O uprchlících: "Vraťte se tam, odkud jste přišli!"

3. 2. 2025

Moderátorka, BBC Radio 4, The World at One, pondělí 3. února 2025, 13 hodin: O migrantech a jejich cestách, které podnikli, než se pokusili překonat kanál La Manche, bylo natočeno nespočet dokumentů. Dnes večer však Channel 4 zvolí poněkud odlišný přístup. V pořadu „Vrať se tam, odkud jsi přišel“ vzal šest Britů, z nichž většina má vyhraněné názory na imigraci, a přiměl je, aby se na cestu vydali sami.

Amnesty International a některé uprchlické charitativní organizace pořad kritizovaly jako senzaci, která nemůže kopírovat zkušenosti uprchlíků, a jedna z nich ho označila za rasistický. Mluvila jsem s jedním z účastníků, Davem Marshallem. Je to kuchař a influencer na sociálních sítích, který byl do pořadu vybrán kvůli svým vyhraněným protiimigračním názorům. Přišel k nám do studia spolu s výkonnou producentkou Emmou Youngovou a já jsem se Davea zeptal na tu jeho cestu.

Dave Marshall: Byli jsme v Sýrii, v Iráku, jeli jsme do Libanonu. Když jsme přistáli v Iráku, bylo to opravdu šílené. Prostě spousta emocí. A když jsme se pak dostali do Sýrie, byl to prostě taky děsný zážitek, jaký jsem kdy v životě zažil.



Moderátorka: Měli jste s sebou ochranku? Pravděpodobně ano. A kamery?





Dave Marshall: Ano, ale i tak, jako by člověk nevěděl, protože spousta lidí, kteří by tam mohli být potenciálními teroristy, nenosí uniformy. Takže nevíte, kdo je kdo. Nevíte, co se děje. A ano, byla to situace, kdy jsem se cítil zranitelný, protože tam není žádná kontrola, jestli víte, co tím myslím. I když jsme měli ochranku a všechno, co jsem cítil, protože jsem nevěděl, kam jdeme, co děláme, že jsme byli prostě někde vysazeni a najednou jsme. V Rakce, kde býval ISIS, kde se stínaly hlavy lidem a děly se strašné věci, a já jsem doslova tam.





Moderátorka: A pak jste pluli do Evropy?





Dave Marshall: Jo, noční můra. Protože jsem si neuvědomil, že trpím mořskou nemocí, ale ta loď, když na ni nastoupíte v Calais, vidíte v dálce Dover a trvá to asi šest hodin na gumovém člunu a mně bylo šest hodin prostě špatně. Bylo to to nejhorší. Už nikdy nevlezu na loď, nikdy. Teď už se ani nekoupu, protože před vodou už nikdy.





Moderátorka: Co se stalo s vašimi názory, když jste podnikl tuto cestu?





Dave Marshall: Byly podrobeny zatěžkávací zkoušce. Měl jseml určité názory, když jsem vyrůstal, a prostě jo, cítil jsem se trochu jako naštvaný sám na sebe kvůli spoustě věcí, které jsem si myslel, a možná i kvůli některým věcem, které jsem říkal. Opravdu mě to dostalo, abych byl upřímný, protože když máte celý život určité názory a nic jiného nevíte. A pak se najednou dostanete někam, kde jsou lidé z různých prostředí, lidé, se kterými se normálně nebavíte, lidé, se kterými byste normálně nevycházeli. Zvlášť v Sýrii. Já jsem se muslimů vždycky trochu bál. Žádné jsem neznal. Myslím, že tam, odkud pocházím, mi říkali, že jsou to špatní lidé. To a to, a pak jsem tam přijel a viděl jsem nejmilejší lidi v životě. Sblížilo mě to s různými lidmi, se kterými bych normálně nevycházel, osobně si myslím, že až se ten seriál bude vysílat, bez ohledu na to, jestli jste levičák, pravičák, ať už jste kdekoli, myslím, že to lidi sblíží, protože si myslím, že to Británie potřebuje, protože problém je, že média a vláda jako by lidi škatulkovaly: Vždycky se zdá, že lidé a média se chovají jako levičáci a pravičáci. Navzájem se nenávidíte. Ale ve skutečnosti, kdyby se ty dvě skupiny lidí skutečně sešly a daly si pivo a popovídaly si, uvědomili by si, že jsou vlastně stejný typ lidí, a vlastně by si rozuměli. Třeba Busher, ta byla v tom pořadu stejně jako já, a my dva jsme byli zcela rozdílné světy, co se týče našich názorů, politických postojů a podobně. A asi po hodinovém setkání jsme nejlepší přátelé. Ale důvod je ten, že jsme spolu mluvili. Nekřičeli jsme, nehádali jsme se.





Moderátorka: Změnilo to ale váš pohled na to, jak by se mělo ve Spojeném království jednat s migranty?





Dave Marshall: Na sto procent.





Moderátorka: V jakém smyslu?





Dave Marshall: No samozřejmě nemůžeme přijmout všechny, ale z toho, co jsem viděl během celé cesty, je třeba věci řešit a lidem lépe pomáhat. A myslím, že to začíná už doma. Nevím, jak to uděláme, ale je třeba věci změnit.





Moderátorka: Dobře. A teď, Emmo, objevilo se velké množství kritiky za to, že je to senzace, že se bere něco, co je opravdu vážné, a vy jste z toho udělali jakés game show.





Emma Young: Myslím, že až se lidé podívají na celou sérii, pochopí lépe, o co jsme se jako vysílací stanice a já jako producentka snažili. Mám odpovědnost ohledně toho, kvůli čemu jsem se do toho pustila, bylo to pokusit se lidem zpřístupnit ta témata. Spousta lidí by se nezapojila do toho, co by bylo považováno za tradiční dokument o daném tématu, nebo si nepustí třeba publicistický pořad Newsnight nebo něco podobného. Musíme tedy přemýšlet, jak tyto lidi zaujmout.









Dave Marshall: Ano.





Dave Marshall: Ano, budu. Možná bych ale chtěl některé věci změnit. Jednu věc bych pro ně změnil, a to ne jen ve straně Reform UK. Je to všude: Přestaňte se hádat. Jako když se díváte na ty politiky ve dvanáct hodin, v tom parlamentě, ty interpelace. Všechno, co dělají, je jen sbírání bodů a používání věcí jako imigrace jako munice. A já bych si přál, aby se každá strana místo toho, aby pořád jenom hádala a sbírala body, prostě se sešla a přemýšlela o imigraci. Je to problém? Není to problém? Pokud je to problém, tak s tím něco udělejte. Prostě se sejděte. Sedněte si, Nigel Farage, Keir Starmer. Ta dáma od konzervativců.





Moderátorka: Kemi Badenochová.











Moderátorka: Tak to byl Dave Marshall a Emma Youngová. Ten film dávají dnes večer v 21 hodin na Channel 4.

Dave, vy jste byl, pravděpodobně stále ještě jstě voličem [ultrapravicové protiimigrační strany] Reform UK a psal jsi například sítě spolu s [ultrapravičákem] Lee Andersonem? A budete dál podporoval Reform UK? Sedněte si. Dejte si pivo. Pojďme si popovídat. Věřím, že u piva se dají věci vyřešit.