„Všichni jsou unavení. Nálada se změnila': krize v ukrajinské armádě v souvislosti s dezercí

31. 1. 2025

Někteří z těch, kteří opouštějí frontu, říkají, že čím déle bude válka trvat, „tím více bude lidí jako já“, píše reportér Luke Harding z Kyjeva.



Když Rusko před třemi lety zahájilo invazi na Ukrajinu, byl Viktor (jméno bylo změněno) připraven za svou zemi zemřít. Dobrovolně se přihlásil k obraně Kyjeva, když se objevily nepřátelské tanky, a vstoupil do ukrajinských ozbrojených sil. Na jaře roku 2023 bojoval ve vesnici Tonenke nedaleko východního města Avdijivka. „Když jsem přijel, měl jsem super motivaci. Kdyby to bylo nutné, položil bych život,“ vzpomíná.



Postupně však začal být rozčarovaný. Bitva byla zuřivá. „Rusové by naše pozice rozbili na padrť,“ řekl. Vyšší ukrajinští velitelé vydávali nereálné rozkazy. Pak, když bránil zničenou budovu, mu na rameno spadl panel. Poté, co dostal injekce na zmírnění bolesti, mu bylo řečeno, aby se vrátil na frontu. „Uvědomil jsem si, že jsem nikdo. Jen číslo,“ řekl.

V květnu téhož roku Viktor opustil svou pozici, aby vyhledal další lékařské ošetření. Už se nevrátil. Jeho velitel ho označil za nezvěstného. Viktor je jedním z tisíců ukrajinských vojáků, kteří opustili své jednotky. Přesný počet je vojenským tajemstvím, ale úředníci připouštějí, že je jich velké množství. Říkají, že je to pochopitelné, když unavení vojáci slouží měsíce bez pořádné přestávky.



Otázka dezerce se na Ukrajině dostala na titulní stránky novin. Minulý týden vláda zahájila vyšetřování 155. mechanizované brigády. Během výcviku ve Francii zmizelo 56 vojáků. Stovky dalších jsou údajně nezvěstné. Velitel jednotky Dmytro Rjumšyn byl zatčen. Hrozí mu deset let vězení za neplnění služebních povinností a neohlášení neomluvené nepřítomnosti.



Po třech letech války má Ukrajina zoufalý nedostatek vojáků, zejména pěchoty. To usnadnilo ruské armádě postup na východě země. Existují také strukturální problémy. Nové brigády byly vybudovány od nuly. Jejich výkonnost byla špatná. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno nařídil změnu politiky a nezkušené rekruty začlenil do stávajících praporů.



Někteří, kteří dezertovali, se drží při zemi. Jiní žijí a pracují otevřeně. Viktor řekl, že se v srpnu 2023 vrátil ke své brigádě, ale bylo mu řečeno, že ho nechtějí. Kdysi byl vycvičeným odstřelovačem, nyní provozuje autodílnu na západní Ukrajině, kde zdarma opravuje vojenská vozidla. Zabil snad Rusy? „Mnoho,“ odpověděl. „Všichni jsou unavení. Nálada se změnila. Lidé byli zvyklí objímat vojáky na ulicích. Teď se bojí, že budou odvedeni.“



Viktor dodal, že je velký nedostatek mužů na frontě. V únoru 2023 dostal desetidenní přestávku - jen aby byl den po návratu domů zavolán zpět do armády, protože Avdijivka se ocitla pod útokem. Dva lidé z jeho roty byli zabiti, řekl. Ostatní byli zraněni. „Jeden člověk přišel o ruku. Další o nohu. Někteří měli střelná zranění. Nikdo není úplně v pořádku. I tak se nám podařilo splnit některé úkoly,“ řekl.



Další dezertér, Oleksij (jméno také změněno), uvedl, že se účastnil ukrajinských ofenziv v jižní Mykolajivské a Chersonské oblasti. Jednu bitvu popsal jako chaotickou, létaly v ní kulky, minomety dopadaly na lesní mýtinu a dělostřelecká podpora byla nedostatečná. Během zimy 2022 se pohádal s novým velitelem, neúspěšně požádal o přeložení a zranil se. „Dostal jsem se do bodu varu. Tak jsem se rozhodl odejít tam, kde mě nikdo nenajde,“ řekl.



Od té doby se Oleksij skrývá. „Uvidíme, co se bude dít. Možná mě chytí a pošlou na frontu,“ řekl. Dodal, že by se znovu chopil zbraně, kdyby Rusové přišli do jeho města nebo kdyby se ukrajinská armáda stala skutečně reformovanou silou ve stylu NATO s lepšími generály. Na otázku, zda je šťastný, odpověděl: „Jsem naživu. Čím déle bude válka pokračovat, tím více bude lidí jako já.“



Olha Rešetylova, ukrajinská zmocněnkyně pro ochranu práv příslušníků služby, řekla, že chápe, proč někteří lidé utekli. „Buďme upřímní. Ten problém je velký. Je to přirozené v situaci, kdy máte za sebou tři roky velké války. Lidé jsou vyčerpaní. Chtějí vidět své rodiny. Jejich děti vyrůstají bez nich. Vztahy jsou narušené. Manželky a manželé nemohou čekat věčně. Cítí se osamělí.“



Řekla, že mnoho příslušníků služby skončilo s narušeným duševním zdravím. Drobný konflikt s vyšším důstojníkem u nich může „spustit“ útěk od jednotky, řekla. Docházelo také ke zraněním. „Je to složitý a komplikovaný problém. Nemůžeme to vyřešit trestním postihem. Pokud dojde na volbu mezi zabitím a vězením, samozřejmě v tu chvíli zvolíte druhou možnost.“



Rešetylova je známá aktivistka za lidská práva. Do nově vytvořené funkce nastoupila v lednu na žádost Zelenského. Jejím úkolem je vyvažovat potřeby státu a spravedlnost vůči jednotlivcům. „Máme takové postsovětské dědictví, kdy je voják otrokem svého velitele. Ale ukrajinská armáda se transformuje. Snažíme se ji změnit, aby byla modernější a lidštější,“ řekla v rozhovoru v Kyjevě.



Ukrajinský parlament, Nejvyšší rada, debatuje o tom, jak přivést více rekrutů. Dezertérům hrozí 12 až 15 let vězení. Loni v létě poslanci zrušili trestní postihy pro ty, kteří se dobrovolně vrátí do svých starých praporů, přičemž jim byly obnoveny veškeré výhody. Byl také schválen zákon, který umožňuje příslušníkům služby přestoupit k jiným jednotkám - čímž se obejdou přetrvávající konflikty mezi nižšími a vyššími hodnostmi.



Podle Rešetulové byly přesuny nepopulární u velitelů, kteří je blokovali, protože měli nedostatek vojáků. Vláda podle ní pracuje na řešení, které umožní podávat žádosti prostřednictvím aplikace ministerstva obrany Army+. Mezitím se připravují změny, které by měly přilákat mladé lidi ve věku 18 až 25 let, kteří jsou v současnosti z mobilizace vyňati. Jejich součástí jsou záruky výcviku a opatření k zajištění dialogu mezi vojáky a veliteli.



Andrij Hrebenjuk, rotmistr pěšího praporu, který bojuje ve městě Velyka Novosilka v Doněcké oblasti, uvedl, že vojáci „dost často“ odcházejí do zálohy. „Někteří se vracejí. Někteří ne,“ řekl. „Je to spíš o morálce než o zranění. Potřebují psychologický reset. Jdou navštívit své rodiny a po několika měsících se znovu objeví.“ Rozumí jim? „Nesympatizuji s nimi a neodsuzuji je,“ odpověděl.



Hrebenjukova mechanizovaná brigáda, 110., minulý týden učinila neobvyklý krok a prohlásila, že jí kriticky chybí personál. V době neustálých ruských útoků měla dostatek dronů a dělostřelectva, ale žádnou pěchotu. „Musíme prolomit stereotyp, že když se přidáte, budete do pěti minut mrtví,“ řekl Hrebenjuk. Dodal: „Naživu vás udrží jednoduché věci, jako zakopávání, čištění zbraní a pozornost při výcviku první pomoci.“





Rešetýlová uvedla, že stovky tisíc ukrajinských vojáků zůstávají na svých pozicích a „nikam neodcházejí“. Dodala, že náborová krize by se dala vyřešit, kdyby spojenci Ukrajiny vyslali své vlastní vojáky. Pokud by tak neučinili a Kyjev by padl, Vladimir Putin bude pokračovat dál. Řekla: „Jak to vidím já, jsou to evropské armády, které dezertovaly. Nechápou - nebo nechtějí chápat -, že je to i jejich válka.“







Zdroj v angličtině ZDE

