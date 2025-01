Příměří mezi Izraelem a Hamásem neukončí válku ani nepřinese mír

20. 1. 2025

čas čtení 8 minut

Neexistují žádné písemné záruky, že příměří bude pokračovat i po dohodnuté první fázi, upozorňuje Marika Sosnowski. Neexistují žádné písemné záruky, že příměří bude pokračovat i po dohodnuté první fázi,

Po 467 dnech násilí bylo dosaženo dohody o příměří mezi Hamásem a Izraelem, která vstoupila v platnost v neděli.

Tato dohoda neukončí válku ani nepřinese mír. Příměří nejsou všelékem na válku, traumata, vysídlení, hlad a smrt, které Izraelci a Palestinci snášeli před 7. říjnem a po něm, a bezpochyby budou snášet ještě dlouho poté.

I když to není konec příběhu, toto příměří znamená začátek nové kapitoly pro Palestince, zejména ty v Gaze, a Izraelce.

Podmínky tohoto příměří, přinejmenším pro první fázi, jsou podrobně popsány a připravují půdu pro jeho účinné uplatňování.

Strukturou a obsahem se toto příměří velmi podobá mnoha jiným, která byla navržena v uplynulém roce, včetně příměří 7+2 dnů dohodnutého v listopadu 2023. Na rozdíl od tohoto příměří se však předpokládá, že tato dohoda bude trvat déle a bude mít tři odlišné fáze, z nichž každá bude trvat 42 dní (6 týdnů).

Jak řekl americký prezident Joe Biden, tato dohoda "je přesným rámcem dohody, kterou jsem navrhl v květnu".

Během první fáze dojde k dočasnému pozastavení vojenských operací Izraele a Hamásu, stejně jako ke stažení izraelských sil na východ směrem k hranici mezi Izraelem a Gazou a pryč z hustě obydlených oblastí.

Dojde také k dočasnému pozastavení letecké činnosti (pro vojenské a průzkumné účely) v Pásmu Gazy, zejména po propuštění rukojmích.

Stalo se tak i během příměří v listopadu 2023, které Palestincům poskytlo tolik potřebný oddechový čas od bombardování a také ujištění Hamásu, že Izrael nepoužije bezpilotní letouny ke sledování a intuitivnímu zjišťování, kolik rukojmích by ještě mohl zadržovat, kde drží rukojmí a jak a kam je převáží.

Od prvního dne, kdy dohoda vstoupí v platnost, bude také umožněno vstoupit do Gazy velkému množství humanitární pomoci, humanitárního materiálu a paliva.

Palivo je nezbytné pro provoz elektrárny a hygienických systémů v Gaze a pro těžké stroje na odklízení a odstraňování sutin. Tím začne dlouhý úkol obnovy zdecimované infrastruktury pásma, včetně nemocnic, klinik a pekáren (hlavní zdroj potravy pro obyvatele Gazy).

Druh "škrtící smlouvy"

Mocenská dynamika mezi Izraelem a Hamásem v době vyjednávání této dohody byla pravděpodobně vysoce asymetrická. Během posledních 15 měsíců Izrael ukázal, že má mnohem větší vojenskou sílu než Hamás.

Až dosud byl Izrael pravděpodobně do značné míry připraven ignorovat jedinou politickou kartu, kterou Hamás držel: propuštění rukojmích, které tato skupina vzala 7. října.

Jako takové mohou být podmínky dohody potenciálně vnímány jako druh škrtící smlouvy, kterou jedna strana, v tomto případě Izrael, vnutila druhé kvůli obrovské nerovnováze sil.

Během posledních 12 měsíců Hamás několikrát souhlasil s textem příměří, jen aby Izrael změnil podmínky a nedosáhl žádné dohody.

Hamás se také pokusil změnit podmínky příměří. Kvůli mocenskému rozdílu však byl v nátlaku na Izrael, aby změnil podmínky smlouvy, relativně neúspěšný.

Aby Hamás dosáhl dohody, vzdal se svých dvou hlavních požadavků: úplného stažení izraelských vojsk z Pásma Gazy a trvalého příměří.

Tato dohoda má tři fáze. V první fázi Izrael potenciálně propustí tisíce palestinských vězňů výměnou za 33 rukojmích. Předpokládá se, že naživu zůstalo méně než 60 rukojmích.

Je však výmluvné, že v minulosti Izrael jednoduše zatkl jiné Palestince nebo znovu zatkl mnoho z těch, kteří byli propuštěni na základě podobných dohod. K tomuto typu škrtících kontraktů docházelo také během syrské občanské války. Tam byly označeny jako dohody o usmíření.

Byly to v podstatě dohody o příměří, které povstalcům vnutily Asadův režim a Rusko poté, co je obléhaly, bombardovaly a vyhladověly, někdy po mnoho let. Asymetrické mocenské vztahy stran těchto dohod zanechaly komunity s malou nebo žádnou vyjednávací silou ohledně jejich podmínek a implementace.

Co nevíme

16. den po vstupu dohody v platnost budou zahájena nepřímá jednání mezi oběma stranami o další fázi dohody. Předpokládá se, že tato nová fáze bude zahrnovat propuštění dalších rukojmích a zajatců a pokračování příměří.

V současné době však neexistují žádné písemné záruky, že příměří bude pokračovat i po první fázi, pokud nebude dosaženo dohody o druhé fázi.

U podobných dohod, které byly na stole již dříve, dal izraelský premiér Benjamin Netanjahu jasně najevo, že bude pokračovat ve válce za zničení Hamásu po počáteční fázi.

Dohoda o příměří dále specifikuje, že izraelské jednotky se stáhnou na východ směrem k hranici mezi Gazou a Izraelem. Jedním z původních požadavků Hamásu na příměří s Izraelem bylo, aby se izraelské jednotky zcela stáhly z Gazy.

Zatímco od té doby tento požadavek zrušil, podmínky příměří naznačují, že izraelské síly zůstanou v nárazníkové zóně podél hranice trvaleji. Potenciálně mohou také zůstat déle ve Filadelfském koridoru a podél osy Necarim.

Na území dlouhém pouhých 40 kilometrů a širokém mezi pěti a 13 kilometry, jakákoli pokračující izraelská vojenská přítomnost na této palestinské půdě znamená, že nemůže být využívána pro civilní život, včetně domů nebo zemědělské půdy. To činí již tak hustě obydlené pásmo Gazy ještě více obydleným, stejně jako popírá práva palestinských vlastníků půdy v těchto oblastech.

Nevíme také, jak toto příměří ovlivní kalkulaci Izraele na Západním břehu Jordánu nebo v Libanonu a jeho křehkém příměří s Hizballáhem. V Libanonu dochází k útokům každý den, kdy se obě strany navzájem obviňují z porušování dohody. První fáze této dohody o příměří, trvající 60 dní, má skončit 26. ledna 2025.

Co bude dál?

I když příměří nejsou technicky právně závazná, lze je možná nejlépe považovat za určitý druh smlouvy mezi válčícími stranami.

Toto příměří, přinejmenším pro první fázi, má podrobné podmínky, včetně map, na nichž se strany dohodly.

To zvyšuje pravděpodobnost implementace dohody, protože obě strany mohou snadněji dodržovat to, na čem se dohodly vnější strany, včetně garantů příměří, Kataru, Egypta a USA.

Video na YouTube

Vágnější termíny, jako ty, které jsme viděli v příměří mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu, zastavení nepřátelských akcí v Sýrii v roce 2016 nebo s Tálibánem v Pákistánu, dávají stranám větší manévrovací prostor a potenciálně schopnost obvinit druhou stranu z porušení dohody.

Válka mezi Hamásem a Izraelem samozřejmě neskončila. Toto příměří jednoduše znamená začátek nové fáze. Je to vítaná úleva a nejméně nejhorší možnost, kterou lidé dosud vymysleli, aby na určitou dobu zastavili válečné násilí.

Ale s více než 1 000 mrtvými Izraelci a 46 000 Palestinci, mnohem větším počtem vysídlených, zdecimovaným Pásmem Gazy a potenciálně miliony lidí s nějakým druhem traumatu, i když dojde k zastavení násilí, to rozhodně není mír.

Palestinci a Izraelci, ne-li celý svět, budou žít s důsledky uplynulých 467 dnů po mnoho dalších let.

Zdroj v angličtině: ZDE

0