Počet obětí izraelských útoků na Gazu se blíží 62 000, přibylo nezvěstných

4. 2. 2025

Místní úřady přidaly na seznam 14 000 pohřešovaných a pravděpodobně mrtvých



Úřady v Gaze aktualizovaly počet obětí izraelské války proti této enklávě na 61 709 a přidaly tisíce pohřešovaných, kteří jsou nyní považováni za mrtvé



Vedoucí vládního informačního úřadu pro Gazu na tiskové konferenci uvedl, že těla 76 % Palestinců zabitých v konfliktu byla nalezena a převezena do zdravotnických středisek. Předpokládá se však, že nejméně 14 222 lidí je stále uvězněno pod sutinami nebo v oblastech nepřístupných záchranářům.



V projevu v nemocnici al-Šifa ve městě Gaza Salama Maarouf novinářům řekl, že mezi mrtvými je 17 881 dětí, včetně 214 novorozenců.

„Více než 2 miliony lidí byly nuceně vysídleny, někteří více než 25krát, a to v zoufalých podmínkách bez základních služeb,“ dodal úředník s tím, že 111 588 lidí bylo rovněž zraněno.



„Z domovů se staly hřbitovy"



Aktualizovaná čísla přicházejí v době křehkého příměří mezi Izraelem a Hamásem, které minulý měsíc alespoň dočasně zastavilo 15 měsíců trvající genocidu v enklávě, jež následovala po útoku Hamásu na jižní Izrael v říjnu 2023, při němž ozbrojená skupina zabila asi 1 200 lidí a 250 lidí odvedla zpět do Gazy jako zajatce.



Přestávka v bojích, která má trvat nejméně do začátku března, dala prostor palestinským záchranářům, aby se dostali do částí Gazy, kam se dříve nemohli dostat.



„Humanitární a lékařské týmy se přesunuly od záchranných k obnovovacím misím,“ uvedl Tareq Abu Azzom z Al Džazíry, který se hlásí ze silnice al-Rašíd v Gaze, což je trasa, kterou se mnoho Palestinců vydává zpět do svých severních domovských měst.



„Ze stovek domů se staly hřbitovy.“



Maarouf také upozornil na těžké ztráty zdravotnických, humanitárních a mediálních pracovníků v enklávě. Během izraelského útoku bylo údajně zabito nejméně 1 155 zdravotníků, 205 novinářů a 194 pracovníků civilní obrany.





Druhá fáze jednání



Jednání se brzy rozběhnou a přejdou do druhé fáze třífázového příměří. Ta předpokládá přístup k trvalému ukončení války.



Zprostředkovatelé Katar, Egypt a Spojené státy zahájí tyto rozhovory dnes, ale pokud se jim nepodaří Izrael a Hamás přimět k dohodě, boje by se mohly obnovit v březnu.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který je ve Washingtonu a plánuje se setkat s prezidentem Donaldem Trumpem, je pod tlakem krajně pravicových spojenců, aby příměří přerušil a pokračoval v bojích.





Netanjahu, který je spolu s dalšími izraelskými představiteli a vůdci Hamásu hledán Mezinárodním trestním soudem za údajné válečné zločiny, uvedl, že s Trumpem bude jednat o „vítězství nad Hamásem, dosažení propuštění všech našich rukojmích a vypořádání se s íránskou teroristickou osou“ na Blízkém východě.





