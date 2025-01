Situace v Německu v posledních dnech

31. 1. 2025 / Uwe Ladwig

Pokud je to pravda, pak AfD chtěla návrh zákona předložený CDU k hlasování a již před několika měsíci vypracovaný ve výboru pro vnitřní záležitosti předložit CDU ke druhému čtení v parlamentu.

V důsledku toho se Merz cítil pod tlakem a reagoval tím, že se snažil vydírat FDP, Zelené a SPD, aby daly svůj souhlas.

Šlo o to, že by museli souhlasit na popud CDU, aby hlasy AfD nebyly rozhodující.





Brzy se ukázalo, že sociální demokraté, kteří kdysi nehlasovali pro Hitlera se Stranou středu a z nichž někteří byli v důsledku toho posláni do koncentračních táborů, se nenechají vydírat ani CDU.





(Motto: Kdo se nechá vydírat jednou, může očekávat, že bude vydírán znovu).





Nepřemýšlet o riziku, které podstupujete, když jste pod tlakem, se samozřejmě může stát i laikovi bez zkušeností s vedením, ale zda by byl Merz vhodný jako kancléř bez toho a bez jakýchkoli vládních zkušeností, je po posledních dvou dnech ještě spornější než předtím.





Kdyby Merz zvládl převrat... (viz motto výše!).





Křesťané se však nyní budou snažit vše hrdě interpretovat jako zisk pro demokracii, pro parlament, ba pro budoucnost Německa.





Věřím, že mnozí lidé jim na to skočí, jiní možná ne. Zajímavé je, že pokud by se rozdíl mezi CDU/CSU a AfD z jakéhokoli důvodu zmenšil, nabízí se otázka, zda by Merzovo chování nečinilo AfD silnější než CDU bez CSU, a tedy nejsilnější stranou v Německu.