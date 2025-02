Vysocí úředníci USAid byli posláni domů poté, co odepřeli přístup Muskovu týmu Doge

3. 2. 2025

Po roztržce získali členové Doge kontrolu nad přístupovým systémem, což jim umožnilo zablokovat pracovníky a číst e-maily



Dva vysocí bezpečnostní úředníci americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAid) byli postaveni mimo službu poté, co zablokovali snahy členů "ministerstva vládní efektivityL (Doge) Elona Muska o přístup k citlivým údajům agentury, sdělilo pět současných a bývalých úředníků USAid. Musk je zcela nevolený a nemá ke své zločinecké činnosti žádný mandát.



Požadavky vedly k napjaté patové situaci, během níž Muskův vysoce postavený zástupce pohrozil, že povolá americkou policii, aby mu umožnili přístup do budovy. Úředníci uvedli, že John Voorhees, bezpečnostní ředitel USAid, a jeho zástupce blokovali snahy členů Doge o fyzický přístup do vyhrazených prostor.

O konfrontaci a Voorheesově suspendování jako první informovala CNN a potvrdili ji představitelé USAid. Úředníci Doge získali kontrolu nad systémem kontroly přístupu, který jim umožnil zablokovat zaměstnance a číst e-maily. Chtěli také získat osobní složky, uvedly dvě osoby.



Muskovi zástupci možná usilovali také o přístup k zařízením pro utajované informace (Sensitive Compartmented Information Facilities, SCIF) a serverům používaným pro přístup k citlivým kabelům s přísně tajným stupněm utajení. Čtyři členové Doge získali přístup do USAid, poté, co administrativa poslala domů desítky vedoucích pracovníků a propustila další stovky zaměstnanců úřadu pro humanitární pomoc, kteří pomáhají agentuře reagovat na naléhavé krize po celém světě.



Katie Millerová, která působí v poradním sboru Doge a je manželkou Trumpova zástupce personálního šéfa Stephena Millera, napsala na Twitteru, že „k žádným utajovaným materiálům nebyl získán přístup bez řádné bezpečnostní prověrky“, a to v návaznosti na zprávu agentury AP, že se úředníkům Doge podařilo získat přístup k materiálům, které zahrnovaly zpravodajské zprávy.



Posádka Doge nemá dostatečně vysokou bezpečnostní prověrku, aby se k těmto informacím dostala, uvedla zpravodajka.



Organizace USAid pokračovala v náhlém pozastavování činnosti kariérních zaměstnanců až do neděle, přičemž většina zaměstnanců legislativního oddělení a oddělení pro styk s veřejností byla odříznuta od své elektronické pošty. Podle zpráv, které potvrdil jeden současný a jeden bývalý úředník USAid, bylo nyní více než 100 kariérních zaměstnanců USAid postaveno mimo službu.



„Každý den doslova přicházíme do práce a čekáme, až nám přijde e-mail, že máme odejít,“ uvedl jeden ze současných úředníků USAid, který nebyl suspendován. „V té budově je teď cítit velký teror.“



USAid je největším humanitárním dárcem na světě. Ve fiskálním roce 2023 USA vyplatily po celém světě pomoc ve výši 72 miliard dolarů na vše od zdraví žen v konfliktních oblastech až po přístup k čisté vodě, léčbu HIV/AIDS, energetickou bezpečnost a protikorupční činnost. V roce 2024 poskytly 42 % veškeré humanitární pomoci sledované OSN.



Trump v rámci své politiky „Amerika na prvním místě“ nařídil globální zmrazení většiny zahraniční pomoci USA, což již vyvolalo šokové vlny po celém světě. Mezi programy, kterým hrozí zrušení, patří polní nemocnice v thajských uprchlických táborech, odstraňování nášlapných min ve válečných oblastech a léky na léčbu milionů lidí trpících nemocemi, jako je HIV.



Musk prohlásil, že úřad USAid by měl být zrušen. Trumpova administrativa údajně zvažuje různé strategie, jak agenturu zmenšit nebo ji případně začlenit do ministerstva zahraničí. CBS News uvedla, že JD Vance byl pověřen vymýšlením dalších kroků pro USAid.



„USAID je zločinecká organizace,“ napsal Musk na sociální síti X. „Je čas, aby zanikla.“ V jiném příspěvku se o agentuře zmínil v minulém čase a uvedl, že „je to zmijí hnízdo radikálních levicových marxistů, kteří nenávidí Ameriku“.



V pondělí brzy ráno v diskusi na sociální síti X uvedl, že pracuje na zrušení agentury. „Je nenapravitelná,“ řekl Musk a dodal, že Trump souhlasí s tím, že by měla být zrušena.



Musk založil Doge s deklarovaným cílem najít způsoby, jak snížit počet federálních zaměstnanců a omezit regulace.



Po této konfrontaci podle dvou úředníků rezignoval na svou funkci Matt Hopson, nový šéf USAid. Hopson byl jedním z osmi politických nominantů Trumpovy administrativy, kteří převzali vedení USAid a uchýlili se do ústředí agentury v budově Ronalda Reagana. S kariérními zaměstnanci komunikovali jen zřídka. O Hopsonově rezignaci jako první informovala agentura Reuters.



Tyto snahy se podobají snahám v jiných agenturách, jako je ministerstvo financí a úřad pro personál a řízení, kde se úředníci Doge snažili získat přímý přístup k citlivým serverům s údaji o milionech Američanů, často přes protesty dosluhujících zaměstnanců a vedení.



Server Wired v neděli informoval, že Muskův Doge podrobně popsal šest mladých inženýrů ve věku 18 až 24 let, kteří měli provést převzetí počítačových systémů agentury USAid. Několik z těchto osob mělo pravidelný přístup do ústředí USAid.



Trumpova agenda pomsty šokovala úředníky, kteří „si nemysleli, že to bude tak zlé“, tvrdí zasvěcení lidé



Účet Doge na X se oháněl krácením grantů v hodnotě stovek milionů dolarů a Donald Trump zopakoval lež, že agentura posílala kondomy v hodnotě 50 milionů dolarů do Gazy, kde byly znovu použity jako bomby.



Americká média informovala, že prezident plánuje organizaci buď zrušit, nebo začlenit do ministerstva zahraničí, čímž by zpochybnil pravomoc Kongresu nad agenturou. Na vysokou pozici v Úřadu pro zahraniční pomoc ministerstva zahraničí, kde dohlížel na zničující zmrazení zahraniční pomoci, které organizaci ochromilo, dosadil svého spojence z volební kampaně Peta Marocca.



V době, kdy došlo ke konfrontaci v USAid, byly náhle vypnuty webové stránky organizace, včetně desítek let záznamů o grantech a finančních zpráv. Na krátkou dobu byly přesměrovány na webové stránky Bílého domu. Nyní je jednoduše nedostupná.





V pátek večer vysoce postavení demokraté v Senátu varovali, že rozhodnutí Trumpovy administrativy poslat vysoké úředníky USAid na dovolenou a zmrazit zahraniční pomoc bez jednání s Kongresem „vytvořilo vír problémů, které ohrozily náš národ a podkopaly americkou důvěryhodnost po celém světě“.







