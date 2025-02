Česká vláda schvaluje a podporuje utrpení zvířat

4. 2. 2025

Nejen, že se jim v danou chvíli člověk chystá vzít to nejcennější, co mají a to je život, dokonce se vší zrůdností tento návrh požaduje, aby zvířata trpěla co nejvíce. Dát někomu neskutečnou ránu elektřinou, za plného vědomí ho podřezat, nutit další ubožáky tento masakr sledovat, ať pěkně vidí, co je za chvíli čeká, mi přijde opravdu jako nejvyšší vrchol krutosti a promiňte mi prosím ten výraz, ale i v tom shledávám cosi úchylného. Jedná-li takto opakovaně člověk vůči člověku, je označen za sadistického, psychopatického, sériového vraha. Proč tedy považovat takové jednání vůči těm, kteří se nemohou bránit jako zcela normální? Nebo snad proto, že oni sami to říct nemohou?

„Je nepřijatelné, aby se pod záminkou údajné debyrokratizace stal z Česka ráj fakticky neregulovaných porážek bez omráčení. Zvířatům se při nich podřízne krk za plného vědomí a potom se nechají zaživa vykrvácet. Jakékoliv změně regulace takové praktiky musí předcházet seriózní odborná a také veřejná debata, při které musí být hlavní prioritou ochrana zvířat,“ říká Pavel Buršík z organizace OBRAZ – Obránci zvířat.

Proti porážkám bez omráčení se staví i Federace veterinárních lékařů Evropy, která na svém webu píše, že porážku zvířat bez omráčení nelze akceptovat za žádných podmínek a že by si státy měly nastavovat vlastní tvrdší pravidla pro rituální porážky, než jaká obecně platí v EU.

Zbytečné zabíjení zvířat bez omráčení

Obránci zvířat se obávají, že se podmínky pro halal porážky v Česku nastaví špatně a doplatí na to zvířata. Nelíbí se jim, že by se z Česka stala celoevropská velmoc porážek za plného vědomí. Zvlášť když pro halal není nutné, aby byla zvířata zabíjena bez omráčení.

„Zvířata si nezaslouží zbytečně trpět jen proto, že pod nátlakem lobby s vidinou snadného zisku zbrkle přijmeme změnu bez ohledu na názory odborníků na ochranu zvířat. Vyspělé evropské státy od porážek bez omráčení upouští, nebo je tvrdě regulují. Česko by ale při přijetí návrhu šlo spíše cestou méně rozvinutých zemí Blízkého Východu a Afriky. Dokonce některé muslimské země umožňují halal porážku s předchozím omráčením zvířete,“

Tímto Vás prosím o informování veřejnosti na dané téma, lidé si zaslouží vědět, co se jim chystá za zády.

Zatím to totiž na mě a nejen na mě působí jako zcela jasný záměr to udržet v tajnosti.





Děkuji za Váš čas, s pozdravem





Lucie Školná