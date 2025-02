BBC Izraelci všechno zničili

3. 2. 2025

čas čtení 3 minuty

Moderátor, BBC Radio 4, sobota 1. února 2025, 8 hodin: Hamás právě propustil třetího izraelského rukojmího, americký Izraelec Keith Siegel byl předán Červenému kříži, zatímco dohoda o příměří stále platí. Ještě dnes se očekává, že první Palestinci odcestují z Gazy do Egypta, poprvé se od loňského května se znovu otevře přechod Rafáh na jihu pásma pro lékařské evakuace. Náš zpravodaj z Gazy Rushdie Abu Aloof je v současné době v Egyptě, kde čeká, až bude moci přejít zpět do Gazy. Je možné, že k tomu využije přechod Rafáh, pokud se dále otevře. Rushdie byl nucen opustit svůj domov i s rodinou v zájmu jejich bezpečnosti poté, co začala válka, poslal nám své myšlenky při čekání na návrat:





Reportér: V úterý večer se můj soused vrátil z jihu do města Gazy do budovy, kde kdysi býval náš byt, ale našel jen trosky kdysi žitého života.





Roztroušené po sutinách, kde se kousky života, který jsem vybudoval, nyní rozpadly.





Domov, který jsem chtěl opatrovat s každým koutkem šeptajícím příběhy o radosti, lásce a touze, nyní leží v troskách. Nábytek roztrhaný na kus,y roztříštěné rámy poházené po zemi a nálož okamžiků, které jsem už nedokázal udržet pohromadě.





Mezi troskami zahlédl mé suvenýry. shromáždění malých pokladů, které jsem za posledních dvacet let nasbíral z různých koutů světa.





Každý z nich měl svůj příběh. Řemeslná figurka poblíž z trhu v Passelingu, křehká fraška ze vzdáleného města, mušle ze syrského pobřeží, po kterém jsem se kdysi procházel s rodinou.





Bylo toho víc než jen předměty. Byly to kousky mé historie, památky na místa, která mě formovala.





Ale teď leží roztroušené a rozbité, zbavené svých významů.





To, co kdysi zdobilo teplý a krásný domov, teď tiše ležív troskách jako ozvěna života, který byl v jediném okamžiku ukraden.





Dům už není domem a já už nejsem tím, kdo v něm žil.





Tíha zkázy mi těžce doléhá na hruď. Ale není to jen zlikvidovaný objekt nebo rozpadající se zdi, co bolí.





Je to ztráta nehmotného. Rutiny, ostrého okamžiku, který kdysi tyto prostory naplňoval. Žádné množství slz nedokáže obnovit to, co jsem ztratil. Není to jen domov proměněný v trosky. Je to zmražený a rozbitý život, který zůstal za námi ráno 7. října 2023.





Bez ohledu na to, kolik slz jsem prolil, nemohou napravit mé zlomené srdce. Nemohou vrátit čas ani obnovit to, co jsem ztratil.





Ticho přetrvává a mám pocit, že svět byl v tom osudném okamžiku navždy upozaděn.



