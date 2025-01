DeepSeek

29. 1. 2025

čas čtení 5 minut

Moderátorka, BBC Radio 4 World at One, úterý 28. ledna 2025, 13 hodin: Od roku 2022, kdy se poprvé objevil ChatGPT, slýcháme, jak takové modely umělé inteligence zásadně ovlivní život nás všech. Kombinací generativního tréninku AI s rozsáhlými jazykovými modely vznikla umělá inteligence, která má schopnost myslet a uvažovat. Ale také jsme se dozvěděli, že je to neuvěřitelně drahé, že to lze realizovat pouze v USA a že je to velmi energeticky náročné.

Jedním z prvních kroků prezidenta Trumpa bylo oznámení investice do tohoto odvětví ve výši 500 miliard dolarů. A pak se objevila čínská verze DeepSeek, která dělá totéž a byla vytvořena za pouhých 6 milionů dolarů. Akciové kurzy technologických firem se včera zhroutily, prezident Trump apeloval na americký technologický průmysl. Wendy Hallová je Regius profesorkou informatiky na Southamptonské univerzitě. Pro předchozí britskou vládu realizovala studii tom, jak lze rozvíjet průmysl umělé inteligence v Británii. Dobré odpoledne,

Mění tato zpráva zcela způsob, jakým že přemýšlíte o AI?





Wendy Hall: Proč? Je to všechno přehnané. Je kolem toho spousta humbuku a spousta nedorozumění nebo nepochopení. Čínské modely existují už dlouho.





Klíčové je, že DeepSeek vznikl jako start-up v Číně a dokáže dělat stejné druhy věcí jako open AI a další, ale mnohem levněji a s menší spotřebou dat, méně energie. Nevím, jestli méně dat. A to přišlo jako šok pro systém, ale ve skutečnosti o tom lidé mluvili už před Vánocemi. V sobotu jsem byla v Hongkongu a mluvila jsem tam s čínskými profesory AI. A tohle je, víte, oni o tom věděli už nějakou dobu. My už dlouho víme, že Čína v této oblasti pracuje. A když říkáte, že máme umělou inteligenci, která přemýšlí a uvažuje, ve skutečnosti to ještě není pravda. Chci říct, že je to všechno přehnané, pokud jde o to, čeho může skutečně dosáhnout.







Dovedu si představit, že existují určití akcionáři a majitelé AI v USA, kteří se teď dívají na pokles jejich akcií , to může být klidně pravda.





Moderátorka: A teď nám s tím pomozte, protože jsou lidé, kteří říkají: Podívejte, takhle se to mělo vyvíjet, že se technologie AI stane komoditou. A vy jste mohli jít a v podstatě si to koupit, a teď máme najednou aha, můžete jít a získat to mnohem levněji v Číně. Je to tak? Přikyvujete.





Wendy Hall: Jde o ještě víc, protože čínský DeepSeek to dělá s otevřeným zdrojovým kódem, což znamená, že je to zdarma.





Moderátorka: Poslouchejte, my jsme se tolik obávali existenční hrozby ze strany umělé inteligence. Je tu teď navíc ještě hrozba pro národní bezpečnost?





Wendy Hall: No, to nevím. Já si to nemyslím. Samozřejmě jsem si jistá, že naše zpravodajské služby to velmi pečlivě sledují, aby zjistily, co to dělá a nedělá. A určitě, pokud se zeptáte DeepSeek na něco, co čínská vláda nechce, abyste věděli, jako se zeptat na náměstí Nebeského klidu, neodpoví vám na to. V tom interaktivním modelu je čínská zaujatost. Ale jde o outsourcing, který si můžete stáhnout. Můžete ho trénovat na vlastních datech vlastním způsobem, takže nemusíte používat čínskou zaujatost. Meta samozřejmě vytvořila svůj model open source a proslýchá se, že DeepSeek používá tento open source model jako podklad pro svůj vývoj.





Moderátorka: Dobře, takže bude v počítačových učebnách po celé zemi , možná i v ložnicích budou lidé, kteří tuto technologii nyní budou používat k vytváření vlastních modelů umělé inteligence?



Wendy Hall: Ano, používáme ji například v naší laboratoři v Southamptonu. Ano, používáme ji například v naší laboratoři v Southamptonu.





Moderátorka: A nikdo vás nešpehuje?





Wendy Hall: No, kdo ví?





Ale klíčové je, že Číňané snížili náklady částečně proto, že nebyli schopni získat čipy NVIDIA z Ameriky, což je tak zajímavé. Chci říct, že to pro ně měla být překážka ve vývoji, a ve skutečnosti se zdá, že je to přimělo být kreativnější a přemýšlet o tom, jak to obejít.Rozhodně. Museli najít způsob, jak to obejít, a tohle začíná a objevuje se i další- Poučí se z toho. A bude se o tom vést válka slov, jak to všechno dopadne, pokud jde o hodnoty společnosti a trh, ale v jistém smyslu mohu říct jen to, že zachovejte klid a pokračujte. Nejsou tu žádné novinky.To je úplně jiný problém, ke kterému se ještě dostaneme, jsem si jistá. Wendy Hallová, děkuji vám.