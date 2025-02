Přes milion důchodců má důchod pod 20 tisíc korun měsíčně

1. 2. 2025 / Boris Cvek

Konečně víme, kolik důchodců bere jaké peníze. Důchodci podobně jako Češi nebo lidé obecně jsou házeni běžně našimi politiky, odborníky, médii do jednoho pytle. Vzpomínám si, jak jeden významný ekonom argumentoval, že zájezdy k moři jsou na jaře vykoupené, ergo lidé mají hodně peněz. Stejně tak se mnoho psalo a mluvilo o tom, jak důchodci unikli díky zvyšování důchodů inflaci, oni jsou přece ti vítězi krize. Jenže kteří?

Ano, roste počet důchodců, kteří mají opravdu vysoké důchody. Téměř 50 tisíc důchodců mělo ke konci roku 2024 důchod ve výši 30-40 tisíc korun měsíčně (i to je samozřejmě zcela směšné proti tomu, jak na krizi vydělali oligarchové a ti nejbohatší lidé). Přeji jim to, přeji všem důchodcům opravdu vysoké důchody. Jenže máme na to? Otázka přece nesmí znít tak, zda máme na to ve státním systému, aby staří lidé nežili v bídě. Na to mít musíme. K čemu budou bohatým vysoké důchody, když se demokracie, bezpečnost, právní stát budou hroutit?

Stále slyším, jak důchodový systém je neudržitelný a jak se lidé mají sami zabezpečovat na svůj důchod, což reálně mohou jen ti, kdo mají vysoké příjmy. Takže ti vysokopříjmoví mají na základě zásluhovosti vysoký důchod, mají možnost své peníze z vysokého platu zhodnotit a ještě jim valorizace zvyšovaly důchody více než nízkopříjmovým (protože jakékoli procento z 30 tisíc je vyšší než to samé procento z 10 tisíc).

Problém je, že hodně přes sto tisíc lidí má důchod pod 15 tisíc korun. Asi milion lidí pod dvacet tisíc korun. Nepochybně je třeba v důchodech ctít zásluhovost. Ale zdá se mi zcela logické, že pokud je v důchodovém systému málo peněz, což se pořád dokola opakuje jako fakt, zejména se to má stále zhoršovat, je třeba v zájmu demokracie a stability společnosti klást důraz na to, kvůli čemu důchodový sytém vůbec existuje: na důstojné přežití starých lidí. Nota bene pokud ti bohatší mohou, jak k tomu správně vyzývá vláda a ekonomové, aktivně své stáří zajistit sami.

