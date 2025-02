Mexiko zuří kvůli Trumpovu pomlouvačnému tvrzení o jeho vazbách na kartely

3. 2. 2025

Foto: Claudia Sheinbaum



Prezidentka Sheinbaumová a mexičtí politici napříč spektrem odsuzují obvinění, které následovalo po uvalení amerických cel



Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová se ohradila proti pomlouvačnému tvrzení Donalda Trumpa, že se její vláda spojila s drogovými bossy, a vyjádřila tak hněv a nedůvěru v útok amerického prezidenta na představitele druhé největší latinskoamerické ekonomiky. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová se ohradila proti pomlouvačnému tvrzení Donalda Trumpa, že se její vláda spojila s drogovými bossy, a vyjádřila tak hněv a nedůvěru v útok amerického prezidenta na představitele druhé největší latinskoamerické ekonomiky.



Trump toto tvrzení pronesl v sobotu, kdy oznámil uvalení 25% cel na Mexiko, která jsou podle USA reakcí na nelegální imigraci a „nepřijatelné spojenectví“ mezi organizacemi obchodujícími s drogami a mexickou vládou, která údajně poskytla bezpečné útočiště „nebezpečným kartelům“.



Trumpovo rozhodnutí dotáhnout svou hrozbu cly do konce - spolu s dramatickým obviněním vlády Sheinbaumové - vyvolalo ostrou reakci první mexické prezidentky, která se ujala moci loni v říjnu.



„Kategoricky odmítáme pomlouvačné tvrzení Bílého domu, že mexická vláda má spojenectví se zločineckými organizacemi, stejně jako jakýkoli pokus zasahovat na našem území,“ napsala Sheinbaumová na Twitteru. “Pokud někde takové spojenectví skutečně existuje, pak jsou to zbrojovky ve Spojených státech, které těmto zločineckým skupinám prodávají vysoce výkonné zbraně.“



V neděli podpořili Sheinbaumovou ve společném prohlášení podepsaném politiky napříč politickým spektrem guvernéři 31 mexických států a města Mexika. „Energicky odsuzujeme obvinění, která naznačují, že existuje spojení mezi naší vládou a kartely obchodujícími s narkotiky,“ uvádí se v něm. „Tato tvrzení jsou nejen nepodložená, ale také ignorují významné a prokazatelné úsilí, které Mexiko v boji proti organizovanému zločinu vynaložilo.“



Podle zpráv mexických médií se vláda Sheinbaumové připravovala na Trumpova cla - která byla uvalena také na Kanadu a Čínu - a připravila řadu protiopatření, jimiž by mohla reagovat. Zdá se však, že výslovné tvrzení USA, že se mexická vláda spojila se skupinami obchodujícími s narkotiky - které jeden odborník nazval „Trumpovou střelou“ - úředníky nepříjemně překvapilo. „To, co se zdálo být obchodní a ekonomickou krizí, se stalo výsostně politickou záležitostí,“ uvedl deník El Universal.



Mexické titulní stránky byly v neděli pokryty zmínkami o Trumpově tvrzení o „narkomafii“. Rozhořčený titulek v levicovém listu La Jornada uvedl: „Mexiko po Trumpově útoku požaduje RESPEKT!“. Karikatura zobrazovala Trumpa jako jeskynního muže svírajícího obušek s nápisem „cla“.



Mexický ministr hospodářství Marcelo Ebrard na sociálních sítích uvedl, že se Trump „střílí do nohy“. Napsal: „Obviňování mexické vlády z toho, že je spojencem narko[obchodníků], je - kromě urážky naší země - záminkou k odvrácení pozornosti amerického veřejného mínění od obrovské chyby, kterou je uvalení rušivých cel na Mexiko a severoamerické společnosti, které zde působí.“



Ebrard přeposlal příspěvek Lawrence Summerse, v němž bývalý americký ministr financí označil Trumpova cla za „nevysvětlitelná a nebezpečná“.





Summers napsal: „Těžko si lze představit lepší způsob, jak zvýšit migraci na naší jižní hranici, než destabilizovat mexickou ekonomiku, což si tato cla kladou za cíl.“ Uvedl, že cla „donutí naše spojence k odvetným opatřením. A já předpokládám, že se budou mstít způsobem, který má maximalizovat naši ekonomickou bolest.“







Zdroj v angličtině ZDE

