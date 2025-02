Takto vypadá diktatura. Právě v USA probíhá státní převrat

6. 2. 2025

čas čtení 3 minuty



Přátelé,



Je to převrat, píše Robert Reich.

Zatímco Trump mluví o zabrání Gazy („krásné pobřeží“), Grónska („skvělé nerostné suroviny“), Panamy („velmi strategické“) a o tom, že z Kanady udělá 51. stát, média zešílela.



Trumpovi pohůnci mezitím bez pověření Kongresu přebírají federální vládu. Používají k tomu dvě techniky.



První z nich je fyzické převzetí agentury nebo ministerstva.



Vezměme si americkou pomoc pro rozvoj. Elon Musk (nyní „zvláštní vládní zaměstnanec") ji nazývá „zločineckou organizací", která musí „zemřít", a chlubí se, že ji nechá rozsekat na kousky.





Což také on a jeho technologičtí poskoci udělali - zlikvidovali práci této agentury pro zahraniční pomoc s 10 000 zaměstnanci a 40 miliardami dolarů a tisíce lidí v neziskových organizacích a dalších skupinách, které s ní spolupracují.



Včera byla uzavřena všechna zařízení USAID ve Washingtonu.



Téměř všech 10 000 zaměstnanců USAID bylo od soboty postaveno mimo službu. Zaměstnancům pracujícím po celém světě bylo nařízeno, aby se do 30 dnů vrátili domů.



„Děkujeme vám za vaši službu,“ zní poslední zpráva na webových stránkách USAID, které byly několik dní mimo provoz.



Nenechte se mýlit: Převzetí a zrušení USAID je testem toho, zda Trumpův režim může zničit část vlády bez právního nebo politického odporu.



Zatím se zdá, že odpověď zní ano.



Vůdce republikánské většiny v Senátu John Thune říká, že „nevěří“, že administrativa ruší agenturu bez souhlasu Kongresu, ale spíše jen přezkoumává, jak agentura utrácí peníze.



Buď je Thune blázen, nebo hlupák.



Druhou technikou, kterou Muskovi techničtí poskoci používají, je získání přístupu do platebního systému ministerstva financí, který je zodpovědný za téměř všechny platby prováděné americkou vládou, a jeho pozměnění - napsání nového kódu pro programy, které ovládají více než 20 procent americké ekonomiky, včetně dávek sociálního zabezpečení a platů veteránů.



Musk tvrdí, že ve snaze vymýtit „korupci a plýtvání“ zastaví některé platby ministerstva financí. Tedy cokoli, co Musk považuje za korupci a plýtvání.



Co bude dál? Převezmou Trump, Musk a Muskovi technologičtí poskoci ministerstvo práce, nebo ho přestanou financovat? Ministerstvo školství? Úřad pro ochranu spotřebitelů? FTC? Agenturu pro ochranu životního prostředí? Zruší Úřad pro statistiku práce? Federální rezervní úřad?



Nevím, ale vím, že je nic nezastaví.



Kongres ovládaný republikány se v podstatě vzdal pravomocí Kongresu, včetně rozhodování nad financemi (již se vzdal pravomocí v oblasti cel a zahraniční politiky). Kongresu už nezbývá příliš velká role.



Dnes odpoledne se demokraté ve sněmovním výboru pro dohled pokusili Muska předvolat, ale republikáni svolali procedurální hlasování bez předchozího oznámení, takže se tam demokraté nedostali včas.



Přátelé, tady už nejde o demokraty versus republikány, levici versus pravici, liberály versus konzervativce.



Volba je nyní demokracie nebo diktatura (nebo pokud byste raději použili fašismus, směle do toho). A do diktatury sklouzáváme rychleji, než jsem si kdy myslel, že je možné.



Každý si musí vybrat, na které straně stojí.



O tom ještě budu psát.

