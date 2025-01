Blíží se půlnoc soudného dne, uzavře Trump přelomovou dohodu?

30. 1. 2025

čas čtení 4 minuty

Všechny jaderné země následují USA v obnově svých arzenálů a dávají tak prezidentu Trumpovi, který vyjádřil obavy z jaderné války, šanci jednat, pokud ji vůbec využije. Před osmdesáti lety nastal úsvit jaderného věku s vývojem a následným jediným použitím jaderných zbraní, když je Spojené státy svrhly na Hirošimu a Nagasaki a zabily zhruba 200 000 převážně civilních japonských občanů. Tyto události a následné závody v jaderném zbrojení poháněné mýtem jaderného odstrašení visí nad civilizací dodnes a ohrožují naši existenci. Bulletin atomových vědců v úterý představil své prorocké „hodiny soudného dne“, které posunuly ručičku na 89 vteřin do půlnoci, tedy nejblíže k půlnoci, což představuje čas, kdy bude naše planeta neobyvatelná a život, jak ho známe, již nebude možný. Bulletin byl původně založen v roce 1945 vývojáři atomové bomby, včetně Alberta Einsteina, Roberta Oppenheimera a vědců z Chicagské univerzity, aby informoval veřejnost o hrozbách pro lidskou existenci způsobených člověkem, píší Robert Dodge a Talia Wilcox.

Ačkoli původně se Hodiny soudného dne zaměřovaly na existenční hrozby spojené s jadernými zbraněmi, nyní jsou do nich zahrnuty i multiplikátory rizik. Patří mezi ně klimatická krize, která omezuje přístup k přírodním zdrojům a podněcuje konflikty. Biologické hrozby, jako je COVID-19 a budoucí pandemie, se zvyšují s tím, jak se lidstvo a živočišná říše stále těsněji propojují. Navíc hrozby bioterorismu, dezinformací a disruptivních technologií - včetně umělé inteligence - riziko ještě zvyšují.

I v této době velkých výzev vyvěrá z mezinárodního společenství velká naděje, neboť minulý týden bylo oslaveno čtvrté výročí vstupu Smlouvy o zákazu jaderných zbraní (TPNW) v platnost. Podle této smlouvy je nezákonné jaderné zbraně skladovat, vyvíjet, testovat, převádět, používat nebo dokonce hrozit jejich použitím a připojit se tak ke všem ostatním zbraním hromadného ničení. Smlouva vzešla od občanské společnosti; postižených komunit, včetně Hibakuši a obětí jaderných zbraní a jejich testování; mezinárodních organizací; a vládních a volených představitelů. Dnes, kdy smlouvu ratifikovalo 73 zemí, se k zákazu jaderných zbraní hlásí polovina zemí světa, které zastupují více než 2,5 miliardy lidí.

Mezinárodním hnutím, které tuto smlouvu iniciovalo, je Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní (ICAN), nositelka Nobelovy ceny míru za rok 2017. Toto hnutí má v současné době 652 mezinárodních partnerských organizací. Jeho cílem je stigmatizace, zákaz a odstranění jaderných zbraní.

Ve Spojených státech probíhá paralelní úsilí podporující zrušení jaderných zbraní a preventivní ochranná opatření ke snížení rizika jaderné války, dokud nebudou tyto zbraně ověřitelně zrušeny. Toto hnutí se nazývá „Back from the Brink“ (Zpět z okraje). Podobně jako TPNW toto hnutí podpořilo 493 organizací, 77 obcí a okresů, osm státních zákonodárných sborů, 428 obecních a státních úředníků a 44 členů Kongresu. Vyzývá Spojené státy, aby se postavily do čela celosvětového úsilí o zabránění jaderné válce a aby:

· aktivně usilovaly o dosažení ověřitelné dohody mezi jadernými státy o odstranění jejich jaderného arzenálu;

· vzdaly se možnosti použít jaderné zbraně jako první;

· ukončily výhradní a nekontrolovanou pravomoc prezidenta USA zahájit jaderný útok;

· zrušení pohotovosti amerických jaderných zbraní a

· zrušení plánu na nahrazení amerického jaderného arzenálu vylepšenými zbraněmi.

Ve Sněmovně reprezentantů USA je k dispozici doprovodný zákon, H. Res. 77, který vyzývá Spojené státy, aby přijaly komplexní politické recepty Back from the Brink pro předcházení jaderné válce. Očekává se, že tato legislativa, kterou předložil poslanec James McGovern (D-Mass.), bude brzy znovu předložena v novém Kongresu.

Důležitým prvkem pro realizaci této výzvy k ochraně našeho světa je potřeba vybudovat politickou vůli a poskytnout krytí členům Kongresu, z nichž mnozí jsou v zajetí jaderného a vojensko-průmyslového komplexu, aby tuto legislativu podpořili a zapojili do ní další generaci, jejíž budoucnost je ohrožena politikou, do níž nemohli mluvit. Po celé zemi se v uplynulém roce na středních, vysokých a vyšších odborných školách formovalo studentské hnutí s názvem Studenti za jaderné odzbrojení (SND).

Celý článek v anglickém originále ZDE

