HRW: Falešný denní přehled

23. 1. 2025

Byl jsem zfalšován v jednom ošklivém videu vyrobeném pomocí umělé inteligence a tak nějak mě to trápí od té doby, co se to stalo koncem minulého roku, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch



Pachatelé použili moje videa Daily Brief k vytvoření falešné verze jednoho z nich. Jejich účel byl celkem jasný: snažili se vybičovat nenávist vůči uprchlíkům v Evropě. Video bylo plné lží zejména o ukrajinských uprchlících a mělo krajně pravicový nádech, jehož cílem bylo vyvolat v lidech v Evropě větší strach a nenávist vůči uprchlíkům. Nechali mě říkat různé šílenosti.



Kvalita videa není příliš vysoká. Ano, vypadá to, jako bych natáčel jedno ze svých každodenních videí, ale můj přízvuk je divný, synchronizace rtů je mimo a sdělení je nenávistné, pobuřující a směšné.



Tedy směšné pro každého, kdo mě zná, zná můj Daily Brief nebo Human Rights Watch.



Vy, kteří znáte mě a mou organizaci, víte, že nebudeme mlátit uprchlíky ani chrlit krajně pravicovou nenávist. Opravdu, je to prostě šílené.



Přesto si falešné video prohlédly tisíce lidí a můžete se vsadit, že jen málo diváků pozná rozdíl, zejména proto, že video bylo zveřejněno v krajně pravicových kruzích, kam autentické materiály Human Rights Watch pravděpodobně nemají velký dosah.



Mně se to stalo poprvé, ale pro HRW obecně to není poprvé. Naše video práce byla takto zneužita již dříve. Jak by naši pravidelní čtenáři a diváci měli vědět, pokud má někdo někdy pochybnosti o pravosti publikace nebo videa HRW, může se vždy podívat na naše webové stránky, včetně konkrétně stránek archivu Daily Brief.



V průběhu uplynulého měsíce jsem o tomto incidentu přemýšlel a snažil se pochopit, co to znamená.



Zaprvé, zapomeňte na to, že „napodobování je nejupřímnější formou lichocení...“, jak řekl Oscar Wilde (nebo opsal od někoho jiného). Jedná se o krajně pravicové lidi, kteří využívají značku HRW, a lidi, kteří HRW obecně nenávidí za to, že říká věci jako: uprchlíci jsou lidé a mají svá práva.



Přesto to něco vypovídá o síle a respektu, který HRW má, a to i mezi lidmi, kteří nás nemají rádi.



Ale je to děsivé a vadí mi to.



Upřímně řečeno, tušil jsem, že se něco takového nakonec stane i s Daily Brief. Když je všechen ten videomateriál dostupný online, napadlo mě, že ho někdo jednoho dne nakrmí umělou inteligencí pro své vlastní účely. Jen se to stalo dřív, než jsem si představoval.



Používání umělé inteligence se rychle šíří. Její dopady mohou podkopat naše slova. Myslel jsem si, že jsem připraven na to, že se to stane i mně. Nebyl jsem.

