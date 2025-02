Prezident odplaty

5. 2. 2025

čas čtení 3 minuty

Donald Trump si stěžuje na neférové zpravodajství "nepoctivých" médií během volební kampaně. Ve svém druhém funkčním období usiluje o pomstu. Donald Trump si stěžuje na neférové zpravodajství "nepoctivých" médií během volební kampaně. Ve svém druhém funkčním období usiluje o pomstu.

Styl vedení Donalda Trumpa je často označován jako "politika stížností", což je politika soudních sporů, která vždy odsuzuje údajně nespravedlivé zacházení s novým prezidentem – od "hlubokého státu" až po "nečestná" média. Někteří už jeho druhé funkční období popisují jako "prezidentství odplaty" – prezidentství pomsty. A to bude mít pravděpodobně také důsledky pro svobodu tisku v USA, píše Nicholas Potter.

Nyní se stala terčem CBS News. Trump zažaloval televizi za rozhovor s demokratickou soupeřkou Kamalou Harrisovou během volební kampaně. Přestože Trump volby vyhrál a již se přesunul do Bílého domu, stěžuje si, že CBS pomohla Harrisové získat nespravedlivou výhodu ve vlajkovém pořadu "60 Minutes".

Podle Trumpa sestříhal hlasatel rozhovor s ní tak, aby její odpovědi zněly koherentněji, což Trump kritizoval jako "podvodné". Trump chce odškodné ve výši 10 miliard dolarů a požaduje, aby CBS byla odebrána vysílací licence.

Relevantní část rozhovoru nebyla v žádném případě výbušná. Týkala se Izraele. A méně šikovná část odpovědi Harrisové byla z časových důvodů vymazána, říká CBS, protože to bylo stručnější – což je běžná praxe v žurnalistice.

Trump udělal důvěrníka šéfem FCC

Doslova zkrácená pasáž zní: "Nepřestaneme pokračovat v tom, co je nezbytné pro to, aby Spojené státy měly jasno v tom, kde stojíme ohledně potřeby ukončit tuto válku," řekla Harrisová s malou přesností. Kompletní odpověď byla vysílána v jiném formátu CBS. Sám Trump zrušil rozhovor s pořadem "60 minut".

V říjnu konzervativní právnická firma Centrum pro americká práva obvinila CBS z "úmyslného zkreslení zpráv" a podala stížnost k Federální komisi pro komunikace (FCC), která ji v lednu před Trumpovou inaugurací zamítla.

Nyní prezident Trump jmenoval svého důvěrníka, Brendana Carra, šéfem FCC. A Carr obnovil vyšetřování. Agentura nyní požaduje úplný, neredigovaný přepis, stejně jako originální videonahrávky rozhovoru s Harrisovou. Vysílatel vyhoví, uvedl v páteční tiskové zprávě.

Novou praxí by se nyní mohly stát soudní spory

Tento incident je posledním ze série Trumpových útoků na americký tisk. Trump již zažaloval mnoho mediálních organizací, jako je CNN, The New York Times nebo The Washington Post – obvykle neúspěšně.

V prosinci však oslavil mimosoudní vítězství nad ABC poté, co hvězdný moderátor řekl, že soud na Manhattanu shledal Trumpa vinným ze znásilnění – ale je pravda, že byl shledán vinným ze sexuálního zneužívání a pomluvy. ABC musí zaplatit 15 milionů dolarů budoucímu "Trumpovu muzeu" a nadaci – jakémusi archivu jeho politické kariéry – a také zaplatit jeho právní poplatky ve výši jednoho milionu dolarů.

ABC ustoupila, i když vysílatel mohl z pohledu některých právních expertů pokračovat v boji u soudu. To by se nyní mohlo stát novou praxí pro další americká média, varují různí mediální pozorovatelé – také proto, že mnoho zpravodajských organizací již nemá finanční zdroje na to, aby prohrály nákladná soudní řízení.

Zdroj v němčině: ZDE

0