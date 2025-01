Trumpovi bylo navrženo, že by se mohl ucházet o třetí funkční období

29. 1. 2025

Kongresu USA byla předložena rezoluce, která v případě přijetí umožní prezidentu Donaldu Trumpovi být znovu zvolen na třetí funkční období. Iniciativa, jejímž autorem je republikán Andy Ogles, navrhuje změnit ústavu a zvýšit počet možných funkčních období v nejvyšším státním úřadu na tři za předpokladu, že kandidát nevykonával prezidentský úřad dvě po sobě jdoucí funkční období. Kongresu USA byla předložena rezoluce, která v případě přijetí umožní prezidentu Donaldu Trumpovi být znovu zvolen na třetí funkční období. Iniciativa, jejímž autorem je republikán Andy Ogles, navrhuje změnit ústavu a zvýšit počet možných funkčních období v nejvyšším státním úřadu na tři za předpokladu, že kandidát nevykonával prezidentský úřad dvě po sobě jdoucí funkční období.

"Je nezbytné, abychom prezidentu Trumpovi poskytli všechny zdroje nezbytné k nápravě katastrofálního kurzu, kterým se chopila administrativa (jeho předchůdce Joea) Bidena," uvedl Ogles v prohlášení. Republikán je členem frakce Svobodní, která podporuje Trumpa. Již dříve představil návrh zákona "Make Greenland Great Again" na podporu jednání nového prezidenta ohledně koupě Grónska.

Někteří kongresmani se již postavili proti Oglesově iniciativě. Například republikán Stephen Cohen poznamenal, že "dvě volební období stačí k tomu, aby se každá země ponořila do chaosu". Zákonodárkyně Becca Balintová poznamenala, že Ogles by mohl být vyšetřován pro podezření z podvodů s financováním kampaně, ale "chtěl by, abychom se zaměřili na to, jaký je oddaný Trumpův patolízal".

Sám Trump po vítězství v prezidentských volbách žertoval o třetím funkčním období. "Předpokládám, že se voleb znovu nezúčastním, pokud neřeknete: 'On je tak dobrý, že musíme něco vymyslet,' řekl politik. Trump se vrátil do Bílého domu po prohraných předchozích volbách, kdy se mu nepodařilo být znovu zvolen na druhé funkční období. V historii Spojených států před ním byl pouze jeden takový případ: demokrat Grover Cleveland, který se v roce 1888 nedokázal znovu ucházet o druhé funkční období, kandidoval znovu v roce 1892 a zvítězil. Jediný, kdo byl v úřadu po tři volební období, byl Franklin Delano Roosevelt. V letech 1933 až 1945 stál v čele Bílého domu a zemřel jako prezident.

Podle 22. dodatku Ústavy USA, který byl přijat v roce 1951, nemůže stejná osoba zastávat post prezidenta země déle než dvě funkční období. Zrušení dodatku bude vyžadovat souhlas dvou třetin členů Sněmovny reprezentantů (290) a Senátu (67), poté musí být rozhodnutí ratifikováno nejméně 38 státy.

