Prázdninové resorty a etnické čistky podle Donalda

6. 2. 2025 / Matěj Metelec

Skoro to vypadá, že Donald Trump se snaží během prvních týdnů svého prezidentství vygenerovat takové množství nepříčetných návrhů hlavně proto, aby zbytek světa přestal být schopen rozlišovat, které z nich jsou míněny vážně a které představují jen kouřovou clonu. Některé jsou očividně jenom pokusem zastrašit své protivníky, ve skutečnosti často vlastně partnery, jako v případě zvýšení cel na dovoz z Kanady, Mexika a Evropské unie. Jiné jsou zcela vážně míněnou snahou, plnit své předvolební sliby – to se týká vypovídání ilegálních migrantů ze Spojených států. Další je obtížné zařadit: k nim patří výzva federálním zaměstnancům k hromadnému odchodu ze zaměstnání. A pak jsou takové, které překračují meze představitelného, a přece to vypadá, že jsou míněny smrtelně vážně. K těm se nepochybně řadí Trumpovo prohlášení, vyslovené po prezidentově úterním jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, že Spojené státy převezmou válkou zničené pásmo Gazy, ovšem až po tom, co budou tamní obyvatele do odsunuti záhadného „dobrého, čerstvého, krásného kusu země“.

Je vcelku srozumitelné, že bývalý podnikatel v realitách vidí ve válkou zničené zóně příležitost a představuje si plážové resorty, které ponesou pohádkové zisky. Je ovšem strašidelné, že hlava nejmocnější velmoci světa zcela vážně uvažuje o přesunu dvou milionů Palestinců a Palestinek, kteří Gazu obývají, kamsi pryč. Asi není příliš pravděpodobné, že by je plánoval přemístit do USA, pravděpodobnější (ve skutečnosti spíš jen méně šílený) by byl jejich přesun do okolních států, které by do toho v Trumpově představě patrně neměly, co mluvit.



Podobné přesuny, o jakých mluvil v úterý Trump, jsou v pořád vlastně stále nedávné historii spojeny se stalinismem. Stalinův režim v době druhé světové války přesouval v rámci Sovětského svazu celá etnika, pokud pochyboval o jejich loajalitě – týkalo se to například povolžských Němců, Poláků nebo Krymských Tatarů. Tyto přesídlovací operace byly v některých případech později označeny za genocidu. Válečná stalinistická praxe se stala v poválečné době návodem pro přepsání politických i etnických hranic východní Evropy, s nímž souhlasili rovněž západní spojenci. Miliony obyvatel byli vyhánění a odsouvání, zpravidla z míst, kde jejich předkové žili stovky let. Tento proces provázely často projevy krutého násilí. Celé je to jen těžko představitelné bez preludia nejhorší války, kterou lidstvo zažilo, která posunula hranice přijatelného a relativizovala hodnotu lidského utrpení.

Izrael se na okupovaných územích pohyboval na hranici etnického čištění už dlouho před tažením proti Hamásu v odvetě za jeho odpudivé vražedné útoky z 7. října loňského roku. Držel se však většinou dostatečně zpátky, aby nemohl být obviňován ze snahy okupovaná území skutečně etnické vyčistit. Jeho působení připomínalo spíš koloniální protipovstalecké operace, jejichž cílem bylo udržovat obyvatelstvo pod kontrolou pomocí strachu, represe a nejistoty. Pokud Trump skutečně dá impuls k etnickému vyčištění Pásma Gazy, akceleruje tuhle praxi způsobem, jež jej zařadí do chmurné galerie „velikánů“ 20. století jako byli Stalin a Hitler. Očividně k tomu, aby člověk dosáhl této „mety“ není třeba totalitární ideologie, stačí dobrý byznysplán.

