Trumpův tým ztratil víru v možnost rychlého dosažení dohody s Putinem o Ukrajině

17. 1. 2025

Po slibu Donalda Trumpa, že ukončí válku na Ukrajině "do 24 hodin", nezůstala ani stopa. Mírové úsilí bude trvat několik měsíců a možná i déle, připouštějí nyní jeho poradci. Tvrdá realita, možná související mimo jiné s prvními kontakty s Kremlem, vystřídala plané sliby. Po slibu Donalda Trumpa, že ukončí válku na Ukrajině "do 24 hodin", nezůstala ani stopa. Mírové úsilí bude trvat několik měsíců a možná i déle, připouštějí nyní jeho poradci. Tvrdá realita, možná související mimo jiné s prvními kontakty s Kremlem, vystřídala plané sliby.

Dva Trumpovi poradci, kteří s nově zvoleným prezidentem diskutovali o válce na Ukrajině, řekli, že časový plán řešení konfliktu se bude počítat na měsíce. Trumpův slib ukončit válku "první den" po návratu do Bílého domu označili za kombinaci vychloubání se v kampani, nedostatečného hodnocení obtíží spojených s řešením konfliktu a neschopnosti vzít v úvahu čas potřebný k personálnímu obsazení nové administrativy.

Základní ustanovení plánu jsou stále projednávána Trumpovým týmem. Obecně platí, že jeho poradci podporují myšlenku odmítnutí přijetí Ukrajiny do NATO, alespoň v dohledné budoucnosti, a zmrazení vojenského konfliktu podél linie dotyku mezi oběma stranami. Nejvýše postavení členové týmu nově zvoleného prezidenta jsou také pro poskytnutí vážných bezpečnostních záruk Ukrajině, jako je vytvoření demilitarizované zóny, kterou budou hlídat evropské jednotky.

V reakci na Trumpův nejhlasitější zahraničněpolitický slib během volební kampaně – ukončit válku "do 24 hodin" první den jeho prezidentství, nebo i dříve – prezident Volodymyr Zelenskyj pozval tehdejšího kandidáta na Ukrajinu, kde mu měl "do 24 hodin vysvětlit", proč je to nemožné. Trumpův zvláštní vyslanec pro urovnání ukrajinského konfliktu Keith Kellogg plánoval navštívit Kyjev před Trumpovou inaugurací, která je naplánována na 20. ledna, aby zhodnotil situaci na místě a zahájil vývoj mírového plánu nové administrativy. Návštěva však byla odložena.

Dialog mezi Kremlem a novou americkou administrativou "na týmové úrovni již byl zahájen" v listopadu a prosinci 2024 a "přímý kontakt mezi Putinem a Trumpem již také proběhl", uvedli dva ruští představitelé zapojení do kremelské zahraniční politiky. Podle nich strany nezveřejnily skutečnost zahájení dialogu a popíraly ji všemi možnými způsoby poté, co se objevily zprávy v médiích. Po inauguraci to již nebude nutné, intenzita dialogu "se výrazně zvýší", ale zda povede k "nějakým vážným pozitivním změnám, je otevřenou otázkou," řekl zdroj na ruském ministerstvu zahraničí.

