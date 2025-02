Sýrie žádá, aby Rusko zaplatilo reparace

3. 2. 2025

Nové syrské úřady po první návštěvě ruské delegace v Damašku od pádu režimu Bašára Asada vydaly prohlášení. Uvádí se v něm, že Moskva "znovu potvrdila svou podporu probíhajícím pozitivním změnám" v arabské republice. V reakci na to vláda uvedla, že je připravena jednat se všemi zainteresovanými stranami v zájmu budoucnosti země, ale "obnova vztahů musí vzít v úvahu minulé chyby, respektovat vůli syrského lidu a sloužit jeho zájmům". V tomto ohledu úřady republiky požadovaly, aby Moskva, která dříve bombardovala syrská města a pomáhala Asadovi v boji proti rebelům během občanské války, zaplatila za škody. "Byla zdůrazněna role Ruska při obnově důvěry se syrským lidem prostřednictvím konkrétních opatření, jako jsou kompenzace, rekonstrukce a obnova," uvádí se v prohlášení. Nové syrské úřady po první návštěvě ruské delegace v Damašku od pádu režimu Bašára Asada vydaly prohlášení. Uvádí se v něm, že Moskva "znovu potvrdila svou podporu probíhajícím pozitivním změnám" v arabské republice. V reakci na to vláda uvedla, že je připravena jednat se všemi zainteresovanými stranami v zájmu budoucnosti země, ale "obnova vztahů musí vzít v úvahu minulé chyby, respektovat vůli syrského lidu a sloužit jeho zájmům". V tomto ohledu úřady republiky požadovaly, aby Moskva, která dříve bombardovala syrská města a pomáhala Asadovi v boji proti rebelům během občanské války, zaplatila za škody. "Byla zdůrazněna role Ruska při obnově důvěry se syrským lidem prostřednictvím konkrétních opatření, jako jsou kompenzace, rekonstrukce a obnova," uvádí se v prohlášení.

Ruské ministerstvo zahraničí po návštěvě oznámilo svou připravenost pomoci Sýrii s obnovou země. Ruská delegace dorazila do Damašku 28. ledna. Byli v ní dva zvláštní zástupci prezidenta Vladimira Putina – pro Blízký východ a pro Sýrii. Jedná se o náměstka ministra zahraničí Michaila Bogdanova a Alexandra Lavrentějeva. Kreml se zajímal o budoucnost ruských vojenských základen v Hmejmímu a Tartúsu. Jednání o této otázce se však dostala do slepé uličky. Bogdanov řekl, že ohledně ruských základen v Sýrii se nic nezměnilo. "Tato záležitost vyžaduje další jednání. Dohodli jsme se, že budeme pokračovat v hlubších konzultacích v každé oblasti naší spolupráce," uvedl.

Po pádu režimu a změně moci v prosinci loňského roku byly ruské aktivity na letecké základně Hmejmím omezeny a dvě transportní lodě čekaly několik týdnů, než jim bylo dovoleno zakotvit v Tartúsu, aby vyzvedly vojenské vybavení. Poté Sýrie vypověděla dohodu se Strojtransgazem o investicích do přístavu, i když smlouva byla podepsána na 49 let. Na stejnou dobu byla pronajata základna v Tartúsu, která Rusku poskytovala jediný přímý přístup ke Středozemnímu moři a sloužila jako klíčový bod pro rozšíření vlivu Kremlu na Blízký východ a do Afriky, jakož i jako uzel pro přesun vojáků, žoldáků a zbraní.

