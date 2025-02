Dalších 15 ruských bank bude odpojeno od systému SWIFT

5. 2. 2025

Evropská unie se připravuje odpojit zhruba 15 dalších ruských bank od mezinárodního platebního systému SWIFT jako součást 16. balíčku sankcí, sdělily agentuře Bloomberg informované zdroje. Země EU obdržely odpovídající návrh. O které banky se jedná však partneři agentury neupřesnili. Evropská unie se připravuje odpojit zhruba 15 dalších ruských bank od mezinárodního platebního systému SWIFT jako součást 16. balíčku sankcí, sdělily agentuře Bloomberg informované zdroje. Země EU obdržely odpovídající návrh. O které banky se jedná však partneři agentury neupřesnili.

Kromě toho EU navrhuje zavést postupný zákaz dovozu ruského hliníku a také restriktivní opatření proti více než 70 lodím ruské "stínové flotily", které přepravují ropu za cenu vyšší než strop stanovený západními zeměmi ve výši 60 dolarů za barel. Zároveň může být konečný balíček sankcí upraven, protože vyžaduje souhlas všech členů EU. Předpokládá se, že bude přijat ke třetímu výročí totální ruské invaze na Ukrajinu.

Ruské banky jsou od začátku války na Ukrajině v únoru 2022 neustále odpojeny od systému SWIFT. Od září 2024 však zůstává ke SWIFT připojeno více než 200 ruských úvěrových institucí. Zároveň je jim zakázáno používat systém pro převody v rámci země.

V roce 2014 vytvořila centrální banka ruskou obdobu SWIFT pro případ sankcí - Financial Messaging System (SPFS). Loni v létě EU v rámci 14. balíčku sankcí zakázala evropským společnostem připojovat se k SPFS nebo "ekvivalentním specializovaným službám finančních zpráv". Organizace z EU také nesmějí provádět transakce s účastníky trhu ze třetích zemí, kteří používají SPFS mimo Rusko.

Šéfka centrální banky Elvira Nabjullina uvedla, že SWIFT se stává "riskantním" systémem a mnoho zemí přemýšlí o "alternativních, vlastních možnostech přeshraničních platebních mechanismů". Šéf VTB, Andrej Kostin, vyzval k "prostému zabití" SWIFTu. "Je to přímý únik informací k našim nepřátelům. Hlavní věc je, že je to tak snadné vyřešit. Je to čistě administrativní rozhodnutí, dohoda mezi oběma stranami a trochu technologických řešení," řekl bankéř.

