Trump odloží cla proti Kanadě nejméně o 30 dní, říká Trudeau

4. 2. 2025

Premiér Justin Trudeau napsal na Twitteru:



Právě jsem měl dobrý rozhovor s prezidentem Trumpem. Kanada realizuje náš hraniční plán v hodnotě 1,3 miliardy dolarů - posiluje hranice novými vrtulníky, technikou a personálem, zlepšuje koordinaci s našimi americkými partnery a zvyšuje prostředky na zastavení toku fentanylu. Na ochraně hranic pracuje a bude pracovat téměř 10 000 pracovníků v první linii.



Kromě toho Kanada přijímá nové závazky, že jmenuje fentanylového cara, kartely zařadíme na seznam teroristů, zajistíme nepřetržitý dohled na hranici, zahájíme činnost kanadsko-americké společné zásahové jednotky pro boj proti organizovanému zločinu, fentanylu a praní špinavých peněz. Podepsal jsem také novou směrnici o zpravodajských službách v oblasti organizovaného zločinu a fentanylu a podpoříme ji 200 miliony dolarů.



Navrhovaná cla budou pozastavena nejméně na 30 dní, zatímco budeme spolupracovat.





Donald Trump ustoupil z pokraje obchodní války s Kanadou a Mexikem a o měsíc odložil nová rozsáhlá cla USA na zboží od dvou nejbližších ekonomických partnerů.



Je to již potřetí během dvou týdnů, kdy americký prezident odložil hrozbu uvalení 25 % cel na tyto dvě země. Čína bude od úterý stále čelit dodatečnému 10% odvodu na svůj vývoz do USA.



Po pondělním jednání s kanadským premiérem Justinem Trudeauem a mexickou prezidentkou Claudií Sheinbaumovou se Trump dohodl, že od uvalení nových cel na obě země upustí.



Dohody byly uzavřeny v den, kdy na světových finančních trzích panovala mimořádná volatilita, neboť rozrušené investory zaskočila vyhlídka na dramatickou eskalaci sporu mezi největšími světovými ekonomikami.





Administrativa Donalda Trumpa se údajně zaměří na ministerstvo školství. Podle zprávy deníku Wall Street Journal se úředníci zabývají exekutivním příkazem, který by mohl toto ministerstvo zrušit. Tento krok je součástí strategie Elona Muska, který jako šéf „ministerstva vládní efektivity“ chce omezit federální úřady.



Tento exekutivní příkaz by údajně zrušil všechny části agentury, které nejsou výslovně zapsány v zákoně, uvádí Journal.



Během prezidentské kampaně Trump prohlásil, že ministerstvo školství je něco, co chce zrušit. Není jasné, zda se mu to podaří exekutivním příkazem. Velká část činnosti ministerstva je vepsána do zákona, včetně grantů pro studenty s nízkými příjmy a prosazování zákonů týkajících se občanských práv a studentů se zdravotním postižením.



V neobvyklém veřejném dopise Ed Martin, úřadující americký státní zástupce pro District of Columbia, varoval, že jeho úřad bude stíhat každého, kdo bude zasahovat do práce ministerstva Elona Muska pro efektivitu vlády“ (Doge).



„Uznávám, že někteří zaměstnanci DOGE se stali terčem veřejných útoků. V tuto chvíli vás žádám, abyste využili mě a mé zaměstnance k pomoci při ochraně práce DOGE a pracovníků DOGE. Jakékoli výhrůžky, konfrontace nebo jiné akce, které jakýmkoli způsobem ovlivňují jejich práci, mohou porušovat řadu zákonů,“ napsal Martin v dopise Muskovi, který rovněž zveřejnil na Twitteru.



„Dovolte mi, abych vás ujistil o následujícím: budeme podnikat veškeré právní kroky proti komukoli, kdo bude bránit vaší práci nebo ohrožovat vaše lidi. Nebudeme jednat jako předchozí administrativa, která se dívala jinam, když výtržníci z Antify a BLM i bandité se zbraněmi demolovali naše hlavní město. Budeme chránit DOGE a další pracovníky bez ohledu na cokoli.“





Donald Trump jmenoval Martina, bývalého předsedu Republikánské strany státu Missouri a propagátora prezidentových nepodložených tvrzení o podvodech ve volbách v roce 2020, dočasně vrchním federálním prokurátorem pro Washington.





Server Wired uvádí, že „ministerstvo pro efektivitu vlády“ (Doge), které se snaží získat přístup k údajům federální vlády, vede šest mladých mužů



Je mezi nimi i Edward Coristine, který podle zpravodajství PBS News právě předal požadavek, aby Správa pro malé podniky zpřístupnila Doge své systémy. Zbytek jsou čerství absolventi vysokých nebo středních škol, jak uvádí Wired, kteří zřejmě nemají příliš manažerských zkušeností, které se od federálních úředníků běžně vyžadují. Zde je další informace:



WIRED identifikoval šest mladých mužů - podle veřejných databází, jejich online prezentací a dalších záznamů je všem zřejmě mezi 19 a 24 lety -, kteří mají jen malé nebo žádné zkušenosti ve státní správě a nyní hrají klíčové role v Muskově takzvaném projektu DOGE (Department of Government Efficiency), jehož úkolem je na základě exekutivního příkazu „modernizovat federální technologie a software s cílem maximalizovat efektivitu a produktivitu státní správy“. Všichni inženýři mají v rámci DOGE mlhavé pracovní pozice a zdá se, že přinejmenším jeden z nich pracuje jako dobrovolník.



Inženýry jsou Akash Bobba, Edward Coristine, Luke Farritor, Gautier Cole Killian, Gavin Kliger a Ethan Shaotran. Žádný z nich neodpověděl na žádost WIREDu o komentář. Zástupci OPM, GSA a DOGE na žádosti o komentář nereagovali.



Bobba navštěvoval univerzitu v Berkeley, kde studoval prestižní program Management, podnikání a technologie. Podle kopie jeho nyní smazaného profilu na síti LinkedIn, kterou získal server WIRED, byl Bobba od loňského jara stážistou v investičním inženýrství v hedgeovém fondu Bridgewater Associates a předtím byl stážistou ve společnostech Meta a Palantir. V červnu loňského roku byl hostem v již smazaném podcastu s Amanem Manazirem, inženýrem, který dělá rozhovory s inženýry o tom, jak získali práci svých snů, kde o těchto zkušenostech hovořil.



Coristine, jak již dříve informoval WIRED, podle všeho nedávno dokončil střední školu a byl zapsán na Northeastern University. Podle kopie jeho životopisu, kterou WIRED získal, strávil loni v létě tři měsíce v Neuralinku, Muskově společnosti zabývající se rozhraním mezi mozkem a počítačem.



Bobba i Coristine jsou v interních záznamech OPM, které prověřil WIRED, uvedeni jako „experti“ v OPM, kteří jsou přímo podřízeni Amandě Scalesové, nové šéfce jejího personálního oddělení. Scalesová dříve pracovala na talentech pro xAI, Muskovu společnost zabývající se umělou inteligencí, a jako součást týmu pro získávání talentů společnosti Uber, podle LinkedIn. Zaměstnanci GSA sdělili serveru WIRED, že Coristine se objevil na hovorech, kde byli pracovníci nuceni procházet kód, který napsali, a zdůvodňovat svou práci. WIRED již dříve informoval, že Coristine byl přidán do hovoru se zaměstnanci GSA pomocí nevládní adresy na Gmailu. Zaměstnanci nedostali vysvětlení, kdo je a proč se hovorů účastní.





„Ministerstvo pro efektivitu vlády“ má přístup do systémů Small Business Administration.



Federální úřad pro malé podniky (Small Business Administration) vyhověl žádosti úředníka „oddělení vládní efektivity“ (Doge) o „přístup do všech systémů [správy]“, uvádí PBS News.



Žádost předal Edward Coristine, úředník iniciativy, které předsedá Elon Musk, a požádal o podrobnosti o platebních systémech a zaměstnancích, uvádí PBS.



Doge se údajně dostal k zabezpečeným informacím v USAid a na ministerstvu financí, včetně systému, který vláda používá k vyplácení plateb v hodnotě bilionů dolarů.



Demokratičtí zákonodárci odsuzují Elona Muska a jeho „ministerstvo vládní efektivity“ poté, co se včera objevila zpráva, že miliardářovi spolupracovníci získali přístup do federálního platebního systému, čímž mohli odhalit citlivé osobní údaje milionů Američanů.



„Donald Trump dal bezprecedentní moc nad federální vládou nevolenému, nikomu neodpovědnému miliardáři. Nájezd Elona Muska na státní pokladnu ohrožuje citlivé informace Američanů, jejich daňová přiznání a zdravotní a sociální pojištění,“ uvedl zástupce Greg Casar, demokrat z Texasu a předseda Kongresové progresivní skupiny.



Casar dodal: „Progresivisté budou proti tomu bojovat u soudů, na půdě Sněmovny reprezentantů a všemi dostupnými nástroji, dokud Elon Musk nezmizí z naší vlády a nebude nadále ohrožovat daňové poplatníky, nemocné a starší lidi.“



Demokratičtí zákonodárci se v pondělí odpoledne pokusili vstoupit do washingtonského sídla USAid, aby se setkali se zaměstnanci, ale vstup jim byl odepřen.



Senátor Chris Van Hollen uvedl, že byli odmítnuti na příkaz „Ministerstva vládní efektivity“ (Doge) Elona Muska, které údajně převzalo USAid a další části federální vlády v rámci kampaně schválené Donaldem Trumpem s cílem dramaticky zmenšit federální vládu.



„Požádali jsme o vstup do budovy USAid, skutečně jménem amerického lidu, ale abychom mohli mluvit se zaměstnanci USAid, protože ... na zaměstnance USAid byl uvalen zákaz mlčení. Takže jsme se chtěli z první ruky dozvědět, co se děje,“ řekl Van Hollen novinářům.



„Vstup nám byl odepřen na základě příkazu, který dostali od Elona Muska a Doge, což jen dokazuje, že šlo o nezákonné uchopení moci někým, kdo přispěl na Trumpovo úsilí v těchto volbách 267 miliardami dolarů.“





Van Hollen, který zastupuje stát Maryland, kde žije mnoho zaměstnanců USAid a dalších federálních agentur, řekl, že demokraté se obrátí na soud, aby zabránili začlenění agentury pro pomoc do ministerstva zahraničí.



„Snaha zrušit agenturu, která byla zřízena na základě zákona... je zcela v rozporu s celou řadou zákonů a bude zahájeno soudní řízení, které jim zabrání v tom, aby pomoc v podstatě zrušili,“ řekl Van Hollen. „Chtějí to udělat, přijdou do Kongresu, předloží návrh a my o něm budeme hlasovat. Mohu vás ujistit, že změna, kterou se zde snaží provést nelegálně, by Kongresem Spojených států neprošla.“









