Bývalý skotský premiér: A proč je Gaza "naprosté peklo"?

5. 2. 2025

čas čtení 1 minuta

Humza Yousaf: Proč je to peklo? Kdo ji bombardoval, zabil desítky tisíc lidí včetně dětí a Gazu proměnil v trosky? Také to, co Trump nazývá „trvalým přesídlením“, by zbytek světa měl nazývat etnickou čistkou. Gaza patří obyvatelům Gazy. Tečka.

Beth Rigby: Trumpova improvizovaná tiskovka s Netanjahuem v Oválné pracovně. Velmi významné a mimořádné výroky, když říká, že Palestinci by měli být „trvale přesídleni“. Říká, že by lidé mohli jít do Egypta, Jordánska a dalších zemí. Říká, že Gaza je jako „život v pekle“ a že pro Palestince může být „krásná oblast“, kam se mohou přesídlit.



Why is it a living hell? Who bombed it, killing tens of thousands of people, including children, and reduced Gaza to rubble?



Also, what Trump calls "permanent resettlement" is what the rest of the world should call ethnic cleansing.



Gaza belongs to the people of Gaza. Period. https://t.co/fGcNJ1986T