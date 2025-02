Šest milionů "mrtvých duší". Rosstat obviněn z rozsáhlého falšování údajů o ruském obyvatelstvu

5. 2. 2025

Údaje Rosstatu o tempu poklesu počtu obyvatel Ruska na konci loňského roku byly čtyřikrát podhodnoceny a skutečný počet osob s trvalým pobytem v zemi je o 6 milionů nižší, než se deklarovalo. K takovým závěrům dospěl demograf Alexej Rakša na základě výsledků analýzy oficiálních ruských statistik. Údaje Rosstatu o tempu poklesu počtu obyvatel Ruska na konci loňského roku byly čtyřikrát podhodnoceny a skutečný počet osob s trvalým pobytem v zemi je o 6 milionů nižší, než se deklarovalo. K takovým závěrům dospěl demograf Alexej Rakša na základě výsledků analýzy oficiálních ruských statistik.

Podle jeho odhadů se v loňském roce počet Rusů snížil asi o 0,5 milionu lidí, a ne o 122 tisíc, jak uvádí Rosstat.

Rakša upozorňuje na skutečnost, že přirozený pokles populace (rozdíl mezi počtem narozených a počtem úmrtí) za 11 měsíců činil 545,1 tisíc lidí a za celý rok by mohl dosáhnout 587,3 tisíc lidí. Pokud se dá těmto číslům věřit, ukazuje se, že Rusko loni zažilo rekordní příliv migrantů od roku 1997, upozorňuje demograf: jejich počet se zvýšil o 464 tisíc lidí, a to navzdory protimigračním nájezdům, zpřísňující se legislativě a masovému vyhošťování nelegálních přistěhovalců, o čemž informovalo ministerstvo vnitra.

Zároveň do konce září Rosstat nezaznamenal prudký nárůst migrace: příliv byl odhadnut na 125 tisíc lidí. V říjnu agentura nejprve uzavřela statistiky migračních toků a o dva měsíce později, když se publikace obnovily, se v datech z ničeho nic objevilo 300 tisíc migrantů.

Údaje o demografii v Rusku jsou zveřejňovány "v režimu informační speciální operace," píše Rakša. Skutečná populace Ruska je nyní podle jeho odhadů asi 140 milionů lidí, a ne 146,2 milionů v oficiálních číslech.

"Mrtvé duše" se začaly objevovat ve statistikách krátce poté, co úřady rozpoznaly demografickou krizi v Rusku a prezident Vladimir Putin požadoval zastavit přirozený úbytek populace, která se za více než čtvrt století jeho vlády nahromadila a přesáhla 10 milionů lidí.

Sčítání lidu v roce 2021, které bylo podle demografa Igora Jefremova provedeno s četnými porušeními metodiky a bez skutečného šetření od dveří ke dveřím, tak k populaci Ruska přidalo 1,5 až 2 miliony neexistujících občanů. Kromě toho vlny migrace z Ruska po začátku války s Ukrajinou - v únoru-březnu a na konci září 2022 - "téměř úplně" nebyly zahrnuty do statistik, píše Rakša, a to je téměř 500 tisíc lidí.

V roce 2018 si Putin stanovil za úkol zastavit přirozený úbytek populace do 6 let spuštěním národního projektu "Demografie" v hodnotě 4 bilionů rublů. Ve skutečnosti v letech 2018-23 Rusko ztratilo 3,4 milionu lidí v důsledku nadměrného počtu úmrtí převažujících nad porody, když jejich úroveň klesla na minimum od konce 90. let.

11 měsíců loňského roku se podle Rosstatu počet narozených dětí v Rusku snížil o dalších 37,8 tisíce na 1,124 milionu dětí. Do konce roku to podle Rakšových odhadů bude asi 1,22 milionu - absolutní minimum v moderní historii země pro srovnatelné území.

