I když budou projekty po devadesátidenní pauze obnoveny, dojde k „velkým škodám“, řekl.



„Posledních 20 let se zabývám výzkumem prevence HIV, nic takového se dosud nestalo.“



Některé přípravky, jako například injekční léky na prevenci HIV, nejsou podle něj mimo výzkumné prostředí zatím dostupné, takže účastníci nemají žádný alternativní zdroj, jak pokračovat v léčbě.



Pokud hladina léků v těle testovaného účastníka klesne na nechráněnou úroveň, nejenže ho to vystavuje riziku infekce, ale znamená to, že se u něj s větší pravděpodobností vyvine rezistence vůči lékům. To komplikuje jejich léčbu, a pokud pak nakazí někoho dalšího, rezistence se rozšíří.



Podle Ngureho byly ovlivněny projekty, které byly nedávno dokončeny a připraveny k analýze dat. „Lidské bytosti tomu věnovaly svůj čas. Je to pro vás také etická povinnost. Když jste provedli studii, musíte ji dokončit a musíte se o výsledky podělit.“





Dodal, že:„Je třeba toto rozhodnutí přehodnotit. Dostalo se nám obrovské podpory ze strany americké vlády, podařilo se odvrátit mnoho infekcí a nyní začínáme hovořit o kontrole pandemie HIV v příštích letech. Ale když tohle všechno uděláte, když pak přestanete, začneme se vracet zpět. A zpět můžeme jít mnoho let, ne-li desetiletí.“





