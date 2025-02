Pěrvyj kanal ukázal použití amerických pušek a nábojů ruskými odstřelovači. Embargo na jejich dodávky bylo zavedeno v roce 2014

5. 2. 2025

První kanál ukázal americké odstřelovací pušky Desert Tech a americké náboje Hornady, které používá ruská armáda. Ačkoliv použití západních zbraní v ruské armádě bylo dříve uznáno proválečnými blogery, toto je poprvé, co takové záběry byly odvysílány na federálním kanálu. Objevily se 9. prosince 2024 ve filmu "Odstřelovači. Mezi údery srdce." Film je věnován práci odstřelovačů v ruské armádě, která je ukázána na příkladu "Jarijovy skupiny" ze 155. brigády námořní pěchoty Tichomořské flotily. První kanál ukázal americké odstřelovací pušky Desert Tech a americké náboje Hornady, které používá ruská armáda. Ačkoliv použití západních zbraní v ruské armádě bylo dříve uznáno proválečnými blogery, toto je poprvé, co takové záběry byly odvysílány na federálním kanálu. Objevily se 9. prosince 2024 ve filmu "Odstřelovači. Mezi údery srdce." Film je věnován práci odstřelovačů v ruské armádě, která je ukázána na příkladu "Jarijovy skupiny" ze 155. brigády námořní pěchoty Tichomořské flotily.

To potvrzuje, že navzdory četným novinářským vyšetřováním ruská armáda nadále dostává západní odstřelovačské pušky a munici. Tyto dodávky pomáhají ruským střelcům výrazně zvýšit dostřel. The Insider zveřejňuje sériová čísla 134 amerických pušek Desert Tech a 9 výměnných hlavní dodaných Ruské federaci po začátku totální války.

155. brigáda námořní pěchoty Tichomořské flotily se v roce 2022 zúčastnila bojů o Pavlovku, v roce 2023 útoku na Vuhledar a nyní se snaží znovu dobýt území obsazená ozbrojenými silami Ukrajiny v Kurské oblasti. Vojáci této brigády byli opakovaně usvědčováni z brutálních válečných zločinů, včetně stínání hlav zajatcům. Film ukazuje práci skupiny odstřelovačů z této brigády, vedených majorem Jaroslavem Jakubovem s volacím znakem "Jar". Jaroslav je jedním z nejvíce medializovaných odstřelovačů v ruské armádě a předsedou Ruské federace bojových odstřelovačů.

Kromě Jarijovy skupiny používají americké zbraně a munici nejméně dvě další pravidelné jednotky ruské armády. Během bojů o Popasnou v Luhanské oblasti pózoval ruský odstřelovač se znaky GRU s odstřelovací puškou .375 Chey Tac a .50 BMG Desert Tech SRS HTI. Archivní fotografie z jara 2022 byly zveřejněny 26. 3. 2023. Jak vyplývá z publikace z 30.7.23, odstřelovači z 24. samostatné gardové brigády speciálních sil obdrželi od dobrovolníků pušky Desert Tech s vyměnitelnými hlavněmi ráží .375 Chey Tac a .50 BMG.

Kromě těchto jednotek jsou americké pušky z Utahu jiných modelů a ráží k vidění i v dalších jednotkách ruských ozbrojených sil: mají je nejmenovaní důstojníci speciálních jednotek, elitní četa, další četa odstřelovačů a dobrovolník z Irkutsku.

Ačkoli vojáci v televizní reportáži říkají, že zasáhli cíle na vzdálenost až dvou kilometrů, mezi puškami zachycenými v záběrech má požadovaný dostřel pouze americký Desert Tech. V záběrech filmu můžete vidět také ruské pušky SVD a ASVK Kord. Jejich dostřel je 800-1 000 m, zatímco Desert Tech vám umožní zasáhnout cíle na vzdálenost až 3 kilometry. Bez amerických a evropských pušek, nábojů, zaměřovačů a meteorologických stanic by ruští odstřelovači byli na bojišti v pozici prohrávajícího a jejich efektivní dostřel by se snížil dvakrát až třikrát.

Jak Spojené státy, tak Evropská unie zakázaly dodávky ručních zbraní do Ruska již v roce 2014, ale v restriktivních opatřeních zůstaly velké mezery. Původní verze evropského zákazu tak umožňovala pokračovat v dodávkách na základě stávajících smluv uzavřených před 1. srpnem 2014. Mnoho evropských výrobců toho využilo k pokračování dodávek. Omezující opatření se rovněž nevztahovala na dodávky přes třetí země, jako je Arménie, Kazachstán a Kyrgyzstán, které jsou s Ruskem spojeny jednotným celním prostorem a členstvím ve vojensko-politickém bloku CSTO. Jak poznamenal The Insider, tyto tři země, stejně jako Gruzie, od začátku války na Ukrajině několikrát zvýšily dovoz zbraní z Evropy a Spojených států. Podle UN Comtrade se vývoz pušek do Gruzie ze Spojených států zvýšil ze 431 v roce 2021 na 4 140 v roce 2022. V letech 2020 a 2021 Kyrgyzstán zbraně z Itálie vůbec nenakupoval, ale v roce 2022 dovezl 882 pušek a v roce 2023 to bylo 4 434.

Americké zbraně jsou k vidění nejen na frontě, ale také na zbrojních výstavách přímo před Kremlem. Na největším ruském zbrojním salonu OrelExpo, který se konal v listopadu 2024, jste si na stánku společnosti Varjag mohli prohlédnout a zakoupit americké pušky Barret a od společnosti Orjol stejné pušky Desert Tech. Beretta Holding zůstává jejím největším zahraničním obchodním partnerem. Rodina italských puškařů vlastní 57 % podíl v kapitálu společnosti Russian Eagle LLC, kterou spoluvlastní Chubutjanův partner Rafik Jetumjan.

Dodávky pušek Desert Tech a nábojů Hornady jsou známy minimálně od roku 2023: psaly o tom německé vydání Correctiv a Politico Europe. Ale po dva roky nebyly k dispozici žádné informace o vyšetřování tohoto pašování zbraní orgány činnými v trestním řízení. Mezitím pokračují nové dávky. Jen v lednu 2025 se v odborné proválečné veřejnosti objevilo 13 publikací o prodeji amerických nábojů Hornady. Odstřelovači z neonacistické dobrovolnické brigády Española ironicky označují americkou společnost za sponzora války na Ukrajině.

