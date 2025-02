Trump vyhrožuje, že cla proti EU „určitě budou“, Mexiko, Kanada a Čína realizují odvetná opatření

3. 2. 2025

Mexiko a Kanada připravují zavedení cel a posílení vzájemných vazeb



Donald Trump pohrozil rozšířením rozsahu svých obchodních cel a zopakoval své varování, že Evropská unie - a potenciálně i Spojené království - budou čelit odvodům, i když připustil, že Američané by mohli nést část ekonomické zátěže vznikající globální obchodní války.



Přichází v době, kdy Trumpova cla na Mexiko, Kanadu a Čínu, oznámená v sobotu, vyvolala odvetná opatření ze strany všech tří zemí. Mexiko a Kanada přislíbily vlastní cla, zatímco Čína a Kanada jdou také k soudům.

Trump v neděli večer prohlásil, že k novým clům na EU „určitě dojde", a zopakoval předchozí stížnosti na velký obchodní deficit USA s tímto blokem a své přání, aby Evropa dovážela více amerických automobilů a zemědělských produktů.



„S Evropskou unií k tomu určitě dojde, to vám mohu říci,“ řekl novinářům. „Neřekl bych, že existuje nějaký časový plán, ale bude to docela brzy.“



Zdálo se, že Trump zaujal vůči Spojenému království mírnější postoj, když se odvolával na dobré vztahy s premiérem Keirem Starmerem a zároveň uvedl, že k celním opatřením ještě „může dojít“. „Spojené království také porušuje slušné vztahy, ale jsem si jistý, že se to, myslím, že se to dá vyřešit,“ řekl.



„No, premiér Starmer je velmi milý, měli jsme několik schůzek, mnoho telefonátů, vycházíme spolu velmi dobře, uvidíme, zda se nám podaří vyrovnat rozpočet, nebo ne.“



V Kanadě ministerstvo financí zveřejnilo seznam amerických výrobků dovážených do Kanady, na které se od úterý zaměří 25 % odvetné clo.



Seznam uvádí výrobky, které budou od úterý zasaženy v prvním kole odvetných cel ze strany Kanady, a dosahuje hodnoty zboží za 30 miliard kanadských dolarů. Mezi zasažené výrobky patří tabák, produkty, domácí spotřebiče, střelné zbraně a vojenské vybavení.



Kanada se rovněž připravuje na druhé, širší kolo odvetných cel, které bude zahájeno za 21 dní a bude zaměřeno na dovoz zboží z USA v hodnotě dalších 125 miliard kanadských dolarů. Druhý seznam bude zahrnovat osobní a nákladní vozidla, výrobky z oceli a hliníku, některé druhy ovoce a zeleniny, hovězí a vepřové maso, mléčné výrobky a další.



Přední demokraté varují, že cla tvrdě zasáhnou Američany, zatímco Trump říká, že to „stojí za to".



Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uvedla, že její vláda poskytne v pondělí další podrobnosti o odvetných clech, která nařídila na americké zboží. Sheinbaumová v nedělním prohlášení uvedla, že oznámí podrobnosti o „plánu B“ své vlády a trvá na tom, že Mexiko „nechce konfrontaci“.





„Problémy se neřeší uvalením cel, ale rozhovory a dialogem,“ uvedla. „O suverenitě se nevyjednává: koordinace ano, podřízenost ne.“

„Pokud zvýší daně zdejším továrnám, může dojít i k úbytku pracovních míst,“ řekl.







Sheinbaumová a kanadský premiér Justin Trudeau spolu telefonicky hovořili v sobotu poté, co Trumpova administrativa zavedla nová cla - 25 % na zboží z Kanady a Mexika, s nižší sazbou 10 % na kanadskou ropu, a 10 % na dovoz z Číny.Trudeauův úřad v prohlášení uvedl, že Kanada a Mexiko se dohodly „na posílení silných bilaterálních vztahů“ mezi svými zeměmi. Kanadští představitelé vedli se svými mexickými protějšky rozsáhlý dialog, ale jeden z vysokých kanadských úředníků uvedl, že by nešel tak daleko, aby řekl, že reakce na cla jsou koordinované.„Nyní je čas vybírat si výrobky vyrobené přímo v Kanadě,“ napsal Trudeau v neděli na Twitteru. “Kontrolujte etikety. Udělejme svůj díl práce. Kdekoli můžeme, volme Kanadu.“Trump připustil, že rozsáhlá cla, která uvalil na Mexiko, Kanadu a Čínu, mohou Američanům způsobit „krátkodobou“ bolest, globální trhy odrážejí obavy, že by tato cla mohla podkopat růst a znovu vyvolat inflaci. Asijské trhy, kryptoměny a futures na americké a evropské akcie se v pondělí na začátku asijského obchodování propadly.„Krátkodobě nás to může trochu bolet a lidé to chápou. Ale dlouhodobě jsou Spojené státy okrádány prakticky všemi zeměmi světa,“ řekl.V sobotu pozdě večer Trudeau řekl: „Rozhodně nechceme eskalovat, ale budeme se za Kanadu stavět.“ V neděli večer však vysoký kanadský vládní úředník informoval novináře v Ottawě pod podmínkou zachování anonymity: „Budeme samozřejmě uplatňovat právní prostředky, o nichž se domníváme, že nám je umožňují dohody, které sdílíme se Spojenými státy.“Úředník uvedl, že kanadská vláda považuje Trumpův krok za nezákonný, a uvedl, že porušuje obchodní závazky mezi oběma zeměmi v rámci jejich dohody o volném obchodu a v rámci Světové obchodní organizace.„Pokud máme k dispozici další právní cesty, budou rovněž zváženy,“ uvedl úředník.Kanada je největším vývozním trhem pro 36 států a Mexiko je největším obchodním partnerem USA.Kanada a Mexiko nařídily cla navzdory Trumpově další hrozbě zvýšení účtovaných cel, pokud budou na americké zboží uvaleny odvetné dávky.Čína rovněž uvedla, že proti clům podá žalobu. Uvalení cel ze strany USA „vážně porušuje“ pravidla Světové obchodní organizace (WTO), uvedlo čínské ministerstvo obchodu ve svém prohlášení a vyzvalo USA k „upřímnému dialogu a posílení spolupráce“.Podání žaloby u WTO by bylo do značné míry symbolickým krokem, který Peking podnikl také proti clům na elektromobily vyrobené v Číně ze strany EU.Ministerstvo obchodu rovněž uvedlo, že cla „nejenže nepomáhají při řešení vlastních problémů USA, ale také podkopávají normální hospodářskou a obchodní spolupráci“. Čína uvedla, že přijme protiopatření, aby „ochránila svá vlastní práva a zájmy“. Zatím není jasné, jakou přesně budou mít podobu. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Mao Ning však již několik týdnů tvrdí, že Peking se domnívá, že v obchodní válce není vítěze.V neděli pozdě večer Trump uvedl, že v pondělí ráno bude mluvit s Trudeauem, a krátce poté řekl, že bude mluvit i s Mexikem, ačkoli neupřesnil, že bude mluvit se Sheinbaumovou.Kromě oficiální reakce už lidé přemýšlejí o způsobech, jak se s Trumpovým rozhodnutím vyrovnat, včetně sdílení návrhů na alternativy amerických výrobků na sociálních sítích.Kanadští hokejoví fanoušci v sobotu večer na dvou zápasech National Hockey League vypískali americkou hymnu. Bučení pokračovalo i v neděli na zápase NBA v Torontu, kde hráli Raptors proti Los Angeles Clippers.Jeden z fanoušků na zápase Raptors se rozhodl během hymny sedět a měl na hlavě kanadskou čepici. Joseph Chua, který pracuje jako dovozce, uvedl, že očekává, že cla pocítí „dost přímo“. „Vždycky jsem při obou hymnách stál. Klobouk jsem sundal, abych vyjádřil úctu americké hymně, ale dnes cítíme trochu hořkost,“ řekl a dodal, že se začne vyhýbat nákupu amerických výrobků.V ulicích se lidé v Mexiku snažili vstřebat nedělní oznámení, i když někteří v hlavním městě přiznali, že o opatřeních nevěděli.V pohraničním městě Mexicali naproti kalifornskému Calexicu se někteří lidé obávali širších důsledků obchodní války.Řidič Alejandro Acosta říká, že každý týden překračuje hranici ve svém kamionu, aby dodával zeleninu americkým společnostem. Řekl, že se obává, že americké podniky v údolí Mexicali již nebudou chtít působit v Mexiku a přesunou se do USA.