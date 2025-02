Muskův bleskový útok na vládní úřady by měl národ rozzuřit

Miliardářský oligarcha a jeho nohsledi pustoší vládní úřady, které disponují citlivými osobními údaji všech občanů USA. Pokud to zůstane bez kontroly, je to jen začátek jejich útoku na náš demokratický systém. Při raziích připomínajících útok „6. ledna“ Proud Boys na americký Kapitol před čtyřmi lety, nezvolený, neprověřený a bez bezpečnostní prověrky federální vlády šéf dosud neschváleného Odboru pro efektivitu vlády (DOGE) Elon Musk a jeho nohsledi pustoší vládní úřady s citlivými osobními údaji všech občanů USA, píše na webu Commondreams Ann Wright.

Minulý týden Muskův tým získal přístup k citlivým údajům ministerstva financí včetně systému plateb zákazníků sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Medicare. Přístup do tohoto systému je přísně střežen, protože obsahuje citlivé osobní údaje o milionech amerických občanů, kteří dostávají šeky sociálního zabezpečení, daňové vratky a další platby od federální vlády.

Odpovědnost za zajištění správnosti plateb nesou jednotlivé agentury, nikoliv relativně malý počet úředníků Úřadu fiskálních služeb ministerstva financí, který je zodpovědný za provádění více než jedné miliardy plateb ročně. Ve fiskálním roce 2023 tento úřad vyplatil více než pět bilionů dolarů.

Po obdržení požadavku od Muska a jeho agentů z DOGE na přístup k mimořádně citlivým údajům rezignoval v pátek úřadující náměstek ministra financí David Lebryk po více než 30 letech služby na ministerstvu financí.

O předchozím víkendu na Lebryka naléhal Tom Krause - šéf společnosti Cloud Software Group ze Silicon Valley a člen Muskova týmu- kvůli vstupu do federálního platebního systému. Lebryk odmítl a následně byl donucen rezignovat.

V reakci na Lebrykovu rezignaci Musk 1. února reagoval příspěvkem na své sociální síti X: „Tým @DOGE mimo jiné zjistil, že úředníci ministerstva financí, kteří schvalovali platby, byli instruováni, aby vždy schválili platby, a to i známým podvodným nebo teroristickým skupinám. Za celou svou kariéru doslova neodmítli žádnou platbu. Ani jednou.“

Musk pro své tvrzení nepředložil ŽÁDNÉ důkazy.

Senátor Ron Wyden - nejvýše postavený demokrat v senátním finančním výboru - poté, co se dozvěděl o razii DOGE na Úřadu pro finanční služby, zaslal Trumpovu ministru financí Scottu Bessentovi dopis, v němž se rozhořčuje, že „úředníci spojení s Muskem mohli mít v úmyslu získat přístup k těmto platebním systémům, aby nezákonně zadržovali platby na libovolný počet programů. Jednoduše řečeno, tyto platební systémy prostě nemohou selhat a jakékoli politicky motivované vměšování do nich hrozí vážnými škodami pro naši zemi a ekonomiku.“

Senátor Wyden se proti agentům DOGE ohradil: „Nenapadá mě žádný rozumný důvod, proč by političtí operátoři, kteří prokázali zjevnou neúctu k zákonům, potřebovali přístup k těmto citlivým a kritickým systémům.“

V sobotu Wyden napsal na sociálních sítích, že „zdroje mému úřadu sdělily, že ministr financí Bessent udělil DOGE *plný* přístup k tomuto systému, dávkám sociálního a zdravotního pojištění, grantům, platbám vládním dodavatelům, včetně těch, kteří přímo konkurují Muskovým vlastním společnostem. Všechno.“

Ve čtyřstránkovém dopise z 31. ledna 2025 požadoval Wyden po ministru financí Scottu Bessentovi odpovědi na základě zprávy, že personál spojený s Muskem usiloval o přístup do vysoce citlivého platebního systému ministerstva financí. Tento systém, který spravují nepolitičtí zaměstnanci, každoročně rozděluje biliony dolarů, například dávky sociálního a zdravotního pojištění, daňové úlevy pro jednotlivce a podniky, granty a platby státním dodavatelům, včetně těch, kteří přímo konkurují Muskovým společnostem.

Senátor Wyden napsal novému Trumpovu ministru financí:

"Píši vám v souvislosti se znepokojivými zprávami, že úředníci spojení s Elonem Muskem a takzvaným Oddělením pro efektivitu vlády USA (DOGE) se pokusili získat přístup do systémů, které kontrolují platby milionům amerických občanů, včetně sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daňových vratek. Konfrontace kvůli přístupu zřejmě vyústila v náhlou rezignaci Davida Lebryka, kariérního nestranického úředníka ministerstva financí, kterého prezident Trump nedávno jmenoval úřadujícím ministrem financí.

Tyto zprávy jsou obzvláště znepokojivé vzhledem k incidentům ze začátku tohoto týdne, kdy byly portály Medicaid ve všech 50 státech odstaveny spolu s dalšími důležitými platebními programy poté, co Trumpova administrativa nezákonně vydala příkaz ke zmrazení všech plateb dotací a půjček.

Jak je vám známo, platební systémy Úřadu fiskální služby řídí tok více než 6 bilionů dolarů ročních plateb domácnostem, podnikům a dalším subjektům po celé zemi. Tyto platební systémy zpracovávají více než miliardu plateb ročně a jsou zodpovědné za distribuci dávek sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, vrácení daní, platby federálním zaměstnancům a dodavatelům, včetně konkurentů společností vlastněných Muskem.

Jednoduše řečeno, tyto platební systémy prostě nemohou selhat a jakékoli politicky motivované zásahy do nich hrozí vážnými škodami pro naši zemi a ekonomiku.

Jsem hluboce znepokojen tím, že po zmrazení federálních grantů a půjček na začátku tohoto týdne mohli mít tito úředníci spojení s Muskem v úmyslu získat přístup k těmto platebním systémům, aby nezákonně zadržovali platby pro libovolný počet programů.

Nenapadá mě žádný rozumný důvod, proč by političtí činitelé, kteří prokázali zjevnou neúctu k zákonům, potřebovali přístup k těmto citlivým a kritickým systémům.

Ať už úmyslně, nebo neúmyslně, selhání těchto platebních systémů by mohlo zastavit zasílání šeků sociálního zabezpečení důchodcům, kteří potřebují platit účty a kupovat potraviny a léky. Mohlo by to zastavit zasílání výplat našim vojákům a jejich rodinám. Jak dobře víte, Američané jsou uprostřed období podávání daňových přiznání a mnozí z nich počítají s vrácením daní, které jim vláda ze zákona dluží.

A co je nejdůležitější, federální vláda je v nejisté finanční situaci a v současné době využívá účetní manévry, aby mohla pokračovat v placení svých účtů, protože na začátku roku dosáhla limitu zadlužení. Obávám se, že špatné řízení těchto platebních systémů by mohlo ohrozit plnou víru a úvěr Spojených států.

V souladu s tím jsem hluboce znepokojen možností, že Elon Musk a skupina dalších neznámých zaměstnanců DOGE usilují o získání přístupu k platebním systémům fiskální služby a jejich potenciální kontrolu za účelem realizace politické agendy, která zjevně zahrnuje porušování zákona. Zdá se, že Musk svým chováním vytlačuje vysoce kvalifikované a zkušené kariérní státní úředníky, aby dosáhl svého a naplnil Trumpův cíl vyprázdnit federální rozpočet, včetně potenciálního snížení dávek sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění pro miliony Američanů, kteří již nyní mají problém zaplatit své účty nebo si koupit potraviny.

Tisk již dříve informoval, že Muskovi byla odepřena prověrka na vysoký stupeň, která mu umožňuje přístup k nejcitlivějším vládním tajemstvím. Obávám se, že Muskova obrovská obchodní operace v Číně - v zemi, jejíž zpravodajské služby ukradly obrovské množství citlivých údajů o Američanech, včetně údajů o amerických vládních zaměstnancích, a to nabouráním se do amerických vládních systémů - ohrožuje kybernetickou bezpečnost USA a vytváří střet zájmů, který z jeho přístupu k těmto systémům činí riziko pro národní bezpečnost.

Musk má nyní přístup k údajům všech amerických vládních zaměstnanců bez jakéhokoli dohledu nad problémy s kybernetickou bezpečností, které může Musk způsobit.

Pracovníci DOGE získali přístup do tohoto platebního systému ministerstva financí v pátek, tedy ve stejný den, kdy úředník Úřadu pro personální řízení odhalil, že Muskovi pracovníci zablokovali data kariérních státních úředníků v počítačovém systému. Akce této skupiny operativců DOGE, včetně Muska, je součástí snah Trumpovy administrativy o prosazení autoritářské kontroly nad federální vládou.

Úředník Úřadu pro personální řízení (OPM)agentuře Reuters řekl, že „nemáme žádný přehled“ o tom, co Muskovi pomocníci „dělají s počítačovými a datovými systémy“, a „to vyvolává velké obavy“. Neexistuje žádný dohled a vytváří to skutečné důsledky pro kybernetickou bezpečnost a hackerství“.

Začátkem tohoto týdne republikán Gerry Connolly, vedoucí člen sněmovního výboru pro dohled a vládní reformu, varoval, že Trump „zkouší všechny triky, které ho a jeho kumpány z Projektu 2025 napadnou, aby obešli zavedenou ochranu státní služby a mohli vyčistit státní službu od odborníků a nahradit je politickými loajalisty“.

Celý text v angličtině ZDE

