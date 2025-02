Německo: Merz bojovně a manipulativně zaútočil na demonstrace proti jeho osobě

4. 2. 2025

Budoucí kancléř zaujal překvapivě agresivní postoj vůči těm, kteří protestují proti jeho hazardu s AfD





Lídr německé konzervativní opozice Friedrich Merz, jehož strana je všeobecně tipována na vítěze parlamentních voleb tento měsíc, obhajoval své tvrdé migrační návrhy poté, co ho vlna protestů obvinila z prolomení osvědčené „protipožární zdi“ mezi krajní pravicí a centristy.



V nekompromisním projevu na stranickém sjezdu své Křesťanskodemokratické unie (CDU) v Berlíně Merz prohlásil, že je přesvědčen, že v hlasování 23. února zvítězí „s velmi dobrým výsledkem“, a to s velkým náskokem před protiimigrační a protiislámskou Alternative für Deutschland (AfD), která se v průzkumech umisťuje stabilně na druhém místě.

Pět dní po přijetí nezávazného usnesení o hraniční politice podpořeného hlasy krajní pravice - což znamenalo historické porušení tabu - Merz obnovil slib, že v budoucnu zakáže jakoukoli formální spolupráci s AfD.



„S Alternative für Deutschland nebudeme spolupracovat - ani před [volbami], ani po nich - nikdy,“ řekl za dlouhého potlesku delegátů ve stoje.



AfD „stojí proti všemu, co naše země a naše strana v posledních letech a desetiletích vybudovala“, řekl. „Je to náš nejdůležitější protivník v této volební kampani. Chceme, aby byla malá, chceme z ní udělat poznámku pod čarou.“



S odkazem na desítky tisíc demonstrantů, kteří o víkendu přišli do měst po celém Německu kritizovat Merzovu hru s AfD, zaujal lídr CDU překvapivě agresivní přístup a obvinil protestující z pokrytectví.





Merz požadoval: „Chci vědět: kde je povstání slušných lidí?“ tváří v tvář ‚dosud nevídané nenávisti vůči Izraeli‘ od útoků Hamásu 7. října a ‚antisemitismu, který nás všechny hluboce zahanbuje ... a proti němuž se reaguje příliš váhavě‘.





Německo je opakovaně kritizováno za svou nekritickou podporu kriminální izraelské vládě v důsledku svého traumatu ze zabíjení židů za nacismu. Kritikové poukazují na to, že "protože Němci způsobili holocaust, Palestinci nyní musejí umírat."



V pátek německý parlament zamítl návrh zákona podporovaný CDU, který vyzýval ke zpřísnění imigračních kontrol a hrozilo, že se stane prvním zákonem, který projde s hlasy krajně pravicové strany.







Merz: „Říkám všem, kteří byli včera venku: vybrali jste si špatné datum a špatné téma,“ řekl.Velký dav lidí se táhne po dlouhé rovné silnici lemované stromy v Berlíně za soumraku pod pouličním osvětlením. V rukou drží transparenty, transparenty a vlajky.V posledních týdnech kampaně Merz tvrdil, že mainstreamové strany musí tvrději reagovat na násilné trestné činy, jako byl smrtelný útok nožem na malé děti v Aschaffenburgu na jihu země minulý měsíc, jinak riskují, že ztratí půdu pod nohama ve prospěch extremistů.„Otevřené výbuchy násilí na našich ulicích a ve známých částech měst kolem některých událostí, jako je Silvestr nebo První máj, podkopávají důvěru našich obyvatel v právní stát a umožňují, aby náš stát často vypadal bezmocně a bezbranně,“ řekl.Merz uvedl, že vláda pod jeho vedením ukáže, že „tento časem prověřený demokratický řád v naší zemi je stále schopen v rozumném čase čelit výzvám“.„Pokud to v příštích letech nezvládneme, pak Německu hrozí sklouznutí k levicovému nebo pravicovému populismu,“ dodal.Merz, který již několik měsíců vede v průzkumech veřejného mínění, čelil v posledním týdnu intenzivní kritice ze strany středolevých stran, nespokojenců ve vlastním táboře i odborníků napříč politickým spektrem za riskantní hru s postnacistickým konsensem o izolaci krajní pravice.Nezávazná rezoluce, kterou Merz předložil s vědomím, že pravděpodobně projde pouze s podporou AfD, vyzývala k tvrdším opatřením v boji proti neregulérní imigraci, včetně vracení většího počtu lidí zpět na hranicích. Kritici uvedli, že řada návrhů porušuje právo EU nebo německé právo.