BBC: Radost se vytrácí, obyvatelé Gazy vracejí do zničených domovů

20. 1. 2025

čas čtení 3 minuty



Když Palestinci vyšli do ulic Gazy oslavit příměří, chvíle radosti pro mnohé vyprchaly, když se vrátili do svých domovů, kde je čekala zkáza.



V Džabalíji, městě na severu Gazy, kde se nachází největší uprchlický tábor v pásmu, byly na fotografiích a videích, které sdíleli obyvatelé, vidět celé čtvrti proměněné v trosky.



Duaa al-Khalidi, který se vrátil do oblasti al-Faluja v Džabalíji, řekl BBC News: „Přežila jsem, se svými dvěma dcerami jsme vylezly zpod trosek našeho domu.



„Tady, pod troskami, zůstala od 9. října pohřbena těla mého manžela, mé tchyně a švagrové.“



Osmadvacetiletá matka dvou dětí pokračovala: „Nechci nic jiného než jejich těla, abych je mohla důstojně pohřbít.“



Tábor Džabalíja, kdysi domov více než 250 000 Palestinců, se stal místem největší a nejnásilnější izraelské vojenské operace během války, při níž zahynulo přibližně 4 000 Palestinců.

Do Džabalíje se vrátil také Husajn Awda, který zdokumentoval svou cestu zpět z Gazy.



Profesionální vzpěrač, který Palestinu reprezentoval na mezinárodní úrovni, přišel na začátku války o deset členů své rodiny.



„To nejlepší, co se dnes stalo, je, že jsem po 100 dnech mohl navštívit hrob své rodiny a pomodlit se za ně,“ svěřil se.



Zveřejnil také video, na kterém odhalil zkázu svého třípatrového domu a sportovního klubu, který vlastní.



„Zde jsem ztratil lidi, kteří mi byli nejbližší - své bratry, syny, zdroj obživy. Válka v nás zabila všechno krásné.“



Ve městě Chán Júnis na jihu země projížděli podle agentury Reuters ozbrojení bojovníci Hamásu ulicemi za jásotu davů a skandování.



V některých oblastech byli také nasazeni policisté Hamásu v policejních uniformách, kteří se po měsících skrývali, aby se vyhnuli izraelským úderům.



Obyvatel města Gazy Ahmed Abu Ayham, který se s rodinou ukrýval v Chán Júnisu, řekl agentuře Reuters, že jeho domovské město je „strašné“.



Ve městě, které podle odborníků utrpělo nejtěžší škody, byli lidé viděni, jak mávají palestinskou vlajkou a natáčejí scény na mobilní telefony.



Čtyřicátník však řekl, že není čas na oslavy, přestože příměří může zachránit životy.



„Máme bolest, hlubokou bolest a je čas, abychom se navzájem objali a plakali,“ řekl.



Obyvatelé Gazy se také přesouvali do jižního města Rafáh u egyptských hranic.



Mohammed Suleiman řekl arabské stanici BBC Gaza Lifeline: „Díky Bohu jsme zprávu o tom, že příměří vstoupilo v platnost, přijali s radostí a štěstím.



„Dá-li Bůh, věci se změní k lepšímu a my se vrátíme do Rafáhu. Doufám, že se každý vysídlenec bezpečně vrátí do svého domova.“



Mnoho lidí uprchlo z města poté, co Izrael nařídil jejich evakuaci před zahájením operace v jižní části Gazy.



Muhammad al-Džamál, novinář palestinských novin Al-Ajjam, se v Rafáhu pozastavil nad svou vlastní ztrátou.





„Dům byl srovnán se zemí, všechno se změnilo v trosky,“ řekl. „Kurník a fíkovník, o jehož plody jsme se společně dělili, jsou nyní minulostí.“







Zdroj v angličtině ZDE

