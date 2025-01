EU připravuje embargo na ruský hliník

17. 1. 2025

Evropská unie může zahrnout zákaz dovozu ruského primárního hliníku do 16. balíčku sankcí proti Rusku, uvádějí diplomatické zdroje v EU. Podle nich má Evropská komise (EK) v blízké budoucnosti v úmyslu předložit členským zemím návrh dalšího balíčku restrikcí. Očekává se, že EK přijme nové sankce v únoru, což je načasováno tak, aby se shodovalo s třetím výročím zahájení totální ruské invaze na Ukrajinu.

Evropská komise provedla 14. ledna neformální konzultace o 16. balíčku sankcí se zástupci zemí EU. Jeden z diplomatů poznamenal, že embargo na ruský hliník se plánuje zavést postupně.

K dnešnímu dni již EU zakázala dovoz řady hliníkových výrobků, včetně drátů, trubek a fólií, které představují méně než 15 % celkového dovozu kovů. Hliník, který je výrazně lehčí než ocel, se používá v dopravním, obalovém a stavebním průmyslu a je také důležitý pro výrobu dílů pro elektrická vozidla.

Na konci roku 2024 se 10 zemí EU chopilo iniciativy ke zpřísnění sankcí proti Rusku, včetně omezení na jeho metalurgické výrobky, včetně hliníku. Podobná opatření již dříve přijaly Spojené státy a Velká Británie, které zcela zakázaly dovoz ruského hliníku.

Objem dovozu surového hliníku z Ruska do EU se za poslední dva roky výrazně snížil. Podle Trade Data Monitor dovezly země EU od ledna do října 2024 z Ruska asi 130 000 tun hliníku, což je 6 % z celkové nabídky 2,2 milionu tun. Pro srovnání, za stejná období v letech 2023 a 2022 toto číslo dosáhlo 11 %, respektive 19 %.

S uvaleným embargem mohou evropské a americké společnosti začít hledat alternativní dodávky ze zemí Blízkého východu, jako jsou Spojené arabské emiráty a Bahrajn. V roce 2024 podle Mezinárodního institutu hliníku představoval tento region přibližně 9 % celosvětové produkce kovů.

V dubnu 2024 požádal největší ruský výrobce hliníku, společnost Rusal vlastněná Olegem Děripaskou, vládu o nouzovou podporu. Jak napsaly Vědomosti, společnost nabídla státu zpětný odkup až poloviny svého vývozu pro rok 2023 za ceny, které platily před uvalením sankcí ze strany Spojených států a Británie, a také osvobození podniků metalurgie neželezných kovů od vývozních cel.

Na pozadí sankcí musel Rusal výrazně změnit geografii zásobování. Pokud dříve byly hlavními odbytovými trhy evropské země, pak v roce 2024 byla do Číny odeslána přibližně třetina roční produkce, tedy více než 1 milion tun. S obtížemi se však potýkal i vývoz do Asie: od prosince 2024 se ve skladech na Sibiři kvůli logistickým omezením přepravy do Číny nahromadily statisíce tun výrobků.

