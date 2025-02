Potvrzeno ministerstvem: Lesy ČR kácely ve vzácných bučinách u Litvínova ilegálně a dostaly pokutu

4. 2. 2025

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva Greenpeace ČR

Lesy ČR kácely ve starých lesích u Litvínova v rozporu se zákonem. Vyplývá to z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které nyní poskytlo organizaci Greenpeace na základě žádosti o informace. Kvůli porušení zákona dostaly Lesy ČR pokutu ve výši 40 tisíc korun, přestože cena vytěženého a prodaného dřeva byla mnohonásobně vyšší.





Lesy ČR v prosinci 2021 vykácely u Litvínova zhruba 400 stromů v lesních porostech v Evropsky významné lokalitě bez povolení. Šlo o lesy staré 250 let, které byly v roce 2017 zařazeny do návrhu přírodní památky Pekelské údolí, vyhlášené několik měsíců po proběhlém kácení. Z rozhodnutí ministerstva o přestupku Lesů ČR navíc vyplývá, že Lesy ČR prokazetelně předem věděly o tom, že bez souhlasu krajského úřadu nemohou těžbu provést, a přřesto ji provedly. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) dala státnímu podniku za toto kácení a za další přestupky v Jeseníkách již dříve pokutu ve výši 300 tisíc korun, ministerstvo jí však vrátilo rozhodnutí k přepracování. Nyní ministerstvo trest pro Lesy ČR od ČIŽP potvrdilo, ovšem nižší než původně - ČIŽP ve svém rozhodnutí dala Lesům ČR pokutu 100 tisíc korun.

Organizace Greenpeace se snažila řízení o přestupku Lesů ČR účastnit. Česká inspekce životního prostředí a ministerstvo tomu však svými rozhodnutími zabránily. Podle nedávného rozsudku Nejvyššího správní soudu byl postup ministerstva v této otázce nezákonný a ministerstvo bude muset rozhodnout znova.

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká: “Od počátku kritizujeme Lesy ČR za to, že porušily zákon, to nyní konečně ministerstvo potvrdilo, ale až po několika letech přichází trest. Pokuta je ale směšně nízká i vzhledem k tomu, že je to jeden trest hned za několik provinění při správě vzácných lesů v Krušných horách a v Jeseníkách. Doufáme, že i tak se Lesy ČR poučily a již nikdy bez povolení kácet nebudou. Naopak vyzýváme Lesy ČR, aby respektovaly státní ochranu přírody a přestaly se odvolávat proti omezení kácení v Krušných horách.”

Lesy ČR na podzim oznámily, že v Evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří plánují zřídit 1250 hektarů bezzásahových zón. Tvrdí ovšem, že bezzásahové zóny budou postupně vyhlašovány v příštích 20 letech a do jejich vyhlášení v nich chce stále kácet. Není také zatím jasné, kde by měly bezzásahové zóny být. Lesy ČR nyní navíc v oblasti usilují o kácení zhruba 15 000 stromů ještě před vyhlášením CHKO Krušné hory. Ústecký kraj přitom již dvakrát Lesům ČR zakázal další kácení v porostech starších 120 let, firma se však proti tomu odvolala.

