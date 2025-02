Indonésie kvůli napětí ve vztazích s Čínou usiluje o indické střely

5. 2. 2025

čas čtení 6 minut

Blížící se prodej nadzvukových střel s plochou dráhou letu Indonésii je vnímán jako protiváha čínských územních ambicí v regionu, píše Murali Krishnan. Blížící se prodej nadzvukových střel s plochou dráhou letu Indonésii je vnímán jako protiváha čínských územních ambicí v regionu,

Indie a Indonésie jsou v závěrečné fázi vyjednávání o dohodě o vývozu nadzvukové střely s plochou dráhou letu BrahMos v hodnotě 450 milionů dolarů (440 milionů eur).

Pokud bude dohoda uzavřena, Indonésie se stane druhým státem ASEAN, po Filipínách, který získá tento zbraňový systém.

Během nedávné návštěvy indonéského prezidenta Prabowa Subianto v Novém Dillí, kde byl čestným hostem na Indickém dni republiky, se setkal s generálním ředitelem společnosti BrahMos Džaitírthem Džošim za přítomnosti indického premiéra Naréndry Módího.

Delegace na vysoké úrovni vedená šéfem indonéského námořnictva admirálem Muhammadem Alim také navštívila zařízení BrahMos.

Posílení obrany uprostřed napětí s Čínou

Střela vyvinutá společně Indií a Ruskem se prosadila mezi několika zeměmi v jihovýchodní Asii a na Středním východě, které se snaží získat jak pozemní, tak lodní verzi.

Mnoho expertů se domnívá, že nákup střel je součástí širší indonéské strategie k posílení námořní síly a modernizaci armády uprostřed rostoucích bezpečnostních obav souvisejících s územními ambicemi a asertivitou Číny v regionu.

Čína uskutečňuje územní ambice v Jihočínském moři kombinací nátlakových taktik a vojenského posilování, a to navzdory překrývajícím se nárokům Bruneje, Indonésie, Malajsie, Filipín a Vietnamu.

Srikanth Kondapalli, profesor čínských studií na Univerzitě Džaváharlála Néhrúa, řekl DW, že nabídka Indie Indonésii na dodávku střel s plochou dráhou letu BrahMos je v pokročilé fázi vyjednávání a neměla by být vnímána jinak.

"Nemyslím si, že by se tím Indie zabývala. Čína dokonce přemístila jaderné a balistické rakety do Pákistánu a ponorky do Myanmaru, Bangladéše a dalších zemí, čímž narušila indickou bezpečnost," řekl Kondapalli.

"V té době Čína zmínila, že jde o dohodu mezi dvěma suverénními zeměmi, a proto by nyní (Čína) neměla mít žádný hněv kvůli prodeji Indie do jihovýchodní Asie nebo do jakékoli jiné země. Indie si je také vědoma toho, že se snaží normalizovat vztahy s Čínou," dodal.

Indické ministerstvo obrany a zahraničí odmítlo komentovat podrobnosti raketové dohody.

Indické vyvažování

Indie a Čína se od října zapojily do řady opatření k budování důvěry zaměřených na normalizaci bilaterálních vztahů, které byly napjaté kvůli hraničním sporům a geopolitickému napětí.

Tato obnovená spolupráce navazuje na významné setkání mezi Módím a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem na okraj summitu BRICS v říjnu 2024 v ruském městě Kazaň.

Obě země pokročily ve stabilizaci vztahů tím, že se dohodly na obnovení přímých leteckých služeb, zahájení cestování a zvýšení přeshraničního obchodu.

Úsilí začalo poté, co obě strany stáhly své jednotky ze dvou střetů na sporné vysokohorské hranici po pohraničních střetech v roce 2020, které vedly ke smrti přibližně 20 indických vojáků a čtyř čínských vojáků.

Kondapalli poukázal na to, že vyzbrojováním Indonésie Indie signalizuje, že její spolupráce s Čínou nebude na úkor jejích indo-pacifických závazků.

"Prodej BrahMos souvisí s vytvořením rovnováhy sil v jihovýchodní Asii, protože Čína militarizuje region na úkor ostatních zemí," řekl.

Alka Acharya, čestná ředitelka Institutu čínských studií v Novém Dillí, řekla, že prodej střel byl na pořadu dne velmi dlouho a vyvolal kritiku některých čínských komentátorů.

"Nejedná se o novou nabídku, aby mohla být spojena se současným napětím. Ale samozřejmě to nezůstane bez povšimnutí nebo přehlíženo a čínská oficiální reakce by jistě silně vyjádřila jejich námitky – zejména s ohledem na to, jak by to destabilizovalo region a pomohlo vnějším mocnostem, které jsou vůči Číně nepřátelské," řekla Acharya DW.

"Indický postoj by však měl být takový, že to není namířeno proti žádné třetí zemi a je to pro legitimní obranu Indonésie. Není pravděpodobné, že by to vykolejilo proces normalizace mezi Indií a Čínou," dodala.

Odstrašování bez konfrontace

Indie a Indonésie jsou znepokojeny zvýšeným předváděním svalů ze strany sílící Číny, což vede analytiky k tvrzení, že "čínský faktor" poskytuje silný základ pro bilaterální bezpečnostní spolupráci.

Indonésie má opakované konfrontace s Čínou kvůli ostrovům Natuna, které leží v její výlučné ekonomické zóně. Nárokuje si je však také Čína a do zóny vstoupily čínské rybářské lodě a lodě pobřežní stráže.

Očekává se, že za několik týdnů navštíví Indii delegace na vysoké úrovni z Indonésie, aby pokračovala v diskusích o obranné spolupráci.

Anil Wadhwa, bývalý indický diplomat, řekl, že tento trend diverzifikace obranných partnerství směrem od tradiční závislosti na Číně by neměl být vnímán jako zásah do čínské sféry vlivu, který by mohl vést k pravděpodobným diplomatickým třenicím.

"Čína aktivně pomáhá Pákistánu v rozvoji jeho námořních schopností a letectva prostřednictvím stíhaček F-17, které jsou vyráběny společně, a usnadnila prodej vojenského vybavení do Bangladéše a na Srí Lanku, stejně jako do Myanmaru," řekl Wadhwa DW.

Wadhwa také zmínil o nákup protilodního raketového systému BrahMos Filipínami v roce 2022 za 375 milionů dolarů.

"Pokud jde o navrhovaný indický prodej střel BrahMos Indonésii a předtím na Filipíny, je to všechno jako reakce pro tyto země, které hledají obranný odstrašující prostředek proti čínské agresi v Jihočínském moři," řekl. Dodal, že za těchto okolností by se Indie neměla příliš obávat čínské reakce.

Zdroj v angličtině: ZDE

0