"Budu mít práci?" Federální zaměstnanci plní nejistoty a strachu z Trumpových plánů

20. 1. 2025

Chelsea Milburnová si vzpomíná, jak se cítila "požehnaná", když našla ideální práci specialistky na veřejné záležitosti na ministerstvu školství, což byla téměř dokonalá situace poté, co se její život před dvěma lety po nemoci dramaticky změnil. Chelsea Milburnová si vzpomíná, jak se cítila "požehnaná", když našla ideální práci specialistky na veřejné záležitosti na ministerstvu školství, což byla téměř dokonalá situace poté, co se její život před dvěma lety po nemoci dramaticky změnil.

Stejně jako u více než 228 000 federálních zaměstnanců, kteří pracují na dálku, je však její práce ohrožena, pokud nově zvolený prezident Donald Trump splní svůj slib, že bude vyžadovat, aby se federální zaměstnanci vraceli do kanceláří pět dní v týdnu. Má zdravotní postižení, které jí ztěžuje zadání sedět u stolu na plný úvazek.

Mnohem více z 2,3 milionu civilních federálních zaměstnanců by mohlo přijít o práci, pokud Trump splní další předvolební sliby a zruší ministerstvo školství a zahájí reorganizaci agentur včetně ministerstva spravedlnosti a zdravotnictví a sociálních služeb.

"Není to poprvé, co se to objevilo, tentokrát je to prostě hlasitější," řekla Milburnová, která v listopadu začal pracovat na dálku pro ministerstvo školství poté, co měla podobnou práci pro námořnictvo.

Trump věří, že by prostřednictvím svého ministerstva pro efektivitu vlády (DOGE) mohl ušetřit miliony dolarů reorganizací a propouštěním, ale restrukturalizace vlády by také stála pracovní místa na nečekaných místech.

Je snadné si myslet, že federální zaměstnanci jsou pouze ve Washingtonu, D.C., a slouží v bezejmenné byrokracii. Ale pouze asi 15 % federálních zaměstnanců pracuje v hlavním městě země, podle amerického Úřadu pro personální management. Zbývajících 85 % je rozmístěno ve velkých městech, jako je Dallas, a v hlavních městech států, jako je Carson City v Nevadě, kde žije Milburnová.

Jsou to mimo jiné zaměstnanci pošty, stavební inženýři a agenti TSA. Většinou jsou reprezentováni Americkou federací vládních zaměstnanců, odborovým svazem 750 000 federálních zaměstnanců. Na přibližně 56 % pracovníků ve státní správě se vztahují kolektivní smlouvy, z nichž mnohé zahrnují práci na dálku.

I když se očekává, že Trumpův mandát k návratu do kanceláře se setká s velkým odporem ze strany federálních zaměstnanců, nedávno svou strategii posílil a pohrozil, že podnikne právní kroky proti nejnovější smlouvě AFGE, která prodloužila ochranu pracovníků na dálku do roku 2029.

"Pokud se lidé nevrátí do práce, nevrátí se do kanceláří, budou propuštěni," řekl Trump novinářům o dohodě 23. prosince. "Byl to dar odborům a my samozřejmě budeme u soudu, abychom to zastavili."

Nicméně národní prezident AFGE Everett Kelley řekl USA Today, že odbory budou vyvíjet tlak.

"To, na čem jsme pracovali, není dar, říká se tomu vyjednávání. Práce na dálku a práce z domova jsou nástroje, které pomohly federální vládě zvýšit produktivitu a efektivitu," řekl Kelley s odkazem na statistiky Úřadu pro řízení a rozpočet, že pouze 10 % federálních pracovníků pracuje na dálku.

Ačkoli není jasné, jak přesně by DOGE snížil vládní výdaje, Trump pověřil generálního ředitele Tesly, zakladatele a miliardáře SpaceX Elona Muska a technologického podnikatele a bývalého republikánského prezidentského kandidáta Viveka Ramaswamyho, aby vedli úsilí neoficiálního ministerstva o zefektivnění vlády.

Výdaje federální vlády ve fiskálním roce 2024 činily 6,75 bilionu dolarů.

Musk uvedl, že by mohl rychle odstranit výdaje ve výši 2 biliony dolarů z federálního rozpočtu, ale neposkytl žádné podrobnosti o tom, jak na to, a později svůj postoj zmírnil a označil 2 biliony dolarů za "nejlepší možný výsledek".

Slíbil, že provede škrty, které by snížily federální pracovní sílu a snížily počet federálních agentur na přibližně 99 z více než 440.

V původním prohlášení Trump při oznámení DOGE uvedl, že nové ministerstvo bude poskytovat rady a pokyny zvenčí a bude spolupracovat s Bílým domem a OMB, aby přineslo "rozsáhlou strukturální reformu".

DOGE možná nebude moci mnoho udělat, protože Kongres kontroluje federální výdaje. Přesto sílící rétorika znepokojuje některé vládní zaměstnance po celé zemi.

