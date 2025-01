Ukrajina možná obdržela první zbraně z Izraele

29. 1. 2025

čas čtení 1 minuta

Ukrajina možná obdržela první várky ruských zbraní ukořistěných Izraelskými obrannými silami (IDF) během bojů na Blízkém východě. Informuje o tom monitorovací centrum OSINTdefender, které se specializuje na analýzu vojenských konfliktů v Evropě a dalších regionech světa. Ukrajina možná obdržela první várky ruských zbraní ukořistěných Izraelskými obrannými silami (IDF) během bojů na Blízkém východě. Informuje o tom monitorovací centrum OSINTdefender, které se specializuje na analýzu vojenských konfliktů v Evropě a dalších regionech světa.

Podle něj několik amerických vojenských transportních letadel C-17 patřících americkému letectvu letělo z Německa do Izraele a dále do polského města Rzeszow. To je klíčovým logistickým centrem pro vojenskou pomoc poskytovanou Ukrajině Spojenými státy a zeměmi NATO.

Co přesně letadla vezla zůstává neznámé. Izrael však již dříve uvedl, že zvažuje přesun ruských zbraní zabavených na Blízkém východě na Ukrajinu. Mezi možné dodávky patří tanky, protitankové řízené střely, munice. To je doplněk k systémům protivzdušné obrany Patriot, které Tel Aviv také plánoval předat Kyjevu, poznamenává OSINTdefender.

Na podzim roku 2024 objevila izraelská armáda podzemní základnu skupiny Hizballáh v jižním Libanonu. Toto zařízení sloužilo jako velitelské centrum elitní jednotky Radwan a sklad různých zbraní, včetně ruských. Mezi nalezenými zbraněmi byly rakety, minometné granáty, útočné pušky Kalašnikov, munice, neprůstřelné vesty a mnoho dalšího.

Dne 21. ledna 2025 ukrajinské velvyslanectví v Izraeli oznámilo, že Tel Aviv nabídl převoz ruských zbraní ukořistěných IDF do Kyjeva. Ukrajinská strana označila tento krok za důležitý a vyjádřila naději v pozitivní rozhodnutí. Prohlášení velvyslanectví zdůrazňuje, že taková iniciativa demonstruje izraelské chápání společných hrozeb, kterým čelí Kyjev a Tel Aviv.

Zdroj v angličtině: ZDE

0