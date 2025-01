Neutuchající protesty srbských studentů

31. 1. 2025 / Fabiano Golgo

Demonstrace, které se konají v Bělehradě i dalších městech, odrážejí frustraci z politické elity, jež se v očích studentů zkompromitovala svou neschopností a preferováním osobních zájmů před potřebami společnosti. Volají po hlubší reformě politického systému, po skutečné transparentnosti a odpovědnosti veřejných činitelů. Kritika směřuje i proti mediální manipulaci a cenzuře, jež omezují svobodu slova a brání veřejnosti v přístupu k objektivním informacím.





Štiplavý balkánský vítr svištěl ulicemi Bělehradu a tahal mi za šálu, když jsem se prodíral labyrintem dlážděných uliček čtvrti Skadarlija. Byly to tři měsíce, co jsem přijel do tohoto města, s úkolem přepracovat a modernizovat místní časopis. Tři měsíce ponořený do kultury, která je mi zároveň známá i cizí, země, kde duchové Titovy Jugoslávie tančí s touhami nové generace.