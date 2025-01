Jitka Zadražilová ze Seznamu.cz systematicky šíří rasismus a xenofobii

A druhá poznámka, týdeník Der Spiegel nedávno velmi dobře zmapoval, jak si ruští agenti kupují v Africe novináře, kteří potom vytrvale píši články proti západním zemím, zčásti úplně vylhané, zčásti překroucené, za každý článek dostávají pár desítek dolarů a slouží Rusům do roztrhání těla.





Níže fotka novináře Ephrema Yalike Ngonzo ze Středoafrické republiky, u kterého to celé prasklo a teď běhá v obavách o svůj život někde v Kongu a sní o tom, že se jako uprchlík dostane do bezpečné západní Evropy. Do Ruska kupodivu nechce, vypadl by z okna.