Iritovaný skotský premiér musel popřít, že plánuje zakázat ve Skotsku držení koček

4. 2. 2025

Foto: John Swinney

Skotský premiér John Swinney i mluvčí britského premiéra Keira Starmera byli nuceni popřít, že by existovaly plány na zákaz vlastnictví koček ve Skotsku poté, co zájem médií o situaci koček vyvolal pobouření milovníků domácích zvířat.

Obavy vyvolala medializace zprávy pro skotskou vládu vypracované nezávislou Skotskou komisí pro ochranu zvířat, která minulé pondělí zveřejnila svá doporučení týkající se odpovědného vlastnictví koček v domácnostech.



Zpráva mimo jiné navrhuje, aby se zvážilo „omezení“ držení koček v některých venkovských oblastech, kde se vyskytují i druhy ptáků zařazené na červený seznam. Odhaduje se, že domácí kočky ve Spojeném království každoročně zabijí 27 milionů ptáků. Obavy vyvolala medializace zprávy pro skotskou vládu vypracované nezávislou Skotskou komisí pro ochranu zvířat, která minulé pondělí zveřejnila svá doporučení týkající se odpovědného vlastnictví koček v domácnostech.



To se na internetu zvrhlo v nepodložené tvrzení, že skotská vláda hodlá kočky zakázat úplně, což byl Swinney nucen popřít.



Narativ rychle nabral na síle. Bývalý labouristický stínový kancléř Ed Balls vyjádřil v televizním pořadu Good Morning Britain svůj šok a zeptal se: „Copak se svět zbláznil?“



Zjevně podrážděný Swinney to v pondělí odpoledne upřesnil pro rozhlasovou stanici Bauer: „Existuje zpráva, kterou vypracovala externí organizace a která byla předložena vládě k posouzení. Dovolte mi, abych to dnes objasnil. Vláda se nechystá kočky zakazovat nebo omezovat. Nemáme to v úmyslu a nebudeme to dělat.“



Zpráva komise se odvolává na jiné jurisdikce, kde existují omezení vlastnictví koček za účelem ochrany místní fauny a flóry, od „neustálého držení koček uvnitř až po jejich pouštění ven pouze přes den, nebo pouze na vodítku, nebo v bezpečném venkovním výběhu“. Dále však uznává, že zamezení volného přístupu do venkovního prostředí má významný dopad na psychický stav koček.



Nakonec navrhuje, aby „nové bytové projekty ve venkovských oblastech mohly mít podmínku, že kočky nesmějí být chovány v oblastech citlivých z hlediska ochrany přírody/jiných oblastech, kde byla zaznamenána vysoká míra predace, zejména u ptáků/jiných druhů zařazených na červený nebo jantarový seznam“.



Na otázku ohledně těchto návrhů a toho, zda by je mohla následovat i britská vláda, vyjádřil mluvčí Keir Starmer jisté podivení. „Nemyslím si, že máme v plánu zakázat lidem vlastnit kočky,“ řekl mluvčí. Když mu bylo řečeno, že politika se týká pouze toho, aby kočky mohly venku chodit pouze na vodítku, dodal: „Žádné plány ohledně vodítek nemáme.“





Alice Palombová z charitativní organizace Cats Protection řekla listu Mail on Sunday, který zveřejnil původní článek o uvažovaném zákazu koček, že tato „velmi nezávislá zvířata“ nemají ráda, když jsou držena na vodítku, a pokud jsou trvale držena doma, mohou mít problémy spojené se stresem.







