Podněstří se dohodlo s Moldavskem na dodávkách plynu bez Ruska

3. 2. 2025

3. 2. 2025

Úřady Podněstří a Moldavska se dohodly na dodávkách plynu do neuznané republiky v blízké budoucnosti, sdělily informované zdroje Kommersantu. Podle nich se Tiraspol a Kišiněv dohodly na rozdělení grantu EU za 30 milionů eur. S přidělenými prostředky plánuje Podněstří v období od 1. do 10. února nakoupit asi 3,2 milionu metrů krychlových plynu denně. Pohonné hmoty na evropském trhu bude nakupovat moldavská státní společnost Energocom a dodávat je přes Moldovagaz na levý břeh Dněstru. Kišiněv bude za svou část grantu nadále nakupovat elektřinu na spotovém trhu.

Zároveň od 11. února, kdy dojdou grantové fondy EU, Podněstří očekává, že obdrží humanitární pomoc z Ruska, řekl jeden z partnerů Kommersantu. Mluvíme o financování dodávek plynu prostřednictvím maďarských obchodníků - MET International AG, MOL a MVM. Skutečnost, že Rusko poskytne Tiraspolu půjčku na nákup plynu, již dříve uvedla hlava neuznané republiky Vadim Krasnoselskij.

Evropská komise oznámila, že 27. ledna přidělí Moldavsku 30 milionů eur na nákup a přepravu plynu do Podněstří. Komise vysvětlila, že plyn zakoupený z grantu by měl jít do neuznané republiky, aby "pomohla obnovit elektřinu a vytápění pro více než 350 000 obyvatel regionu" a také obnovit dodávky elektřiny z levého břehu Dněstru na pravý. Zároveň poznamenala, že poskytnuté prostředky jsou "počáteční pomocí" regionu. Po 10. únoru bude následovat další balíček, "zaměřený na zmírnění bezprostředních sociálních důsledků krize pro občany Moldavska a pomoc při posílení energetické nezávislosti a odolnosti Moldavské republiky".

Podněstří čelilo energetické krizi na začátku ledna, kdy vypršela dohoda o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu. Poté začaly v neuznané republice problémy s teplem, teplou vodou a elektřinou. Úřady vyzvaly místní obyvatele, aby přísně šetřili elektřinou a využívali alternativní zdroje energie a vytápění. Postupné výpadky proudu v neuznané republice trvají od 3. ledna. Šéf Podněstří 15. ledna řekl, že Rusko hledá způsoby, jak obnovit dodávky plynu, ale dosud nebyly nalezeny.

Zdroj v ruštině: ZDE

