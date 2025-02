Ruská palba zasáhla ukrajinské obytné a energetické objekty, nejméně 15 mrtvých

2. 2. 2025

Obytný dům v Poltavě byl zasažen útoky dronů a raket, Zelenskyj zopakoval výzvu k posílení ukrajinské protivzdušné obrany



Pozn. JČ: Opravdu nechápu skandální nekompetenci a nezájem Západu. Proč už dávno Západ Ukrajině neposkytl izraelský systém Iron Dome, který efektivně chrání celou zemi před útoky dronů a raket? Proč musejí na Ukrajině dál umírat lidé?





Rusko v sobotu zahájilo proti Ukrajině útok bezpilotních letounů a raket, při níž zahynulo nejméně 15 lidí a byly poškozeny desítky obytných budov i energetická infrastruktura po celé zemi, uvedli ukrajinští představitelé. V centrálním městě Poltava zasáhla ruská raketa obytnou budovu, zabila 11 lidí a 16 jich zranila, včetně čtyř dětí, uvedla ukrajinská záchranná služba a dodala, že 22 lidí bylo zachráněno z trosek a záchranné týmy pracovaly dlouho do noci. uvedli ukrajinští představitelé. V centrálním městě Poltava zasáhla ruská raketa obytnou budovu, zabila 11 lidí a 16 jich zranila, včetně čtyř dětí, uvedla ukrajinská záchranná služba a dodala, že 22 lidí bylo zachráněno z trosek a záchranné týmy pracovaly dlouho do noci.





V Charkově na severovýchodě Ukrajiny byl při útoku dronu zabit jeden člověk a čtyři zraněni, uvedl starosta. Tři policisté byli zabiti při útocích, když hlídkovali v ulicích vesnice v severovýchodní Sumské oblasti, uvedli regionální představitelé. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko při nočních útocích na ukrajinské cíle použilo rakety, útočné drony a letecké bomby a ty ukázaly, že „potřebujeme větší podporu při obraně proti ruskému teroru“. Americký thinktank Institute for the Study of War uvedl, že ruské síly „pravděpodobně využily balistické rakety v úderných balíčcích, protože Ukrajina má jen několik systémů protivzdušné obrany vhodných k zachycení takových raket“.



Ruské síly v sobotu zasáhly internátní školu, v níž se nacházejí lidé připravující se na evakuaci v části ruské Kurské oblasti držené ukrajinskými silami, a zabily nejméně čtyři lidi, uvedla ukrajinská armáda. Zelenskyj uvedl, že útok zničil internátní školu v pohraničním městě Sudža, „přestože v ní byly desítky civilistů“. Generální štáb ukrajinské armády v sobotu uvedl, že od 22 hodin pokračovaly záchranné práce a 84 lidí bylo vyproštěno z trosek nebo jim byla poskytnuta lékařská pomoc, přičemž čtyři ze zraněných jsou ve vážném stavu. Ruské ministerstvo obrany ze zásahu obvinilo ukrajinské síly.



V ruském Belgorodském regionu sousedícím s Ukrajinou zabil útok ukrajinského dronu civilistu, uvedl v neděli regionální gubernátor. „Zemřel na následky zranění ještě před příjezdem posádky záchranné služby,“ uvedl Vjačeslav Gladkov na Telegramu. K útoku došlo v obci Malinovka, asi 8 km východně od hranic, dodal. Ukrajina stejně jako Rusko popírá, že by se zaměřila na civilisty.



Výbuch v náborovém středisku ukrajinské armády ve městě Rivne na západě země zabil jednoho člověka a šest osob zranil, uvedla policie. Úřady neuvedly, co výbuch v sobotu v 16:15 místního času způsobilo, ani nesdělily podrobnosti o obětech. Podle kanálu regionálního guvernéra na Telegramu nebyl v té době nad Rivnem vyhlášen letecký poplach.



Muž s loveckou puškou v sobotu zastřelil náborového vojáka ukrajinské armády a utekl s brancem, než byli oba dopadeni policií, uvedly úřady. Náborový pracovník doprovázel mobilizované muže do výcvikového střediska a v době incidentu se zastavil na čerpací stanici v Poltavské oblasti. Policie zahájila vyšetřování vraždy.



Moskva prohlásila, že její síly tlačí na klíčové východoukrajinské město Toretsk, jehož dobytí by Rusku umožnilo zablokovat ukrajinské zásobovací trasy. Ruské ministerstvo obrany v sobotu uvedlo, že jeho jednotky „osvobodily“ vesnici Krymske na severovýchodním předměstí Torecku v Doněcké oblasti. Toto tvrzení nebylo možné potvrdit.



Spojené státy si přejí, aby se na Ukrajině konaly volby, a to potenciálně do konce roku, zejména pokud se Kyjev v příštích měsících dohodne s Ruskem na příměří, uvedl nejvyšší představitel Donalda Trumpa pro Ukrajinu. V rozhovoru pro agenturu Reuters Keith Kellogg uvedl, že ukrajinské prezidentské a parlamentní volby, pozastavené během války s Ruskem, „je třeba provést“. „Většina demokratických zemí má volby v době války. Myslím, že je důležité, aby tak učinily,“ řekl Kellogg, Trumpův zvláštní vyslanec pro Ukrajinu a Rusko. Kvůli ruské invazi však na Ukrajině platí válečný stav, který volby podle ústavy neumožňuje. Trump i Kellogg uvedli, že pracují na plánu, jak v prvních měsících nové administrativy zprostředkovat dohodu o ukončení tři roky trvající války.



Volodymyr Zelenskyj řekl, že vyloučení Ukrajiny z rozhovorů mezi USA a Ruskem o válce na Ukrajině by bylo „velmi nebezpečné“, a požádal o další diskuse mezi Kyjevem a Washingtonem s cílem vypracovat plán příměří. V sobotním rozhovoru pro agenturu Associated Press ukrajinský prezident uvedl, že Rusko se nechce zapojit do rozhovorů o příměří ani jednat o jakýchkoli ústupcích, což si Kreml vyložil jako prohru v době, kdy mají jeho vojáci na bojišti převahu. Zelenskyj uvedl, že Donald Trump by mohl přivést k jednacímu stolu svého ruského protějška Vladimira Putina hrozbou sankcí zaměřených na ruský energetický a bankovní systém a také pokračující podporou ukrajinské armády. „Myslím, že to jsou nejbližší a nejdůležitější kroky,“ řekl v návaznosti na páteční Trumpova vyjádření, že američtí a ruští představitelé ‚již jednají‘ o ukončení války.





OSN v sobotu odsoudila ruský raketový útok na jihoukrajinské přístavní město Oděsa, při němž bylo zraněno nejméně sedm lidí a poškozeny historické budovy. „UNESCO odsuzuje raketový útok na historické centrum Oděsy, které bylo v noci na dnešek zapsáno na seznam světového kulturního dědictví, a vážně poškodilo nejméně dvě kulturní budovy, které jsou pod ochranou úmluv UNESCO,“ uvedla agentura OSN. „Náš tým již pracuje, aby urychleně podpořil naléhavou dokumentaci škod a společně s ukrajinskými úřady určil potřebné mimořádné zásahy,“ uvedla a dodala, že do Oděsy bude vyslána mise Unesco.



