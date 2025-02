Jak si ta krysa Musk zahrává s vaším sociálním zabezpečením, náboženstvím a vším ostatním

4. 2. 2025

On a jeho gorily musí být zastaveni, zdůrazňuje Robert Reich



Přátelé,

Opravdu nerad vám dnes posílám další e-mail, ale musím.



Elon Musk včera vyhrožoval, že jednostranně zruší vládní dotace v hodnotě stovek milionů dolarů poté, co on a jeho poskoci získali o víkendu přístup do rozsáhlého platebního systému ministerstva financí.



Systém ministerstva financí ročně vyplatí 5,4 bilionu dolarů, což je 88 procent všech federálních plateb, včetně šeků sociálního zabezpečení. David Lebryk, který strávil ve státní správě více než 36 let a byl zodpovědný za dohled nad platebním systémem - v pátek raději náhle rezignoval, než aby systém předal Muskovi.



Musk však nebyl potvrzen Kongresem. Jeho „ministerstvo“ nebylo Kongresem nikdy schváleno. Nikdo jiný než Trump Muskovi žádné pravomoci neudělil. Nikdo přesně neví, kdo jsou Muskovi poskoci; nebyli prověřeni, a přesto nakládají s jedněmi z nejcitlivějších osobních informací ve vládě.



Ani Trump nemá pravomoc zastavit vaše platby sociálního zabezpečení, natož pak vaše pojištění Medicare nebo Medicaid nebo pojištění v nezaměstnanosti či dávky na potravinové lístky.



Přesto Musk a jeho oddíl goril tvrdí, že jsou schopni tak učinit, pokud se domnívají, že tyto platby jsou nezákonné.



Musk se na své sociální síti X pochlubil, že „rychle zastavuje... nezákonné platby“. Ale kdo je Musk, aby rozhodoval o tom, že nějaká platba je nezákonná?



Muskovo chlubení přišlo v reakci na příspěvek na X, který napsal Mike Flynn, Trumpův zhrzený bývalý poradce pro národní bezpečnost, a který obsahoval tabulku ukazující vládní platby řadě luteránských charitativních organizací (které mimochodem dělají důležitou práci a granty získaly legálně), Flynn tvrdil, že snímky obrazovky ukazují, že „existuje MNOHEM více organizací, které inkasují naše těžce vydělané peníze“.



Jak ale Flynn - kterého Trump v roce 2020 omilostnil poté, co se Flynn přiznal ke lhaní o svých kontaktech s Rusy - získal screenshoty těchto vládních plateb? A co dalšího Flynn, Musk nebo jakákoli jiná řada Trumpových zasvěcenců ví o vládních platbách, které byly poskytnuty jakékoli skupině nebo jednotlivci?



Střety zájmů jsou divoké. Muskovy vlastní firmy jsou vládními dodavateli, kteří dostávají platby prostřednictvím platebního systému ministerstva financí. Jiné firmy konkurují přímo Muskovým společnostem. Muskovi poskoci s vazbami na technologický sektor by mohli mít finanční prospěch z toho, že by federální peníze nasměrovali tím či oním směrem,



A proč má sakra Mike Flynn takový přístup? Poté, co se Flynn přiznal k federálnímu trestnému činu, strávil posledních několik let jako hlavní hvězda ReAwaken America Tour (zkráceně RAT), putovního karnevalu politiky MAGA, trumpovských „proroctví“, rétoriky proti očkování, konspirací ohledně covidu 19 a křesťansko-nacionalistických poselství o pomstě vůči těm, kdo se Trumpovi postaví. Pravidelným účastníkem turné s Flynnem byl Kash Patel, Trumpův kandidát na post šéfa FBI.



Další Muskovi gorily získaly přístup do americké Agentury pro mezinárodní rozvoj po víkendovém střetu s bezpečnostními úředníky. Tím tut agenturu fakticky uzavřeli.



Připomeňme si, že se jedná o tzv: USAID je nezávislá organizace, jejíž nezávislost je kodifikována zákonem. „Je to převrat,“ řekl jeden ze současných úředníků USAID. Není jasné, kdy, pokud vůbec, bude agentura opět v provozu, dodal úředník.



Minulý týden Muskovi pohůnci zablokovali kariérním státním zaměstnancům počítačové systémy Úřadu pro personální řízení, které obsahovaly osobní údaje milionů federálních zaměstnanců, včetně dat narození, čísel sociálního pojištění, hodnocení, domovských adres, platových tříd a délky služby.



Vedoucím kariérním zaměstnancům Úřadu pro personální řízení byl zrušen přístup k některým datovým systémům ministerstva.



Opatření uvnitř OPM ztěžují komukoli mimo Muskův nejužší okruh možnost dozvědět se, co se děje.



Přátelé, vypadá to na převrat. Z hlavy mě napadá nejméně osm federálních zákonů, které Musk a jeho gorily v posledních dnech porušili, a nejméně dvě ustanovení americké ústavy.



Většina z toho se odehrála o víkendu. „Málokdo v byrokracii skutečně pracuje o víkendu, takže je to, jako by tým soupeře prostě na dva dny opustil hřiště!“ Musk napsal v sobotu na X.



Haló? Musk pracuje pro Trumpa a Muska.



Musk a jeho oddíl goril jezdí po institucích naší vlády a negují rozhodnutí, která učinil Kongres. Pošlapávají naši demokracii a získávají o vás informace, na které nemají právo.



Demokratičtí zákonodárci spolu se všemi republikánskými zákonodárci, kteří ještě mají kousek integrity, by měli okamžitě požádat federální soudy o soudní příkaz, aby toto drancování zastavily.



Mezitím můžete zavolat svým senátorům a zástupcům v Kongresu a říct jim, že nechcete, aby se Elon Musk pletl do vašeho sociálního zabezpečení ani do ničeho jiného. Toto číslo je opět 202-224-3121.





Odchod pana Lebryka a možnost zásahu do národních platebních systémů přichází v době, kdy ministerstvo financí začalo používat takzvaná „mimořádná opatření“, aby zabránilo platební neschopnosti vlády poté, co vypršelo pozastavení dluhového limitu.



Podle lidí obeznámených s jejich úvahami byli členové odcházející Bidenovy administrativy tímto požadavkem znepokojeni. Lidé, kteří žádosti podávali, byli podle současného úředníka Bílého domu v Trumpově výsadkovém týmu na ministerstvu financí.



Vyšetřování platebních procesů ministerstva financí vedli Muskovi spojenci Baris Akis a Tom Krause. Akis, relativní nováček v Muskově okolí, je rizikový kapitalista, který se během transformace zaměřil na ministerstvo financí a daňový úřad.



Minulý víkend Krause, šéf společnosti Cloud Software Group ze Silicon Valley, podle dvou osob obeznámených s žádostí opět naléhal na Lebryka, aby získal přístup do systému. Lebryk odmítl, uvedli tito lidé.



Pánové Akis a Krause na žádosti o komentář nereagovali.



Po této žádosti se Lebryk snažil sejít s Bessentem, novým tajemníkem agentury, a novým personálním šéfem ministerstva financí Danem Katzem, aby s nimi podle lidí obeznámených se záležitostí situaci projednal.



Po schůzkách s Katzem a Bessentem byl Lebryk postaven mimo službu, uvedli dva lidé. Po odchodu Lebryka budou na platební procesy dohlížet jiní úředníci.



Podle lidí obeznámených se záležitostí se Akis podobně dotazoval na finanční úřad na jeho informační technologie v rámci snahy o automatizaci výběru daní. Během přechodu požádal Akis o návštěvu velkého centra daňových služeb v Kansas City, ale úředníci agentury ho odmítli, uvedl jeden z těchto lidí.



Není jasné, zda má Akis oficiální vládní funkci.



Krause nyní pracuje na ministerstvu financí a má zaměstnanecký průkaz, tvrdí tři lidé obeznámení s touto záležitostí. Krause také vedl pohovory se současnými zaměstnanci U.S. Digital Service, z nichž mnozí očekávají propuštění poté, co byla technologická jednotka přejmenována na U.S. DOGE Service.



Rozhodnutí týmu Elona Muska pro efektivitu integrovat se do federální vlády, místo aby zřídil externí orgán, bylo vedeno jeho názorem, že vnoření do stávající U.S. Digital Service mu umožní lepší přehled o federálních výdajích. To by mu podle Muskova týmu mohlo dát možnost přijímat drastická opatření ohledně výdajů, protože by získal přístup k počítačovým systémům napříč vládou.





Během loňské prezidentské kampaně Musk slíbil, že zajistí snížení výdajů o přibližně 2 biliony dolarů, Nedávno tento cíl snížil na polovinu. Ve čtvrtek večer Musk na Twitteru prohlásil, že snížení výdajů o 1 bilion dolarů „nebude znamenat žádnou inflaci“ kvůli očekávanému hospodářskému růstu. „Super velká věc,“ řekl.









