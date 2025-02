OPEC+ navzdory Trumpovu požadavku odmítl zvýšit produkci ropy

5. 2. 2025

Země OPEC+ nevyslyšely výzvu Donalda Trumpa k co nejrychlejšímu snížení cen ropy a ponechaly v platnosti dohodu o omezení produkce až do konce tohoto čtvrtletí. Mezitím Trumpovo uvalení cel na dovoz z Kanady a Mexika ceny ropy zvýšilo. Země OPEC+ nevyslyšely výzvu Donalda Trumpa k co nejrychlejšímu snížení cen ropy a ponechaly v platnosti dohodu o omezení produkce až do konce tohoto čtvrtletí. Mezitím Trumpovo uvalení cel na dovoz z Kanady a Mexika ceny ropy zvýšilo.

Monitorovací výbor kartelu a jeho partneři, kterému společně předsedají Rusko a Saúdská Arábie, se rozhodli neměnit současnou politiku produkce ropy, uvedl OPEC v tiskové zprávě. Produkční kvóty snížené před více než dvěma lety byly ponechány na současné úrovni, stejně jako plán na jejich měsíční zvyšování od dubna do konce roku 2026 schválený v prosinci.

Trump vedl kampaň pod heslem "Drill, baby, drill", které zopakoval ve svém inauguračním projevu. Tři dny po nástupu do funkce v projevu k účastníkům Světového ekonomického fóra v Davosu prostřednictvím videospojení znovu oznámil záměr snížit ceny ropy a vyzval země OPEC, aby učinily totéž: "Požádám Saúdskou Arábii a OPEC, aby snížily cenu ropy. Je třeba ji snížit. Abych byl upřímný, jsem překvapen, že to neudělali před volbami." Podle Trumpa poté, co cena ropy klesne, centrální banky po celém světě "okamžitě" sníží úrokové sazby.

Teze o přehnané ceně ropy figurovala i v jeho slovech o válce na Ukrajině: "Cena je nyní dostatečně vysoká na to, aby tato válka mohla pokračovat. Musíme snížit cenu ropy, a to zastaví válku... Je nezodpovědné, že tak dosud neučinili. Snížíme ceny ropy a Rusko okamžitě zastaví válku s Ukrajinou."

OPEC+ by se měl držet současné politiky, řekl ruský vicepremiér Alexander Novak na zasedání monitorovacího výboru. Účastníci setkání konstatovali, že je důležité dosáhnout plného souladu se stávajícími parametry transakce.

Vandana Hari, zakladatelka singapurské společnosti Vanda Insights, řekla agentuře Bloomberg:

"Neočekávám, že OPEC+ bude naslouchat Trumpovým požadavkům nebo prosbám, ať už je nazýváte jakkoli. OPEC+ vyvíjí strategii nabídky, velmi, velmi pečlivě a velmi jemně ji přizpůsobuje situaci na trhu."

V loňském roce aliance zemí produkujících ropu odložila realizaci plánu na zvýšení produkce třikrát, aby podpořila ceny ropy. Nyní se očekává, že od dubna zvýší měsíční objem o 120 000 barelů denně a do konce roku vrátí na trh celkem 2,1 milionu barelů.

Ale zatímco kartel ve svém prohlášení poukázal na silné tržní fundamenty a očekávání oživení poptávky po ropě od dubna, mnoho odborníků o takovém vývoji pochybuje. Čínská ekonomika roste pomalu a rychle se přesouvá k alternativním zdrojům energie, přičemž výroba v Americe roste. Podle Mezinárodní energetické agentury bude v roce 2025 na světovém trhu přebytek 750 000 barelů denně, a to i v případě, že OPEC+ nezvýší produkci. Z tohoto důvodu Citigroup a JPMorgan Chase předpovídají, že opět upustí od plánů na zvýšení kvót.

