3. 2. 2025

Požadavek se nestane špatným, protože s ním souhlasí AfD, řekla Sahra Wagenknechtová. Friedrich Merz si tuto myšlenku osvojil, píše Ulrike Winkelmannová. Požadavek se nestane špatným, protože s ním souhlasí AfD, řekla Sahra Wagenknechtová. Friedrich Merz si tuto myšlenku osvojil,

Strana BSW se ve středu ve Spolkovém sněmu zdržela hlasování o Merzově protiazylovém plánu. Kandidátka na kancléřku Sahra Wagenknechtová však v pátek oznámila, že chce Merzův protiazylový zákon schválit. To nebylo průkazné, ale bylo to známkou toho, že ke konfliktům dochází i v těch nejtěsnějších kádrových skupinách a mohou vést ke zvláštnímu kompromisnímu chování.

Nyní je řečnická doba Wagenknechtové v Bundestagu příliš krátká na to, aby vysvětlila protichůdná rozhodnutí. Na druhou stranu je královnou point. Proto jsem byla trochu zklamaná, že se jí za ty dvě minuty do začátku napomínání předsednictva nepodařilo o moc víc, než že – v obvyklém pořadí – nejprve zaútočila na červeno-zelené spojenectví, pak na CDU a pak samozřejmě přešla k protiamerickému tématu: Vždyť příčinou útěku byly americké války v Afghánistánu, Iráku a Libyi. Nejdůležitější příčina útěku v posledních třech letech, válka Ruska proti Ukrajině, jí však pravděpodobně neunikla kvůli nedostatku času.

Kdyby měla Wagenknechtová o minutu víc, mohla například Friedrichu Merzovi připomenout, že od ní převzal svůj nejdůležitější argument o bourání firewallů: Požadavek se nestává špatným, protože s ním souhlasí AfD, řekla Wagenknechtová Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung již v únoru 2024. Její spolubojovník, poslanec BSW Andrej Hunko, o něco později vysvětlil, že BSW si také dokáže představit souhlas s návrhy AfD, pokud je BSW shledá "obsahově dobrými". Takže toto je nápověda pro Unii: Kdokoli získá ano od krajní pravice, může stejně dobře říci ano krajní pravici, pozdrav od BSW. V některých věcech prostě potřebujete prostor pro nohy, i když je to tak, že kopnete samotnou demokracii do kolen.

V roce 2015 jsem seděla vedle Wagenknechtové na pohovce v její kanceláři Bundestagu a dělala s ní rozhovor pro rozhlas. Často sedíte spíše vedle sebe než proti sobě – alespoň když je rameno s mikrofonem příliš krátké na to, abyste dosáhli přes konferenční stolek. V dalším spektakulárním obratu ve vnitrolevicovém sporu se Gregor Gysi právě ujal předsednictví parlamentní skupiny ve Spolkovém sněmu, kde se ho ujali Dietmar Bartsch a Wagenknechtová. Bylo to léto strmě rostoucího počtu uprchlíků a já jsem se na to ptala. Sahra Wagenknechtová se vzdálila ještě víc, než jak seděla předtím, a zašeptala: "Nemůžeme vzít všechny." Ta věta byla tak tichá, že už se nehodila k vysílání.

Mezitím se Die Linke v této otázce rozdělila. Zatímco zbývající levice se zdá být naprosto osvobozená a doufejme, že má dobrou šanci dostat se zpět do Bundestagu se svým živým, diferencovaným přístupem, Wagenknechtová a její lidé kloužou ze svahu doprava, téměř rychleji, než se očekávalo.

Před rokem, na Den památky obětí holocaustu 2024, se v BSW konal první stranický kongres. Prvním řečníkem byla východoberlínská publicistka Daniela Dahnová, celkově přemýšlivá levičačka bez strany, ale s nevysvětlitelnou slabostí pro Vladimira Putina. Dahnová řekla: "Tento stranický sjezd nepochybně vyzařuje závazek k antirasismu a antifašismu."

Ale bylo to do značné míry nedorozumění. Tvrzení, že "něco správného se nestane špatným souhlasem ze špatné strany", je pravdivé pouze tehdy, když nejde o moc. Ale tam, kde jsou zákony vytvářeny většinou, je to tak špatné, že není nic horšího než toto.

