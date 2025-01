Nevnucujte obětem holokaustu národnost podle nacistických kritérií

27. 1. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Je strašně zavádějící, když se tvrdí, že holokaust byl zaměřen proti lidem židovského národa. Nebyl. Nacisté vraždili v holokaustu lidi na základě svých kritérií, tedy tzv. židovské rasy. Židovská rasa stejně jako žádná jiná rasa biologicky neexistuje. Ani nacisté nakonec nedokázali změřit, kdo je žid, a kdo není. A proto byl židovský původ definován náboženstvím předků.





Ve Francii se na konci 19. století stal proslulým případ Alfreda Dreyfuse. Dreyfus velmi dobře ilustruje to, co chci říci. Jeho předkové byli nábožensky židé. Nevím, za co se považovali národnostně, ale velmi pochybuji, že by se chápali jako Židé. To je ale jedno. Důležité je, že sám Dreyfus se považoval za Francouze. Byl francouzský vlastenec.

Ano, nakonec doplatil na to, že byl židovského původu. Byl neprávem obviněn ze zrady a internován za hrůzných podmínek na vzdáleném ostrově. A to proto, že byl žid ve smyslu původu, ne národnosti. Pokud chceme Dreyfuse chápat, respektovat, musíme ho považovat za Francouze a zdůraznit, že jeho židovská identita mu byla vnucena zvnějšku, aby mohl být nenáviděn.

Nacistická logika podobně jako logika Dreyfusových antisemitských nepřátel tvrdí, že žid, tzv. rasový žid, tedy (třeba i vzdálený) potomek věřících židů, nemůže být Němcem nebo Francouzem nebo Čechem. Pokud všechny židovské oběti holokaustu zahrnujeme do židovského národa, pak v této logice setrváváme dodnes. Bereme právo těm lidem rozhodovat o své národnostní identitě.

Mnozí z nich byli Němci, Francouzi, Poláci, Češi. Elementární úcta k nim by nám to měla připomínat. Žádný národ na světě by si neměl dělat nárok na dědictví po těchto obětech. Nebyl to národnostní klíč, co rozhodovalo o tom, zda člověk skončí jako oběť holokaustu.

2