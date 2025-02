Indie a Čína prakticky přestaly nakupovat novou ropu z Ruska

3. 2. 2025

Zaměření se na dva kupce – Čínu a Indii – by mohlo být nákladné pro ruské ropné společnosti a rozpočet. Přestože se ropa zakoupená před americkými sankcemi 10. ledna stále dodává a vykládá, počet nových objednávek se výrazně snížil a v Indii některé společnosti za březen nepodaly vůbec žádné.

Prodej ruské ropy do Asie s dodáním v březnu se zastavil, uvedla agentura Reuters s odvoláním na informace od obchodníků a údaje o pohybu lodí. Stalo se tak kvůli nedostatku tankerů poté, co nová americká opatření "vyřadila" více než 180 lodí ze stínové flotily a náklady na pronájem neschválených plavidel se několikanásobně zvýšily (o několik milionů dolarů). Z tohoto důvodu se ruská třída ESPO na Dálném východě stala příliš drahou (prémie za Brent při dodání na palubu lodi je 3-5 dolaru za barel, podle tří obchodníků). Účastníci trhu se navíc bojí uzavírat nové obchody, protože sankce se týkaly nejen tankerů, ale také společností Gazprom Něfť, Surgutněftěgaz a desítek obchodníků s ropou.

Podle poradenské společnosti FGE povede zákaz uvalený na začátku ledna čínským provozovatelem přístavů Shandong Port Group na přijímání sankcionovaných lodí a následné "rozlučkové" sankce administrativy Joea Bidena z 10. ledna v blízké budoucnosti ke ztrátě dodávek rafinérií v provincii Šan-tung až o 1 milion barelů denně. Existuje mnoho nezávislých rafinérií, které v posledních letech aktivně nakupují ruskou ropu ESPO.

Dovoz ruské ropy z Dálného východu do Číny zůstane v nadcházejících týdnech nízký poté, co minulý týden klesl na šestiměsíční minimum 717 000 barelů denně, uvedl Sü Mu-jü, hlavní analytik společnosti Kpler.

V Indii rafinerie stále přijímají ruskou ropu naloženou před 10. lednem, ale to bude trvat pouze do konce přechodného období 27. února (vypořádání transakcí by mělo být dokončeno do 12. března). Pak ale můžeme podle FGE očekávat výpadek 450 000 barelů denně. Rystad Energy uvádí odhad 500 000 barelů.

To je více než třetina indického dovozu ropy z Ruska před posledními sankcemi: průměrná denní nabídka za čtyři týdny do 12. ledna činila podle agentury Bloomberg 1,4 milionu barelů.

Jak řekla Reuters minulý týden Veca Ramakrišna Gupta, finanční ředitelka jedné z největších indických státních rafinérských společností Bharat Petroleum, obchodníci s ropou jí v březnu nepředložili jedinou nabídku na dodávku ropy z Ruska:

"Obchodníci nás žádají, abychom počkali. Čekáme na návrhy. Neočekáváme stejné množství nákladu, jaké jsme obdrželi v prosinci a lednu."

Obchodníci obvykle předkládají své nabídky do 15. dne, aby mohli začít načítat objednávky provedené následující měsíc; poté je ropa dodána kupujícímu. Společnost Bharat Petroleum obdržela z Ruska v průměru 16-17 nákladů měsíčně (to pokrylo 35 % jejích potřeb), ale v lednu obdržela o tři tankery méně. Společnost očekává další snížení v únoru a březnu.

Lídr rafinérie Indian Oil Corporation hledal alternativy a nabídl 6 milionů barelů americké a africké ropy, kromě 10 milionů, které nakoupil na začátku tohoto měsíce.

Neruská ropa již proudila do Asie, aby nahradila ruskou ropu. V únoru obdrží společnosti v regionu téměř 400 000 barelů denně ze Severního moře a Kazachstánu, uvádí Bloomberg na základě informací o pohybu lodí směřujících do Asie. Jedna čínská rafinérie, která neustále dovážela ruské ESPO, poprvé po mnoha letech nakoupila kazašskou ropu, sdělili agentuře obchodníci.

