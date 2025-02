Čína v reakci na Trumpovy výhrůžky oznámila zavedení cel proti USA a vyšetřování firmy Google

4. 2. 2025

Čína oznámila vyšetřování společnosti Google a zavedení cel na uhlí, zkapalněný zemní plyn, ropu a další zboží v návaznosti na Trumpova cla na veškeré zboží vyvážené z Číny



Donald Trump v úterý uvalil na Čínu cla, která vyvolala okamžitou odvetu Pekingu v obavách z globálních ekonomických dopadů.



Chvíli poté, co vstoupila v platnost americká cla ve výši 10 %, Čína urychleně oznámila antimonopolní vyšetřování společnosti Google. Čínské ministerstvo financí rovněž oznámilo 15% cla na uhlí a zkapalněný zemní plyn a 10% cla na ropu, zemědělské vybavení, velkoobjemová vozidla a automobilové dodávky z USA.



Čínské ministerstvo obchodu a jeho celní správa v úterý uvedly, že v zájmu „ochrany zájmů národní bezpečnosti“ země zavádí kontrolu vývozu řady kritických nerostů: wolframu, telluru, ruthenia, molybdenu a položek souvisejících s rutheniem.

Ministerstvo obchodu rovněž uvedlo, že na seznam nespolehlivých subjektů zařazuje americké společnosti PVH Group a Illumina Inc, kterým hrozí omezení nebo sankce, aniž by upřesnilo, z čeho jsou tyto společnosti obviněny. PVH je oděvní společnost, která vlastní značky jako Tommy Hilfiger a Calvin Klein. Illumina je biotechnologická firma specializující se na genomické sekvenování, která nedávno navázala partnerství se společností Nvidia v oblasti technologie umělé inteligence související se zdravím.



„Jednostranné uvalení cel ze strany USA vážně porušuje pravidla Světové obchodní organizace,“ uvedlo čínské ministerstvo financí ve svém prohlášení oznamujícím odvetná cla. „Nejenže nepomáhá řešit vlastní problémy, ale také poškozuje běžnou hospodářskou a obchodní spolupráci mezi Čínou a USA.“



Předtím však americký prezident ustoupil z pokraje hospodářského konfliktu s Kanadou a Mexikem a po jedenáctihodinových jednáních odložil hrozící cla o další měsíc.



Pro vývoz z Číny USA zrušily výjimku, díky níž zásilky v hodnotě nižší než 800 USD nečelily clu. Na tuto výjimku spoléhali oblíbení čínští maloobchodníci, jako jsou Shein a Temu, kteří v USA prodávali levné zboží.



Po pondělním telefonátu s mexickou prezidentkou Claudií Sheinbaumovou Trump souhlasil s odkladem uvalení cel ve výši 25 % na Mexiko - což je poslední z několika odkladů - poté, co nabídla vyslání 10 000 vojáků této země na hranice s USA.



Jednání s kanadským premiérem Justinem Trudeauem rovněž přiměla Trumpa k odložení 25% cel na tuto zemi. Trudeau uvedl, že Kanada realizuje plán na ochranu hranic v hodnotě 1,3 miliardy dolarů, jmenuje fentanylového cara, kartely zařadí na seznam teroristů a „zajistí nepřetržitý dohled na hranicích“.



Zatímco USA v pondělí připravovaly vyšší cla na Čínu, Bílý dům oznámil, že Trump bude koncem tohoto týdne hovořit s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Peking již dříve uvedl, že odpoví „protiopatřeními“ a podá na USA žalobu u Světové obchodní organizace.



Ekonomové varovali, že Trumpovy celní plány představují riziko zvýšení cen pro miliony Američanů, a to jen několik týdnů poté, co se po svém nástupu do funkce zavázal k jejich „rychlému“ snížení.



V pondělí však Trump před novináři v Oválné pracovně tvrdil, že cla jsou „velmi silným“ prostředkem jak ekonomicky posílit USA, tak „získat vše ostatní, co chcete“.



Všechny země se chtějí dohodnout na způsobu, jak se americkým clům vyhnout, tvrdil prezident. „Ve všech případech se chtějí všichni dohodnout.“





Trump o víkendu připustil, že by mohly v USA způsobit „trochu bolesti“. „BUDE TO NĚJAKÁ BOLEST? ANO, MOŽNÁ (A MOŽNÁ NE!),“ napsal na sociálních sítích. „ALE UDĚLÁME AMERIKU ZNOVU VELKOU A TO VŠE BUDE STÁT ZA CENU, KTEROU JE TŘEBA ZAPLATIT.“







Zdroj v angličtině ZDE

