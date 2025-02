Kryptoměnový trh se propadá kvůli obavám z globální obchodní války

4. 2. 2025 / Timur Barotov

Cla v USA a obavy z globální obchodní války

O víkendu oznámil prezident USA Donald Trump nová cla na dovoz, čímž eskaloval napětí s hlavními obchodními partnery. 25% clo na dovoz z Kanady a Mexika a 10% clo na čínské zboží vyvolává obavy z globální obchodní války, přičemž Kanada a Mexiko již plánují reciproční odvetná opatření. Ekonomická nejistota způsobená těmito politikami vyděsila investory na všech trzích, včetně akciových, komoditních a kryptoměnových.

Proč kryptoměny reagují tak negativně

Mnozí investoři v kryptu argumentují, že digitální aktiva by měla být ochranou proti ekonomické nejistotě, ale ukazuje se, že opak je pravdou (kromě Bitcoinu). Cla zvyšují obavy z globálního ekonomického zpomalení, což nutí investory k úniku z rizikových aktiv, jako jsou akcie a kryptoměny. Kapitál se přesouvá do tradičních bezpečných přístavů, jako je zlato, americký dolar a státní dluhopisy. Kryptoměnové trhy prosperují v prostředí hojné likvidity, často podporované nízkými úrokovými sazbami a kvantitativním uvolňováním. Pokud cla zvýší inflační tlaky, centrální banky mohou být méně ochotné snižovat sazby, což může omezit likviditu. Také silná americká ekonomika a pozitivní data o zaměstnanosti vedla k očekávání menšího počtu snížení úrokových sazeb, což je negativní pro riziková aktiva včetně kryptoměn.

Cla také posilují americký dolar, protože globální firmy potřebují více dolarů na platbu za dovoz. Silný dolar historicky koreluje se slabším kryptotrhem. Investoři sice o clech věděli již týdny, ale mnozí věřili, že budou zmírněna nebo odložena. Nyní se ale ukázalo, že zavedení cel bylo rychlé, poměrně náhlé a agresivní s malým prostorem pro vyjednávání. Pokud cla povedou k vyšším cenám a oslabení kupní síly spotřebitelů, retailoví investoři budou mít méně kapitálu na spekulativní aktiva jako kryptoměny a rizikovější akciové tituly.

Dalším faktorem je manipulace velkých držitelů kryptoměn (whales), kteří při nižší likviditě mohou silně ovlivnit trh. Vše výše uvedené snižuje jejich chuť držet tyto riziková aktiva. Ostřejší výprodeje také vedou k likvidaci mnoha zaparkovaných účtů, která mají nastavené hranice pro výprodej aktiv.

Co dále?

Budoucnost kryptotrhu bude záviset na několika faktorech. Pokud USA a jejich obchodní partneři budou pokračovat v odvetných clech, nejistota přetrvá a kryptotrhy zůstanou pod tlakem. Rozhodnutí Federálního rezervního systému o dalším postupu úrokových sazeb může taktéž ovlivnit další vývoj. Pokud obavy z inflace způsobí, že Fed oddálí nebo omezí snižování sazeb, kryptoměny mohou čelit další překážce. Naopak, pokud se ekonomické podmínky rychle zhorší, může dojít k obnovení stimulů, což by mohlo kryptu prospět. Pokud se trhy stabilizují a vrátí se apetit po rizikových aktivech, kryptoměny by mohly znovu růst. Historicky po prudkých poklesech kryptotrhy často zažily prudké oživení, ale načasování je nejisté. Navíc i případný odraz cen výše by mohl být dočasný, pokud se jedná o uzavírání krátkých pozic po ostrém poklesu.

Cla přinesla významnou nejistotu, posílila americký dolar a snížila chuť investorů k riziku. Investoři by měli být v krátkodobém horizontu obezřetní. Trumpova politika nyní zdá se, že hraje prim. Vysoká volatilita je v kryptoměnách běžná a aktuální situace není výjimkou. Dlouhodobý pohled na trh naznačuje, že tyto propady mohou být součástí přirozené korekce, po které se trh může stabilizovat. Kryptoměny stále čelí růstu institucionální adopce a technologickému rozvoji, což může v delším horizontu podpořit jejich oživení.